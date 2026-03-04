Ezek Putyin nagy napjai: két hét múlva kifogy az olajból a világ egyik legnagyobb országa – most visszakönyörgik magukat az oroszokhoz, hogy adjanak nekik energiát

India komolyan fontolgatja, hogy ismét vásárolni kezdjen az orosz kőolajból, mintán az iráni háború, Teherán térségbeli megtorló csapásai és a Hormuzi-szoros lezárása megzavarták a Közel-Keletről érkező olajellátást.

India nemrég levált az orosz olajról, most azonban visszatérhet hozzá / Fotó: Grigory Sysoyev / AFP

India állami tulajdonú finomítói és az indiai kormánytisztviselők a hét végén találkoztak, hogy a Közel-Keleten bekövetkezett jelentős eszkalációt követő rendkívüli helyzetről és az előttünk álló időszak ellátási terveiről egyeztessenek. Az Oilprice.com értesülései szerint a tervek között szerepel annak lehetősége is, hogy az indiai finomítók ismét orosz olajat vásároljanak.

India a világ harmadik legnagyobb olajexportőre.

A Hormuzi-szorosban tapasztalható, az olajellátást érintő súlyos fennakadások miatt az indiai olajügyi minisztérium tisztviselői a külügyminisztériumnál azt szorgalmazzák, hogy az Amerikai Egyesült Államoktól próbáljanak felmentést kiharcolni az orosz olaj importjára. A Bloomberg forrásai szerint Ázsia főbb elosztóközpontjai közelében orosz kőolajból több millió hordó áll kihasználatlanul.

India jelenlegi kereskedelmi és stratégiai kőolajtartalékai legfeljebb két heti fogyasztásának a fedezésére lennének elegendők. A világ legnépesebb országa nemrég elfordult az orosz kőolaj vásárlásától, hogy Washington kedvében járjon az amerikai–indiai kereskedelmi tárgyalásokon, illetve hogy megfeleljen az Amerikai Egyesült Államok szankcióinak, amelyek Oroszország vezető termelőit és exportőreit, a Rosznyefty és a Lukoil vállalatokat célozzák.

India az elmúlt hetekben drasztikusan visszafogta az orosz kőolaj behozatalát, miközben növelte az importot a Közel-Keletről, Venezuelából, Nyugat-Afrikából és az amerikai kontinensről.

A Hormuzi-szoroson átmenő forgalom szinte teljes leállása azonban a nagy importőröket – köztük Indiát is – fokozott készültségbe helyezi, mivel létfontosságú kőolajellátásuk veszélybe kerülhet. A Kpler becslései szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó kőolaj legnagyobb vásárlói India és Kína. Emellett India LPG-ellátásának 85 százaléka is ezen a vízi útvonalon halad át.