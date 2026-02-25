Deviza
bombázás
Flamingo
rakéta
Ukrajna
orosz-ukrán háború
Oroszország

Zelenszkij most tényleg ráhozta a frászt Putyinra: az ukránok 1400 kilométerről lőtték ki az oroszok kulcsfontosságú fegyvergyárát – nincs ellenszer erre a rakétára

Újabb nagy hatótávolságú támadásról számolt be az ukrán vezetés egy kijevi sajtótájékoztatón. Zelenszkij megerősítette, hogy a Flamingo rakétákkal 1400 kilométerre Oroszország területén belül hajtottak végre pontos csapást. Az elnök szerint ez mérföldkő az ukrán hadiipar számára.
VG
2026.02.25, 21:20

Új részleteket közölt az ukrán elnök a Flamingo rakéták bevetéséről, melyeket az orosz hadiipari komplexum egyik létesítménye ellen indítottak. Volodimir Zelenszkij egy kijevi sajtótájékoztatón, a norvég miniszterelnökkel közösen beszélt a műveletről, és megerősítette: az ukrán fejlesztésű eszközök mintegy 1400 kilométeres távolságra, Oroszország területének mélyén hajtottak végre pontos csapást.

Fotó: NurPhoto via AFP

A célpont az udmurtföldi Votkinszki fegyvergyárat volt, mely az orosz hadiipar fontos szereplője. Az ukrán elnök a támadást az ukrán hadiipar sikerének nevezte, hangsúlyozva, hogy a rakéták nagy hatótávolsága és pontossága mérföldkőnek számít az ország fegyverfejlesztési programjában.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy az orosz erők kifejezetten célba vették a Flamingo rakéták gyártását Ukrajnában. 

Elmondása szerint a termelési kapacitások helyreállítását korábban orosz támadások hátráltatták, így a gyártósor felújítása hosszabb időt vett igénybe.

Az elnök értékelése szerint a mostani bevetés nemcsak katonai, hanem iparstratégiai szempontból is jelentős fejlemény. A nyilatkozat azt jelzi, hogy Ukrajna a háború negyedik évében is törekszik saját fegyveriparának megerősítésére, és képes lehet nagy hatótávolságú eszközök önálló fejlesztésére és alkalmazására.

Ukrajna az egyik legfontosabb orosz gyárat bombázta

Február 21-én ukrán források arról számoltak be, hogy robbanások történtek az udmurtföldi Votkinszk városában, ahol a feltételezések szerint az Iszkander rakétakomplexumokat gyártó üzem található. A közösségi médiában terjedő videók és beszámolók alapján a helyiek dróntámadásról beszéltek, miközben a közeli izsevszki repülőtéren ideiglenesen korlátozták a fel- és leszállásokat a drónveszély miatt. 

A támadásról szóló információkat hivatalosan nem erősítették meg, a részletek tisztázása akkor még folyamatban volt. Ugyanezen időszakban Volodimir Zelenszkij kijelentette: Ukrajna nem fogja elveszíteni a háborút, és az ukrán erők mintegy 300 négyzetkilométert foglaltak vissza a déli frontszakaszon. Az elnök beszélt arról is, hogy a béke feltételeként kölcsönös visszavonulást tart szükségesnek, valamint biztonsági garanciákat és nemzetközi jelenlétet szorgalmaz a frontvonal közelében.

