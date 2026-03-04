Deviza
Pont a legjobbkor: így is tombol az energiaválság, de még szétlőttek egy orosz LNG-hajót a Földközi-tengeren – Ukrajna állhat a támadás mögött

Ukrán dróntámadás érhette a szankciók alatt álló orosz Arctic Metagaz LNG-tankert a Földközi-tengeren. A legénységet mentőcsónakban találták meg, a támadásról azonban egyelőre nem közöltek hivatalos bizonyítékot.
VG/MTI
2026.03.04, 07:12
Frissítve: 2026.03.04, 08:06

Ukrán drón támadhatott meg egy cseppfolyósított földgázt szállító orosz tankert a Földközi-tengeren, a hajó lángol – közölték kedden tengeri szállítmányozással és hajózási biztonsággal foglalkozó források.

LNG ship "Neptune"
Ukrán dróntámadás érhette a szankciók alatt álló orosz Arctic Metagaz LNG-tankert / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP (illusztráció) 

A tájékoztatás szerint az Arctic Metagaz nevű tanker, amely amerikai és brit szankciók hatálya alatt áll, legutóbb hétfőn jelentette helyzetét Málta partjainál a MarineTraffic hajózási nyomkövető platform adatai szerint.

A hajót egy haditengerészeti drón támadhatta meg, és az egyik forrás szerint feltételezhető, hogy a műveletet Ukrajna hajtotta végre, 

bár erre bizonyítékot nem szolgáltattak. A máltai fegyveres erők közölték, hogy segélykérő üzenetet kaptak a hajótól, és megtalálták, de a hajó állapotáról nem közöltek részleteket. A legénységet egy mentőcsónakban találták meg.

A hajó oroszországi üzemeltetője, az SMP Techmanagement, az orosz LNG-gyártó Novatek és az orosz közlekedési minisztérium nem reagáltak az ügyben a megkeresésekre, ahogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) sem.

Korábban megírtuk, hogy az iráni háborús eszkaláció és a Közel-Keleten megakadt energiaszállítmányok miatt újra fellángolhat az Európai Unióban az orosz gáz teljes betiltásáról szóló vita

A gázárak egy hét alatt 75 százalékkal ugrottak meg, 

miközben Norvégia energiaügyi minisztere szerint a geopolitikai helyzet alapjaiban írhatja át az energiapolitikai számításokat.

Az Egyesült Államok és Izrael iráni célpontok elleni katonai akciói, valamint Irán drón- és rakétatámadásai nemcsak katonai, hanem súlyos gazdasági következményekkel is járnak.

Az európai gázárak egyetlen hét alatt 75 százalékkal emelkedtek, többéves csúcsra kapaszkodva, miután a konfliktus közvetlenül érintette a Perzsa-öböl térségéből érkező szállításokat.

A kialakult helyzet az Európai Unióban is politikai hullámokat vet. Az Európai Unió tagállamai alig egy hónapja adták meg a végső jóváhagyást arra a tervre, amely szerint 2027 végéig teljesen betiltanák az orosz földgáz importját. A döntés négy évvel azután született meg, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, és az EU stratégiai célként tűzte ki az orosz energiahordozóktól való függetlenedést.

