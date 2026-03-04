Folytatódott a vérfürdő a tőzsdéken, a drága olajtól és az inflációtól tart a világ, szórják a csiprészvényeket

Folytatódott a részvénypiac zuhanása az ázsiai kereskedelemben is szerdán, a befektetők tömegesen szabadultak meg a csipgyártók részvényeiből felhalmozott, túlzsúfolttá vált pozícióktól. Attól tartanak, hogy a közel-keleti háború olajsokkot idéz elő, ami megemeli az inflációt, és késlelteti a kamatcsökkentéseket.

Felfüggesztették a kereskedést a dél-koreai tőzsdén, akkorát esett az index, a részvénypiac retteg a drága olajtól és az inflációtól / Fotó: AFP

A szöuli piacon különösen meredek esés következett be: életbe lépett az úgynevezett „circuit breaker”, automatikusan felfüggesztették a kereskedést, miután

a KOSPI index több mint 11 százalékkal esett.

Két nap alatt így már 17 százalékos a visszaesés, ami a legsúlyosabb 2009 óta, miközben a won árfolyama 17 éves mélypontra zuhant.

A japán Nikkei index 4,3 százalékkal esett,

a tajvani részvénypiac pedig 3,6 százalékkal gyengült; a befektetők menekülnek abból a szektorból, amely az elmúlt hónapok egyik legforróbb befektetési célpontja volt: a félvezetőgyártóktól.

Az S&P 500 határidős jegyzései 0,6 százalékkal csökkentek,

az európai határidős indexek pedig elvesztették a korai emelkedést, és kissé a nullszint alá estek.

Túl sok a negatív tényező ahhoz, hogy a piac tartós vételi érdeklődést mutasson

– komentálta a helyzetet a Reutersnek Christopher Forbes, a CMC Markets ázsiai és közel-keleti régióért felelős vezetője.

Brent: közeleg a százdolláros ár?

A Brent nyersolaj határidős ára tovább emelkedett, és a héten már több mint 13 százalékos pluszban áll, hordónként 82,08 dolláron.

Az ár ugyanakkor visszajött a csúcsokról, miután Donald Trump amerikai elnök biztosítási garanciát rendelt el az öböl térségében közlekedő hajók számára, és jelezte, hogy az amerikai haditengerészet akár olajszállító tartályhajókat is kísérhet a Hormuzi-szoroson keresztül.

Az amerikai és izraeli erők négy napja támadják Iránt, miközben iráni drónok és rakéták csapásokat mértek az öböl menti olajfinomítókra, valamint amerikai nagykövetségekre Szaúd-Arábiában és Kuvaitban.

„Úgy tűnik, a konfliktus tovább fog tartani, mint ahogy azt az emberek kezdetben gondolták. Ráadásul eszkaláció történt, mert a háború most már az Egyesült Államok szövetségeseit is érinti” – mondta Damien Boey, a sydney-i Wilson Asset Management portfólióstratégája.

Az olaj-infrastruktúra is támadás alatt áll… ezért most mindenki azt próbálja felmérni, mennyi ideig tarthat mindez

