Deviza
EUR/HUF383,44 0% USD/HUF327,01 0% GBP/HUF440,33 0% CHF/HUF412,88 0% PLN/HUF91,03 0% RON/HUF75,3 0% CZK/HUF15,87 0% EUR/HUF383,44 0% USD/HUF327,01 0% GBP/HUF440,33 0% CHF/HUF412,88 0% PLN/HUF91,03 0% RON/HUF75,3 0% CZK/HUF15,87 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Venezuela
Donald Trump
olaj

Rendkívüli – Donald Trump: újra lecsapunk Venezuelára, ha kell, és még nagyobb erővel

Donald Trump: újra lecsapunk Venezuelára, ha kell, és még nagyobb erővel. Ki fogják termelni a venezuelai olajat.
Pető Sándor
2026.01.03, 18:02
Frissítve: 2026.01.03, 18:57

Újra lecsapunk Venezuelára, ha kell, és még nagyobb erővel – mondta sajtótájékoztatóján Donald Trump. Az amerikai elnöknek rengeteg nyitott kérdésre kell választ adnia, miután az amerikai hadsereg szombatra virradóra légi csapásokat intézett Venezuela ellen, majd elfogta és „kiröpítette” Nicolás Maduro elnököt, akit a drogkereskedelem támogatása miatt az Egyesült Államokban bíróság elé állítanak.

Venezuela megtámadása után tartott sajtótájékoztatót Donald Trump: reméli, ezzel vége az ellenségeskedésnek és nem lesz folytatás
Venezuela megtámadása után tartott sajtótájékoztatót Donald Trump: reméli, ezzel vége az ellenségeskedésnek és nem lesz folytatás Fotó: AFP

Majdnem egyórás késéssel kezdődött sajtótájékoztatóján az elnök összefoglalva a következő fontos megállapításokat tette:

Venezuela megtámadása: a Kongresszusból kiszivárgott volna, ha engedélyt kérnek

Venezuelára történelmi csapást intézett a bolygó legerősebb hadserege hatalmas szakértelemmel, amint az korábban Irán esetében is történt.Ez egy nem olyan fajta beavatkozás volt, amire előzetesen a Kongresszus (az amerikai parlament) hozzájárulását lehetett volna kérni – válaszolta kérdésre az elnök. "A Kongresszusban van egy olyan trend, hogy kiszivárognak a dolgok". 

Mi fogjuk menedzselni az országot, a venezuelaiakkal együttműködve

Mi fogjuk menedzselni az országot, és békét, szabadságot és igazságot szeretnénk vinni a venezuelaiaknak. Menedzselni az országot ("run the country") ezt nem kéziirányításként képzelik el, hanem a venezuelaiakkal együttműködve.

Kapcsolatban vagyunk az alelnökkel

  • Biztosítani fogjuk a megfelelő átmenetet. 
  • Kérdésekre válaszolva Trump elmondta: sok "rossz ember" van a venezuelai vezetésben, és nem hagyják nekik átvenni Maduro helyét. Egyúttal azt is közölte: kapcsolatban vannak Delcy Rodríguez alelnökkel, akiről azt gondolják, azt fogja tenni, ami szükséges. 
  • Arról, hogy venezuelai politikusok nyilvánosan ostorozzák az USÁ-t a támadás matt, azt közölte: "Minden politikai és katonai személynek fel kell ismernie, hogy ami Maduróval történt, az velük is megtörténhet."  

Ki fogják termelni a venezuelai olajat

  • A nagy amerikai olajvállalatok dollármilliárdokat fektetnek be Venezuelában, és helyreállítják a lerobbant és veszélyessé vált olajinfrastuktúráját. Ezt a venezuelaiak javára kívánják tenni, akik eddig nem látták hasznát az ország hatalmas olajvagyonának, amelyből eddig csak csordogált a kitermelés. A Venezuelából meginduló olajexportot nem az USÁ-nak szánják, hanem a világnak, akár Kínának.
  •  Arra is ígéretet tett, hogy gondját viselik a Venezuelából elmenekülni kényszerült tömegeknek. 

Úgy néz ki nem kell második csapás, de ha kell, érkezni fog

  • Valószínűleg nem lesz szükség második csapásra, de ha igen, készek vagyunk rá, és az sokkal nagyobb lesz. 
  • Jó szomszédokkal, stabilitással és energiával akarjuk körülvenni magukat – válaszolt az elnök arra a kérdésre, miért akar az USA menedzselni egy dél-amerikai országot.
  • Venezuela és személyesen a bűnszervezeteket támogató Maduro halálos méreggel árasztották el a mi országunkat, ezrek halálát okozva, és ezt nem hagyhattuk – mondta.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu