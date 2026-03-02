Bejött a Mol tragikus jóslata: már ugrik az üzemanyagár – kijött, mennyivel fizetünk többet keddtől

A nagykereskedelmi ármozgás alapján a gázolaj drágulása napokon belül megjelenhet a kutak áraiban is, miközben a benzin ára egyelőre változatlan marad. Piaci várakozások szerint azonban ez csak idő kérdése: a közel-keleti konfliktus gyors eszkalációja esetén a teljes üzemanyagpiac újabb áremelési hullám elé nézhet.

A benzin átmeneti nyugalma azonban könnyen megtörhet / Fotó: Oksana Yermoshenko / shutterstock

A nemzetközi olajpiacon már most érezhető a hatás. A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára rövid időn belül elérte a 80 dolláros szintet, és további emelkedés sem zárható ki, amennyiben a katonai konfliktus elhúzódik vagy kiszélesedik. Ez közvetlenül növeli a finomítói és nagykereskedelmi költségeket, ami késleltetve, de szinte törvényszerűen megjelenik a kiskereskedelmi árakban is.

Jelenleg, 2026. március 2-án az alábbi országos átlagárakon lehet tankolni Magyarországon:

95-ös benzin: 565 forint literenként

Gázolaj: 590 forint literenként

A következő napokban a nemzetközi fejlemények és az olajár alakulása döntheti el, hogy a mostani gázolajdrágulás valóban csak az első lépcsőfok-e egy szélesebb körű üzemanyag-áremelkedési folyamatban.

Ha csökken a behozható és a régióban elérhető nyersanyag mennyisége, az egyensúlytalansághoz vezet a piacon, és ez mindig árfelhajtó hatású — mondta a közmédiának nyilatkozva a Mol csoport értéklánc-menedzsment ügyvezető igazgatója. Szabó Szabolcs kiemelte: a kőolaj, a dízel és a földgáz ára is nagyon érzékenyen tud reagálni arra a helyzetre, ha nem biztonságos a Hormuzi-szoroson történő átkelés.

A szakember az üzemanyagok árának esetleges emelkedéséről elmondta: az nagyon soktényezős dolog. A mostani állapotban kimondottan sérülékeny helyzetről van szó. Az ügyvezető igazgató úgy fogalmazott: ezen a piacon a helyzet óráról órára változik, és lehet olyan forgatókönyv, ahol elszabadulnak az árak, de nem menne bele ezzel kapcsolatban a számháborúba. Nagyon sok a kérdőjel akár a rövid távú hatásokat illetően is - jelezte.

A piaci bizonytalanság betört a tőzsdére

Az Irán ellen szombaton indított izraeli-amerikai támadás okozta piaci bizonytalanság hatására hétfőn kora reggel emelkedett a kőolaj ára, mínuszban álltak a már nyitva tartó ázsiai tőzsdék mutatói és gyengült a forint jegyzése a főbb devizákhoz képest.

Röviddel fél hat előtt az északi-tengeri Brent olaj fajta hordónkénti ára 4,21 dollár (5,72 százalék) emelkedéssel, 77,09 dolláron állt.

A Brent 72,87 dolláron zárt pénteken, a hét utolsó kereskedési napján. Hétfőn 81,64 dolláron nyitott, napi csúcsa eddig 81,89 dollár volt.