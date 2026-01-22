Ítéletet mondtak a magyarok Ursula von der Leyenről: ezt nem teszi zsebre - ma eldől a sorsa

A patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtottak be az Európai Bizottság vezetője, Ursula von der Leyen ellen. A magyarok 53 százaléka kedvezőtlen véleménnyel van a német politikusról, így azok a hazai EP-képviselők, akik nem támogatják az indítványt, Brüsszel oldalára állnak a magyarokkal szemben – írja csütörtökön közzétett elemzésében a Századvég.

A magyarok többsége kifejezetten kedvezőtlen véleménnyel van Ursula von der Leyenről / Fotó: AFP

A Patrióták Európáért pártcsalád bizalmatlansági indítványt adott be Ursula von der Leyen ellen, többek között azért, mert az Európai Parlament jóváhagyása nélkül írta alá a Mercosur kereskedelmi megállapodást. Az Európai Bizottság elnöke az EU jövője szempontjából meghatározó kérdésekben – orosz–ukrán háború, versenyképesség, migráció – következetesen a közösség érdekeivel ellentétes álláspontot képvisel, így egyre többen kritikusak a munkájával szemben. Sokatmondó, hogy az Európai Parlamentben fél év alatt négy bizalmatlansági indítványt kezdeményeztek Von der Leyen ellen.

A növekvő elégedetlenség nemcsak az uniós képviselők, de a lakosság körében is tapasztalható. A Századvég legfrissebb Európa Projekt-kutatásának eredményei alapján,

a magyarok több mint fele (53 százaléka) kedvezőtlen véleménnyel van Ursula von der Leyenről, és a válaszadóknak csak kevesebb mint harmada (30 százaléka) kedveli a brüsszeli politikust.

A német képviselő megítélése az EU egészében sem sokkal kedvezőbb: másfélszer annyi (38 százalék) uniós polgár van rossz véleménnyel von der Leyenről, mint aki kedvezővel (24 százalék), és az elutasítók aránya a tagállamok kétharmadában meghaladja a támogatókét. A politikus számai ráadásul folyamatosan romlanak; az első vizsgált évben még 32 százalék volt kedvezőtlen és 26 százalék kedvező véleménnyel róla.

A kutatás eredményei alapján tehát kijelenthető, hogy a patrióták bizalmatlansági indítványa az európaiak relatív és a magyarok abszolút többségének elvárásaival egybevág. Azok a hazai EP-képviselők pedig, akik nem támogatják az indítványt, nemcsak a patriótákkal, hanem a józan ésszel és a választóikkal is szembemennek.