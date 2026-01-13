Kiírták az időpontot: eldőlt, hogy mikor lesznek az országgyűlési választások – Orbán Viktor reagált, nincs mit félreérteni az üzenetén

Nem lepte meg a közvéleményt az államfő, ugyanis Sulyok Tamás április 12-ére írta ki a parlamenti választásokat.

A szavazásra 2026. április 12-én, vasárnap kerül tehát sor. Az államfő emlékeztetett rá: a demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga.Biztatok mindenkit, hogy éljen vele! – hangsúlyozta Sulyok Tamás.

Azonnal reagált a hírre Orbán Viktor miniszterelnök is.

A jogszabályok szerint ez a legkorábbi lehetséges időpont a választás megtartására, ugyanis az alaptörvény szerint az országgyűlési képviselők általános választását az előző Országgyűlés megválasztását követő negyedik év április vagy május hónapjában kell megtartani, de idén április 5-ére esik húsvétvasárnap, amikor nem lehet szavazást tartani.

A választáshoz kapcsolódó határidőket, határnapokat az igazságügyi miniszter rendeletben határozza meg a kitűzést követően, de a választási eljárásról szóló törvény alapján már tudható, melyek a legfontosabb határidők, határnapok. Eszerint a mintegy 7,6 millió, magyarországi lakóhellyel rendelkező választójogosultnak a február 4-i névjegyzéki állapotnak megfelelően február 20-ig kell kézhez kapnia a névjegyzékbe való felvételről szóló értesítést. Az a választópolgár, aki rendelkezik tárhellyel, az értesítőt elektronikusan is megkapja. Aki nem kapja meg az értesítőt, a jegyzőnél (a helyi választási irodában) kérheti.

A hivatalos kampány a választást megelőző 50. napon, azaz február 21-én indul, ez azt jelenti, hogy az erre felhasználható és elszámolható forrásokat ebben az időszakban lehet elkölteni. Az egyéni választókerületekben a jelöltséghez a törvény szerint legalább ötszáz, a választókerületben lakó választópolgár ajánlása szükséges, a jelöltek március 6-án 16 óráig gyűjthetik az ajánlásokat az ajánlóíveken. Az ajánlásokat az egyéni választókerületi választási bizottságnál kell leadniuk. A választási bizottság dönt a jelöltek nyilvántartásba vételéről.

Országos listát az a párt állíthat, amely legalább tizennégy vármegyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított. Közös egyéni jelöltek alapján közös lista állítható. Országos nemzetiségi önkormányzat is állíthat listát, ehhez a névjegyzékben nemzetségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább 1 százalékának ajánlása, de legfeljebb 1500 ajánlás szükséges. Az országos listákat legkésőbb március 7-én, 16 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. Az a több mint 448 ezer magyar állampolgár, aki nem rendelkezik magyarországi lakcímmel, de már regisztrált, továbbra is szerepel a levélben szavazók névjegyzékében, vagyis nem kell újra kérnie a regisztrációját. Az a külhoni magyar állampolgár, aki még nem regisztrált, választási regisztrációs kérelmét március 18-ig juttathatja el úgy a Nemzeti Választási Irodába (NVI), hogy felkerüljön a levélben szavazók jegyzékére, s így szavazhasson a választáson. Aki később regisztrál, az csak a következő választáson tud szavazni. A levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgároknak a Nemzeti Választási Iroda a levélben szavazás szavazólapjának elkészültét követően haladéktalanul megküldi a szavazási levélcsomagot.