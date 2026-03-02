Deviza
Bejött a Mol tragikus jóslata: már ugrik az üzemanyagár – kijött, mennyivel fizetünk többet keddtől

Március 3-tól bruttó 5 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, miközben keddtől a benzin esetében egyelőre nem történik változás. A benzin átmeneti nyugalma azonban könnyen megtörhet, mivel az USA és Irán között szombaton kirobbant háború az olajpiacon is azonnali feszültséget okozott.
VG
2026.03.02, 09:26
Frissítve: 2026.03.02, 09:59

A nagykereskedelmi ármozgás alapján a gázolaj drágulása napokon belül megjelenhet a kutak áraiban is, miközben a benzin ára egyelőre változatlan marad. Piaci várakozások szerint azonban ez csak idő kérdése: a közel-keleti konfliktus gyors eszkalációja esetén a teljes üzemanyagpiac újabb áremelési hullám elé nézhet.

tankolás, üzemanyag, benzin
A benzin átmeneti nyugalma azonban könnyen megtörhet / Fotó: Oksana Yermoshenko / shutterstock

A nemzetközi olajpiacon már most érezhető a hatás. A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára rövid időn belül elérte a 80 dolláros szintet, és további emelkedés sem zárható ki, amennyiben a katonai konfliktus elhúzódik vagy kiszélesedik. Ez közvetlenül növeli a finomítói és nagykereskedelmi költségeket, ami késleltetve, de szinte törvényszerűen megjelenik a kiskereskedelmi árakban is.

Jelenleg, 2026. március 2-án az alábbi országos átlagárakon lehet tankolni Magyarországon:

  • 95-ös benzin: 565 forint literenként
  • Gázolaj: 590 forint literenként

A következő napokban a nemzetközi fejlemények és az olajár alakulása döntheti el, hogy a mostani gázolajdrágulás valóban csak az első lépcsőfok-e egy szélesebb körű üzemanyag-áremelkedési folyamatban.

Megszólalt a Mol a magyarországi üzemanyag drágulásáról: a dízellel lehet a legnagyobb baj, a benzin stabil

Ha csökken a behozható és a régióban elérhető nyersanyag mennyisége, az egyensúlytalansághoz vezet a piacon, és ez mindig árfelhajtó hatású — mondta a közmédiának nyilatkozva a Mol csoport értéklánc-menedzsment ügyvezető igazgatója. Szabó Szabolcs kiemelte: a kőolaj, a dízel és a földgáz ára is nagyon érzékenyen tud reagálni arra a helyzetre, ha nem biztonságos a Hormuzi-szoroson történő átkelés.

A szakember az üzemanyagok árának esetleges emelkedéséről elmondta: az nagyon soktényezős dolog. A mostani állapotban kimondottan sérülékeny helyzetről van szó. Az ügyvezető igazgató úgy fogalmazott: ezen a piacon a helyzet óráról órára változik, és lehet olyan forgatókönyv, ahol elszabadulnak az árak, de nem menne bele ezzel kapcsolatban a számháborúba. Nagyon sok a kérdőjel akár a rövid távú hatásokat illetően is - jelezte.

Kinyitott a piac: aranyba menekül mindenki, soha nem látott árfolyamot jósolnak a szakértők – az iráni háború új korszakot nyitott

A piaci bizonytalanság betört a tőzsdére

 Az Irán ellen szombaton indított izraeli-amerikai támadás okozta piaci bizonytalanság hatására hétfőn kora reggel emelkedett a kőolaj ára, mínuszban álltak a már nyitva tartó ázsiai tőzsdék mutatói és gyengült a forint jegyzése a főbb devizákhoz képest.

Röviddel fél hat előtt az északi-tengeri Brent olaj fajta hordónkénti ára 4,21 dollár (5,72 százalék) emelkedéssel, 77,09 dolláron állt.

A Brent 72,87 dolláron zárt pénteken, a hét utolsó kereskedési napján. Hétfőn 81,64 dolláron nyitott, napi csúcsa eddig 81,89 dollár volt.

A kőolaj nem érkezik Magyarországra a Barátság vezetéken

A régiónk helyzetét nehezíti, hogy jelenleg nem működik a Barátság vezeték, és nem tudjuk a számunkra műszakilag leginkább ismerős orosz olajat hozni. Ha ez tartósan így marad, az két ponton okozhat problémát. Egyrészt bizonytalan, hogy mennyi alternatív olajat tudunk felhozni az Adria-vezetéken, és az is bizonytalan, hogy az ilyen alternatív kőolajokból mennyi gázolajat lehet pontosan előállítani. 

Mivel ez a régió dízelből eleve hiányos, ezért ezt jó eséllyel meg fogjuk érezni

— fejtette ki Szabó Szabolcs. Az ügyvezető igazgató ismertette: amikor a Barátság vezeték megállt, a Mol számos alternatív forrásból rendelt kőolajat. Emellett mind az amerikai, mind az európai szankciók lehetővé teszik, hogy a Mol a déli Adria-vezetéken keresztül orosz kőolajat is felhozzon mind a százhalombattai, mind a szlovákiai, pozsonyi finomítójába. 

