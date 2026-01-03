Erre várt a világ: végre megszólalt Kína Venezuela lerohanásáról – Amerika egyértelmű üzenetet kapott
A nagy félelem Venezuela amerikai megtámadása és elnökének elfogása után az volt, nem növeli-e Donald Trump kormányzatának akciója a világpolitikai feszültségeket. Sorban szólalnak meg a világ hatalmai, és az igazolódik be, hogy növeli, bár az amerikai ambíció újraindítani a világ legnagyobb olajmezőin a kitermelést.
Még mindig nem tudni, okozhat-e komplikációkat a támadás Trump ukrajnai béketeremtő törekvéseit illetően, a harcban álló Oroszország mindenesetre meglehetősen dühödten reagált, és ezek után különösen várta mindenki, mit mondanak az oroszokkal baráti, az amerikaiakkal rivális viszonyban álló kínaiak, a világ második legerősebb hatalma az Egyesült Államok után.
A hatalmak hozzállásának már csak azért is lehet további szerepe, mert még nem tudni, miképp rendeződik a helyzet Venezuelában Nicolás Maduro elnök és felesége elfogása után, akiket az USÁ-ban bíóság elé állítanak drogszervezetek támogatásának vádjával.
Sajtótájékoztatóján ugyan Trump azt ígérte, ők veszik át az ország menedzselését, maguk mellé állítva az erre hajlandó helyi vezetőket, és azzal fenyegetett, hogy az amerikai hadserege még nagyobb erővel csap le, ha Maduro utódai ellenállnak – a helyzet azonban nem tiszta. Nem tudni, mit tesznek a hatalom birtokosai, ha külföldi támogatásra számíthatnak. Mindenesetre az események gyors és határozott lefolyása azt rajzolta ki: helyben az USA van helyzetben.
Az amerikai beavatkozást sorban ítélték el a nem nyugati gazdasági hatalmak – jelentette a Bloomberg –, az oroszok mellett
- Brazília,
- Kolumbia,
- Mexikó
- és Kuba.
És jött Kína is.
Venezuela megtámadása: Pekinget „mélységesen megdöbbentette”
Kína azt közölte: „mélységesen megdöbbentette” az Egyesült Államok katonai csapása Venezuelára és Nicolás Maduro elnök elfogása.
Kína
határozottan elítéli az Egyesült Államok nyílt erőszakalkalmazását egy szuverén állammal szemben, valamint az ország elnöke elleni fellépést
– mondta a külügyminisztérium szóvivője egy szombat késő esti közleményben a hírügynökség szerint. „Az Egyesült Államok ilyen hegemón lépései súlyosan sértik a nemzetközi jogot és Venezuela szuverenitását, és veszélyeztetik Latin-Amerika és a Karib-térség békéjét és biztonságát. Kína ezt határozottan ellenzi.”
Kína számára Venezuela előretolt helyőrség volt Latin-Amerikában
Kína a dél-amerikai ország legnagyobb olajvásárlója és legnagyobb hitelezője is – emlékeztet a Bloomberg.
A szombati csapást megelőző időszakban Peking támogatásáról biztosította a Maduro-rezsimet, miközben hónapok óta fokozódott a nyomás a Trump-kormányzat részéről, amely végül a szombat éjszakai támadáshoz vezetett. Maduro megkapta a lehetőséget, hogy más utat válasszon, de nem tette – indokoltak a washingtoni sajtótájákoztatón.
Felszólítjuk az Egyesült Államokat, hogy tartsa tiszteletben a nemzetközi jogot, valamint az ENSZ Alapokmányának céljait és elveit, és hagyjon fel más országok szuverenitásának és biztonságának megsértésével
– így látja a pekingi külügyminisztérium.
Pénteken egyébként Maduro magas szintű kínai küldöttséget fogadott Caracasban, köztük Csiju Hsziao-csit, a kínai kormány latin-amerikai ügyekért felelős különleges képviselőjét – ez volt az egyik utolsó, nyilvánosan ismert találkozója az amerikai csapások és elfogása előtt. Nem világos, hogy a kínai diplomaták az országban maradtak-e a támadás idején.
A venezuelai Merey a kínai "teafőzők" kedvence
A kínai finomítók a legnagyobb vásárlói a venezuelai nyersolajnak. Hivatalosan Kína március óta nem vásárolt venezuelai olajat, ugyanakkor harmadik felektől származó adatok és hajókövetési információk szerint az ázsiai országba irányuló szállítások tavaly továbbra is jelentősek voltak.
A független finomítók – az úgynevezett „teafőzök” – kulcsszereplők a venezuelai Merey olaj felvásárlásában.
Ez egy nehéz nyersolaj, amelyet jellemzően útburkoláshoz használt bitumen előállítására használnak. A Mereyt az összehasonlítható minőségekhez képest jelentős árengedménnyel kínálják, ami vonzóvá teszi a rendkívül szűk árrésekkel küzdő feldolgozók számára.
A venezuelai olaj szokatlan útvonalon jut el a kínai végfelhasználókhoz. A szállítás általában több mint két hónapig tart, és több hajóról hajóra történő átrakást foglal magában, hogy elfedjék a rakomány eredetét. A Bloomberg által összegyűjtött hajókövetési adatok szerint a Mereyt tároló tankerek közel fele Kína és Délkelet-Ázsia vizein vesztegel.
Hatalmas pénzek áramlottak Venezuelába Kínából
Mindeközben nyilvános adatok alátámasztják azokat a becsléseket, amelyek szerint Peking több mint 60 milliárd dollárnyi, olajjal fedezett hitelt nyújtott Venezuelának állami bankokon keresztül 2015-ig, ezzel olyan diplomáciai és pénzügyi elköteleződést elérve, amelyhez hasonló Latin-Amerikában – és talán világszerte – sincs – sommáz a Bloomberg.
Kína 2007-ben vált Venezuela egyik kulcsfontosságú hitelezőjévé, amikor először biztosított forrásokat infrastrukturális és olajipari projektekre a néhai Hugo Chávez elnök idején.
A pénzügyi segítségre a leromlott gazdaságú országnak szüksége s volt: hiába ültek a világ legnagyobb olajvagyonán, nem tudták kiaknázni ezt a helyzetet, sőt a gazdasági és politikai nehézségek miatt rengetegen elmenekültek az országból. Trump ígérete: a venezuelaiak javára amerikai befektetésekkel újraindítják a lerobbant venezuelai olajszektort.
Az Egyesült Államok támadása Venezuela ellen felboríthatja az olajpiaci egyensúlyt . A venezuelai olaj minőségét nehéz pótolni, főleg Kína számára nagy csapás ez, az orosz import nem alternatíva.