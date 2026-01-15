Davos 2026: megmondták a világ urai, mit hoz a jövő – ezek a veszélyek leselkednek Magyarországra

Az idei év legnagyobb globális kockázata a geogazdasági konfrontáció, vagyis az államok közötti gazdasági eszközökkel vívott konfliktusok elmélyülése a World Economic Forum frissen közzétett Global Risks Report 2026 című jelentése szerint. A dokumentum szerint a gazdasági hadviselés mellett, a rangsorban a fegyveres államközi konfliktusok, a szélsőséges időjárási események, a társadalmi polarizáció, valamint a dezinformáció és álhírek terjedése követik. Ezek mind olyan kockázatok, amelyek akár közvetlenül is érinthetik Magyarország gazdasági és politikai mozgásterét is.

A konfliktusok elmélyülése 2026-ban is jelentős veszélyt jelent / Fotó: Hazem Bader / AFP

A több mint 1300 globális vezető és szakértő megkérdezésével készült felmérés alapján a válaszadók fele kifejezetten viharos világrendet prognosztizál a következő két évre, amely jelentős visszaesés az egy évvel ezelőtti várakozásokhoz viszonyítva. Tízéves távlatban pedig már közel 60 százalék számít tartós instabilitásra, ami különösen érzékenyen érintheti az olyan nyitott, exportorientált gazdaságokat, mint Magyarország – adta hírül az Origo.

A jelentés szerint a geogazdasági konfrontáció nemcsak politikai, hanem súlyos gazdasági következményekkel is járhat:

veszélybe kerülhetnek az ellátási láncok,

nőhet az inflációs nyomás

és fokozódhat az államadósság kockázata.

Ezek a tényezők kulcsfontosságúak, különösen az energiaellátás, az ipari termelés és az exportpiacok stabilitása szempontjából. Nem véletlen tehát, hogy az Európai Unión belül is egyre erősebb vita zajlik a gazdasági szuverenitás, a szankciós politikák és a stratégiai ágazatok védelméről. A WEF-jelentés szerint a következő évtizedben a megkérdezettek 68 százaléka egy töredezett, multipoláris világrendet vár, amelyben az országok – így Magyarország is – egyre gyakrabban kényszerülnek nehéz geopolitikai és gazdasági választásokra.

Hasznos a mesterséges intelligencia, de veszélyeket is rejt

A rövid távú kockázatok között kiemelt helyen szerepel a dezinformáció, amely a jelentés szerint már a második legnagyobb globális veszély a következő két évben. A társadalmi polarizáció 2026-ra a negyedik helyre került, ami a demokratikus intézmények működését és a közbizalmat is alááshatja.