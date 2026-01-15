Deviza
Titkos szakértői kör dolgozhatott a Tisza Párt megszorítócsomagján – régi baloldali nevek bukkantak fel a háttérben

Egytucatnyi, főként baloldali kötődésű közgazdász és tanácsadó vehetett részt a Tisza Pártnak készült, több száz oldalas megszorítócsomag összeállításában – derül ki a Magyar Nemzet értesüléseiből. A dokumentum mögött álló szakmai stáb tagjai közül többen korábbi baloldali kormányokhoz, pénzügyi műhelyekhez és politikai mozgalmakhoz köthetők.
VG
2026.01.15, 13:37
Frissítve: 2026.01.15, 13:47

Újabb részletek láttak napvilágot a Tisza Párt kiszivárgott, több ezer milliárd forintos megszorításokkal számoló gazdasági programjáról. A Magyar Nemzet információi szerint a dokumentum nem néhány szakértő munkája volt: egy mintegy tucat főből álló, döntően közgazdászokból álló tanácsadói kör dolgozhatott rajta. A stáb vezetője a korábbi hírek szerint Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági szakértője lehetett, de a háttérben olyan nevek is felbukkantak, mint Lengyel László, Felcsuti Péter vagy Bod Péter Ákos.

Magyar Péter Újabb részletek láttak napvilágot a Tisza Párt gazdasági programjáról.
Újabb részletek láttak napvilágot a Tisza Párt gazdasági programjáról / Fotó: Marton Monus / REUTERS

A lap értesülései alapján több egyeztetésre Király Júlia egykori jegybankalelnök Kossuth téri lakásán kerülhetett sor. Az érintettek többsége nem kívánt nyilatkozni, vagy tagadta részvételét, ám a kapcsolatokra számos közvetett jel utal. Petschnig Mária Zita és Kéri László például rendszeresen feltűnik a Tisza rendezvényein, miközben Petschnig korábban maga is beszélt arról, hogy gazdasági programokat készítenek Magyar Péterék számára.

Bod Péter Ákos szintén tagadta közvetlen részvételét, ugyanakkor több nyilvános megszólalásában „bennfentesként” beszélt a Tisza terveiről, és nyíltan megszorításokat, adóemeléseket vetített előre egy esetleges kormányváltás után. A csomagot Rékasi Balázs egészségügyi közgazdász „jónak” nevezte, míg más érintettek – köztük Bojár Gábor – részvételüket tagadva ismerős részletekről beszéltek.

A megszorítócsomag több száz oldalon tárgyalja az adórendszer átalakítását: vagyonadó, új különadók, az szja-rendszer módosítása, áfaemelések, valamint a nyugdíjrendszer átalakítása is szerepel benne. A dokumentum részletessége és szakmai nyelvezete arra utal, hogy komoly szakértői háttér állhat mögötte, még ha ezt a résztvevők többsége nyilvánosan nem is vállalja.

A kiszivárgott anyag újabb kérdéseket vet fel a Tisza Párt gazdaságpolitikai irányáról és arról, kik formálják valójában Magyar Péterék programját a háttérben.

Bokros Lajos után visszatért egy másik elképesztő szereplő is a múltból, akit még balról is korruptnak tartanak

Egy rádióinterjúban több, a gazdaságpolitika jövőjét érintő felvetés is elhangzott a napokban. Az állami szerepvállalás és a magántulajdon viszonya is szóba került, ami élénk visszhangot váltott ki. Csillag István saját gondolatmenetét „romantikus komcsi szövegként” jellemezte.

