Erről eddig nem volt szó: Magyarország még egy új olajcsövet épít, összeáll három ország – Ukrajna magára marad a Barátság vezetékkel

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsal közös sajtóértekezletén aláhúzta, hogy az elmúlt hetek azt bizonyították, hogy Közép-Európában egyesek az energiaellátás kérdését és az energiabiztonság kérdését politikai zsarolási célokra használják fel, hiszen Ukrajna most már lassan egy hónapja nem indítja újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, kizárólag politikai okok miatt — közölte az MTI.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kőolaj importjáról is beszélt. / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Emlékeztetett arra, hogy Magyarország és Szerbia újabb kőolajvezetéket fog építeni a brüsszeli és kijevi energiazsarolási képesség mielőbbi visszaszorítása érdekében, és megerősítette, hogy fel fogják gyorsítani az építés előkészületeit.

Magyarországon befejeztük a részletes mérnöki előtanulmányokat. Szerbiában már a közbeszerzési eljárás kiírására is sor került, így teljesen reális, hogy a jövő év végére új kőolajvezeték kösse össze Szerbiát és Magyarországot

— folytatta. Aláhúzta, hogy a kőolajvezeték építése két lépésben fog történni: "a százhalombattai és a magyar-szerb határ között építünk, majd ezt követően a Barátság kőolajvezeték magyarországi ágának kapacitását növeljük meg, és természetesen emellett a szerbek építik a saját szakaszukat".

Majd közölte, hogy most úgy döntöttek, hogy még ennél is tovább mennek.

Készen állunk az építkezésre, hogy olcsó olajat kaphassunk

Készen állunk még egy vezeték megépítésére a kőolajvezeték mellett. Ez egy olajtermék-vezeték lesz, amely lehetővé teszi azt, hogy az üzemanyagokhoz, a benzinhez és a dízelhez szükséges félkész olajtermékeket is a lehető leggyorsabban tudjuk szállítani a két ország között. Ezzel mind Magyarország, mind Szerbia üzemanyag-, dízel- és benzinellátási biztonságát növeljük meg" - tette hozzá.

És ezáltal három szárazföld által körülzárt ország, Szlovákia, Magyarország és Szerbia olajpiacai, benzin- és dízelpiacai egymással összehangoltan fognak működni, ezáltal sokkal ellenállóbbak leszünk az ukrán típusú zsarolásoknak

— hangsúlyozta. A miniszter ezután arra is kitért, hogy a nehéz helyzetben derül ki, hogy ki kire számíthat. "Amikor szerb barátaink nehéz helyzetbe kerültek a NIS-t illető szankciók miatt, akkor a Mol több mint megduplázta az üzemanyag-exportját Szerbia irányába, hogy itt ne legyen ellátási probléma.