tőzsdenyitás
OTP
BUX

Beszakadt a BUX is, minden zuhan, ami mozog

Vörösbe váltott a pesti börze. Zuhan a BUX, minden blue chip a mélybe tart.
Murányi Ernő
2026.03.02, 09:15
Frissítve: 2026.03.02, 09:43

Nagyot estek a hétfői tőzsdenyitás előtt a főbb európai részvényindexek a kora reggeli elektronikus kereskedésben, miután hétvégén az Egyesült Államok és Izrael légi támadást indított Irán ellen, melynek során Ali Khamenei ajatollah iráni legfelsőbb vezető, valamint számos más politikai és katonai vezető vesztette életét.

BuX siness,Financial,Crisis,,Stock,Market,Down,,Bankruptcy,Concept.,Economic,Downturn vállalati csődök
Zuhan a BUX / Fotó: tete_escape / Shutterstock

A támadásra válaszul Irán is kilőtte rakétáit Izraelre és a régióban található amerikai katonai bázisokra, valamint a közel-keleti olajmonarchiákra irányozva. Leállt a tankerek áthajózása a Hormuzi-szoroson, sőt Teherán még Ciprust is célba vette, a brit légvédelem két rakétát is lelőtt, melyek az EU-tag földközi-tengeri szigetország felé közelítettek.

A határidős részvénypiacokon az olaj- és védelmi ipari részvényektől eltekintve masszív esés bontakozott ki, a Dow 1,3, a Nasdaq 1,8 százalékkal zuhant. Európában a DAX és a párizsi CAC40 1,8 százalékkal zuhant, ám a londoni FTSE 100 nagyjából stagnált. A német Rheinmetall viszont 6, az amerikai Exxon Mobil 9 százalékkal erősödött.

Több mint 9 százalékkal, 79,56 dollárra lőtt ki a Brent kőolaj hordónkénti ára, míg a WTI 8,6 százalékkal 72,56 dollárra emelkedett. 

Az európai földgázárak pedig több mint 22 százalékkal drágultak. 

Az április határidős jegyzés 39,15 dollárra nőtt.

Az arany unciája 5418 dollárra, az ezüsté 96,4 dollárra drágult.

A BUX 1,03 százalékos mínuszban, 125 221 ponton rajtolt el.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP-re az első percekben nem született kötés. Később 3,3 százalékkal, 38 000 forintra esett a részvényár. 

 OTP részvény
OTP részvény10:02:34
Árfolyam: 38 200 HUF -1 110 / -2,91 %
Forgalom: 14 104 187 130 HUF
A Mol részvényei 3,2 százalékkal, 3416 forintra zuhantak.

 MOL részvény
MOL részvény10:02:47
Árfolyam: 3 592 HUF +64 / +1,78 %
Forgalom: 1 769 261 450 HUF
A Richter kurzusa 2,2 százalékkal, 11 680 forintra gyengült.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény10:02:13
Árfolyam: 11 770 HUF -170 / -1,44 %
Forgalom: 800 023 850 HUF
A Magyar Telekom árfolyama 2,3 százalékkal, 2115 forintra csúszott vissza.  

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény09:59:08
Árfolyam: 2 140 HUF -25 / -1,17 %
Forgalom: 444 056 090 HUF
Gyors ütemben erősödik a dollár. Az euró-dollár 1,1715-re esett. A zöldhasút már 324 forint felett jegyzik a bankközi devizapiacon, míg az euró 379,5 forintra drágult.  

EUR / HUF árfolyam
