Megakadt az Európai Unió 20. Oroszország elleni szankciós csomagjának elfogadása, miután Magyarország és Szlovákia fenntartásokat fogalmazott meg a tervezettel kapcsolatban. Brüsszeli diplomáciai források szerint a csomag szövegét 25 tagállam már véglegesen egyeztette, azonban a két ország nyilvánosan is jelzett kifogásai miatt nem született konszenzus, Ursula von der Leyen nagy bánatára.

Kitartott a szlovák-magyar szövetség, nem tudta megtörni az EU: maradt a vétó, Ursula von der Leyen még reménykedik / Fotó: vchal

Az ügy jelenleg lekerült az uniós döntéshozatal napirendjéről: a tagállami nagykövetek brüsszeli ülésén ezen a héten nem tárgyalták a kérdést, és a március 4-re tervezett következő ülés napirendjén sem szerepel a 20. szankciós csomag. Ez arra utal, hogy rövid távon nem várható áttörés az egyeztetésekben.

Az uniós tervek szerint a csomagot az orosz teljes körű ukrajnai invázió negyedik évfordulójára fogadták volna el. A döntés azonban elakadt: Magyarország blokkolta a jóváhagyást, és egy 90 milliárd eurós (mintegy 35 100 milliárd forintos) európai hitelcsomag ügyében is akadályt gördített Ukrajna támogatása elé. Szlovákia részéről az a kifogás merült fel, hogy

az újabb szankciók elfogadása megszakíthatja az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokat.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ugyanakkor továbbra is bízik abban, hogy a tagállamok végül megállapodnak a 20. szankciós csomagról. A jelenlegi helyzet azonban azt mutatja, hogy az uniós egység a további Oroszország elleni intézkedések kérdésében ismét próbára kerül, és a döntés időzítése egyelőre bizonytalan.

Célkeresztben az orosz kőolaj tengeri kereskedelme: ez a 20. szankciós csomag

Az Európai Unió tervezett 20. szankciós csomagja tovább szigorítaná az orosz energiahordozók kereskedelmét és a pénzügyi kapcsolatokat, ami újabb korlátozásokat hozhat az olaj-, LNG- és LPG-szállításokban, valamint a banki és alternatív fizetési rendszerekben. A tengeri szolgáltatások teljes tiltása és a mentességek megszüntetése különösen érzékenyen érintheti azokat a tagállamokat, amelyek jelenleg még kivételt élveznek, így

Magyarország rövid távú ellátásbiztonsága is kérdésessé válhat.

A csomag az exportkorlátozások kiterjesztésével számos iparágra – a vegyipartól a fémfeldolgozásig – hatással lehet, miközben az unió több területen jelentős importfüggőséggel küzd. Az intézkedések célja az orosz olajbevételek visszaszorítása, ugyanakkor az eddigi tapasztalatok alapján az export más piacokra történő átirányítása részben tompította a szankciók hatását. Az elemzés szerint a szigorítás gazdasági következményei az energiaárak, az infláció és az ipari teljesítmény alakulásán keresztül a teljes régióban érezhetők lehetnek.