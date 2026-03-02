Beszakadt a BUX is, minden zuhan, ami mozog

Nagyot estek a hétfői tőzsdenyitás előtt a főbb európai részvényindexek a kora reggeli elektronikus kereskedésben, miután hétvégén az Egyesült Államok és Izrael légi támadást indított Irán ellen, melynek során Ali Khamenei ajatollah iráni legfelsőbb vezető, valamint számos más politikai és katonai vezető vesztette életét.

Zuhan a BUX / Fotó: tete_escape / Shutterstock

A támadásra válaszul Irán is kilőtte rakétáit Izraelre és a régióban található amerikai katonai bázisokra, valamint a közel-keleti olajmonarchiákra irányozva. Leállt a tankerek áthajózása a Hormuzi-szoroson, sőt Teherán még Ciprust is célba vette, a brit légvédelem két rakétát is lelőtt, melyek az EU-tag földközi-tengeri szigetország felé közelítettek.

A határidős részvénypiacokon az olaj- és védelmi ipari részvényektől eltekintve masszív esés bontakozott ki, a Dow 1,3, a Nasdaq 1,8 százalékkal zuhant. Európában a DAX és a párizsi CAC40 1,8 százalékkal zuhant, ám a londoni FTSE 100 nagyjából stagnált. A német Rheinmetall viszont 6, az amerikai Exxon Mobil 9 százalékkal erősödött.

Több mint 9 százalékkal, 79,56 dollárra lőtt ki a Brent kőolaj hordónkénti ára, míg a WTI 8,6 százalékkal 72,56 dollárra emelkedett.

Az európai földgázárak pedig több mint 22 százalékkal drágultak.

Az április határidős jegyzés 39,15 dollárra nőtt.

Az arany unciája 5418 dollárra, az ezüsté 96,4 dollárra drágult.

A BUX 1,03 százalékos mínuszban, 125 221 ponton rajtolt el.