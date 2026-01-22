Deviza
EUR/HUF384,17 -0,04% USD/HUF328,52 -0,23% GBP/HUF441,5 -0,09% CHF/HUF413,91 +0,12% PLN/HUF91,17 -0,08% RON/HUF75,4 -0,04% CZK/HUF15,79 -0,06% EUR/HUF384,17 -0,04% USD/HUF328,52 -0,23% GBP/HUF441,5 -0,09% CHF/HUF413,91 +0,12% PLN/HUF91,17 -0,08% RON/HUF75,4 -0,04% CZK/HUF15,79 -0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kutatás
közvélemény-kutatás
politika
Ursula von der Leyen
népszerűség

Ítéletet mondtak a magyarok Ursula von der Leyenről: ezt nem teszi zsebre - ma eldől a sorsa

Az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítvány mögött nemcsak politikai, hanem társadalmi elégedetlenség is áll. Egy kutatás szerint a magyarok többsége kifejezetten kedvezőtlen véleménnyel van Ursula von der Leyenről, így a patrióták kezdeményezése összhangban van a hazai választók elvárásaival.
VG
2026.01.22, 06:51
Frissítve: 2026.01.22, 08:11

A patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtottak be az Európai Bizottság vezetője, Ursula von der Leyen ellen. A magyarok 53 százaléka kedvezőtlen véleménnyel van a német politikusról, így azok a hazai EP-képviselők, akik nem támogatják az indítványt, Brüsszel oldalára állnak a magyarokkal szemben – írja csütörtökön közzétett elemzésében a Századvég.

november Ursula von der Leyen
A magyarok többsége kifejezetten kedvezőtlen véleménnyel van Ursula von der Leyenről / Fotó: AFP

A Patrióták Európáért pártcsalád bizalmatlansági indítványt adott be Ursula von der Leyen ellen, többek között azért, mert az Európai Parlament jóváhagyása nélkül írta alá a Mercosur kereskedelmi megállapodást. Az Európai Bizottság elnöke az EU jövője szempontjából meghatározó kérdésekben – orosz–ukrán háború, versenyképesség, migráció – következetesen a közösség érdekeivel ellentétes álláspontot képvisel, így egyre többen kritikusak a munkájával szemben. Sokatmondó, hogy az Európai Parlamentben fél év alatt négy bizalmatlansági indítványt kezdeményeztek Von der Leyen ellen.

A növekvő elégedetlenség nemcsak az uniós képviselők, de a lakosság körében is tapasztalható. A Századvég legfrissebb Európa Projekt-kutatásának eredményei alapján,

a magyarok több mint fele (53 százaléka) kedvezőtlen véleménnyel van Ursula von der Leyenről, és a válaszadóknak csak kevesebb mint harmada (30 százaléka) kedveli a brüsszeli politikust.

A német képviselő megítélése az EU egészében sem sokkal kedvezőbb: másfélszer annyi (38 százalék) uniós polgár van rossz véleménnyel von der Leyenről, mint aki kedvezővel (24 százalék), és az elutasítók aránya a tagállamok kétharmadában meghaladja a támogatókét. A politikus számai ráadásul folyamatosan romlanak; az első vizsgált évben még 32 százalék volt kedvezőtlen és 26 százalék kedvező véleménnyel róla.

A kutatás eredményei alapján tehát kijelenthető, hogy a patrióták bizalmatlansági indítványa az európaiak relatív és a magyarok abszolút többségének elvárásaival egybevág. Azok a hazai EP-képviselők pedig, akik nem támogatják az indítványt, nemcsak a patriótákkal, hanem a józan ésszel és a választóikkal is szembemennek.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu