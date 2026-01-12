Rendkívüli intézkedés lép életbe hétfő éjjel Magyarországon: részleges felhajtási tilalmat vezetnek be az egyik legfontosabb autópályán – itt vannak a részletek

A várható ónos eső miatt nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik az ország egy részén hétfő éjszakától – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Fotó: Kocsis Zoltán

Mukics Dániel tájékoztatása szerint hétfőn 23 órától előreláthatóan kedd 6 óráig nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik az M85 autóút Győr, M1 autópálya-csomópont és Sopron közötti teljes szakaszán, valamint az M86 autóút Szombathely és Csorna közötti teljes szakaszán, továbbá kedd éjszaka 2 órától előreláthatóan 12 óráig az M1-es autópálya Hegyeshalom országhatár és Budapest, M0 csomópont között, valamint az M15 autóút, az M1 autópálya-csomópont és Rajka országhatár közötti teljes szakaszán.

Fokozott óvatosságra van szükség

Vasárnap a rendőrség 106 közlekedési balesetnél avatkozott be, ezek közül egy sem volt halálos kimenetelű, 12 azonban személyi sérüléssel járt – hangsúlyozta. Tájékoztatása szerint a Terrorelhárítási Központ (NEK) és a Honvédség 2544 elszigetelten, egyedül élő idős ember hogylétéről győződött meg. Az Országos Mentőszolgálat munkatársait 3432 esetben riasztották, akiknek 595 traumás eredetű sérültet kellett ellátniuk.

Mukics Dániel a Hungaromet legfrissebb információira hivatkozva elmondta, hétfő délután, illetve este a Dunántúlon havazás várható: 1-5 centiméter friss hóréteg alakulhat ki. Estétől északnyugaton, illetve a Dunántúlon ónos esőre van lehetőség, a Dunától keletre pedig mínusz 15 Celsius-fok is várható.

Ahol meteorológiai riasztás lesz érvényben ónos eső miatt, ott, aki teheti, inkább maradjon otthon, megelőzve ezzel a baleseteket

– hívta fel a figyelmet a szóvivő.

Balogh János országos rendőrfőkapitány kiemelte, a rendőrök a téli időjárásra tekintettel a rászorulók segítése érdekében az elmúlt másfél hétben több mint 14 ezer személyt kerestek fel, a többi között a kihűlés kockázata miatt, közülük körülbelül 840-en kértek segítséget a hatóságtól. Ezeket a szolgálatokat önállóan, illetve a polgárőrséggel közösen hajtották végre.