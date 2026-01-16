Deviza
Trump mindig megkapja, amit akar – most a Nobel-békedíjat is megszerezte

Az amerikai elnök mégiscsak megszerezte a Nobel-békedíjat. Trump megkapta ajándékba az érmét María Corina Machadótól, a venezuelai ellenzék vezetőjétől, aki a Fehér Házban járt.
D. GY.
2026.01.16, 07:45
Frissítve: 2026.01.16, 08:33

A venezuelai ellenzék vezetője, María Corina Machado csütörtökön a Fehér Házban átadta Nobel-békedíjának érmét Donald Trump elnöknek - írja az AP.

US President Donald Trump welcomes Nobel Prize Maria Corina Machado
Az amerikai elnök és Maria Machado - Trump mégiscsak megkapta a Nobel-díjat / Fotó: AFP

Trump korábban megkérdőjelezte Machado hitelességét az ország vezetésének átvételére, miután az Egyesült Államok eltávolította az akkori elnököt, Nicolás Madurót.

A Nobel Intézet azonban közölte, hogy Machado nem adhatja át a díját Trumpnak, amely megtiszteltetésre az elnök régóta vágyik. Még ha a gesztus pusztán szimbolikusnak bizonyul is, rendkívülinek számít, tekintve, hogy Trump gyakorlatilag háttérbe szorította Machadót, aki hosszú ideje a venezuelai ellenállás arca. Trump jelezte, hogy kész együttműködni az ideiglenes elnökkel, Delcy Rodríguezzel, aki korábban Maduro második embere volt. 

Átadtam az Egyesült Államok elnökének az érmet, a Nobel-békedíjat 

– mondta Machado az újságíróknak, miután elhagyta a Fehér Házat, és a Capitolium felé indult. Elmondása szerint ezt „a szabadságunk iránt tanúsított egyedülálló elkötelezettségének elismeréseként” tette.

Trump hálás, és hosszú távon ez kifizetődő lehet

Trump később a közösségi médiában megerősítette, hogy Machado nála hagyta az érmet megőrzésre, és azt mondta, megtiszteltetés volt találkozni vele. 

Csodálatos nő, aki rengeteg mindenen ment keresztül. María átadta nekem a Nobel-békedíját azért a munkáért, amelyet végeztem 

– írta Trump bejegyzésében. „Ilyen csodálatos gesztus a kölcsönös tisztelet jegyében. Köszönöm, María!”

