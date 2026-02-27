Ez nagyon nem hiányzott, óriási a baj a BMW-nél: több százezer autót hívnak vissza a tulajdonosoktól, ezek az érintett modellek – a semmiből gyulladhatnak ki

Újabb nagyszabású visszahívást jelentett be a BMW: világszerte több százezer járművet érint a potenciális tűzveszély miatt indított akció. A német szövetségi közlekedési hatóság (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA) adatbázisában közzétett információk szerint összesen 337 374 autó érintett, ebből 29 441 Németországban.

A visszahívás a 2022. június 9. és 2025. december 5. között gyártott modelleket érinti, köztük az i5, a 7-es sorozat, az M5, az 5-ös sorozat és az i7 típusokat. A hatósági közlés alapján a műszerfal kábelkötegének hibás elvezetése okozhat problémát: a mikrofilter cseréje során a kábelek megsérülhetnek, ami rövidzárlathoz, füstképződéshez és akár tűzhöz is vezethet.

A BMW tájékoztatása szerint

a hiba kijavítása érdekében ellenőrzik a kábelköteg elvezetését, és szükség esetén korrigálják azt.

A vállalat közlése szerint a hibával összefüggésben nem ismert baleset. Azoknál a járműveknél, amelyeknél már elvégeztek olajszervizt és mikrofiltercserét, azonnali ellenőrzést javasolnak, míg a még nem szervizelt autók esetében elegendő az első olajcsere alkalmával elvégezni az átvizsgálást.

Nem ez az első hasonló intézkedés a bajor autógyártónál az elmúlt időszakban. Tavaly ősszel egy indítómotorral kapcsolatos probléma miatt kellett visszahívni több járművet, amely szélsőséges esetben szintén tűzveszélyt okozhatott, február elején pedig újabb, hasonló okból indított akciót a vállalat. A mostani eset ismét ráirányítja a figyelmet a modern, komplex járműelektronikai rendszerek szervizelésének és minőségbiztosításának fontosságára.

Azért néha kap jó hírt is a BMW

Az amerikai vámintézkedések miatti piaci bizonytalanság közepette – amikor a BMW árfolyama több mint 2 százalékkal, 88,4 euróra esett – a Goldman Sachs megerősítette vételi ajánlását a német autógyártó részvényeire. A nagybank ugyanakkor 112 euróról 105 euróra csökkentette a célárat a gyengébb értékesítési adatokra és a visszafogottabb vállalati előrejelzésekre hivatkozva, ami így is mintegy 19 százalékos felértékelődési potenciált jelent a jelenlegi szinthez képest.

A részvény az elmúlt egy évben 7,3 százalékot emelkedett,

elmaradva a DAX-index 12 százalékos teljesítményétől, miközben idén eddig 5 százalékos csökkenést mutat. A befektetői hangulatot javíthatja, hogy a Debrecenben gyártandó Neue Klasse iX3 iránt a vártnál erősebb a kereslet, a 2026-os kapacitást már lekötötték, ami a második műszak korábbi elindítását vetíti előre.