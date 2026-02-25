Teljes meglepetés: egyszerre két új ország csatlakozhat az Európai Unióhoz, az egyik már készíti a népszavazást – a lengyelek máris örömmámorban úsznak

Izland a következő hónapokban népszavazást készít elő arról, hogy újraindítsa-e az Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalásokat.

Több mint egy évtized után ismét felmerült Izland uniós csatlakozásának kérdése / Fotó: FatihYavuz / Shutterstock

Izland a következő hónapokban előkészíti a népszavazást arról, hogy az ország újra megnyissa-e a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval

– jelentette be Kristrún Frostadóttir izlandi miniszterelnök Varsóban, ahol Donald Tusk lengyel kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatót.

A kétoldalú egyeztetések után Tusk arról beszélt, hogy a felek többek között az izlandi népszavazás kérdését is megvitatták. A lengyel miniszterelnök hangsúlyozta: Varsó és Reykjavík azonos állásponton van a biztonság érdekében tett erőfeszítések integrálását illetően. Kijelentette, örömmel látná, ha Izland – valamint a szintén nem EU-tag Norvégia – ugyanannak a közösségnek a részévé válna, amelynek Lengyelország is tagja.

Tusk szerint Izland példája azt mutatja, hogy az Európai Unió továbbra is vonzó számos állam számára.

Lehet hallani olyan kijelentéseket, miszerint az EU az összeomlás szélén áll, de ez nem igaz. Izland azt bizonyítja, hogy Európa fennmarad, hiszen Izland is Európa része

– jelentette ki a lengyel miniszterelnök.

Kristrún Frostadóttir megerősítette: hazájában a következő hónapokban fognak befejeződni a népszavazás előkészületei. Kiemelte, hogy az izlandiak szorosabb integrációt szeretnének Európával, miközben tiszteletben tartják saját nemzeti identitásukat. Szavai szerint Lengyelország és Izland számára közös alapelv minden európai ország egyediségének tisztelete, valamint a közösségen belüli közös cselekvés iránti igény.

Régóta a levegőben lóg Izland EU-tagsága

Az ország uniós csatlakozása nem új keletű kérdés. Az ország 2009-ben nyújtotta be csatlakozási kérelmét az Európai Unióhoz, ám 2013-ban leállította a tárgyalásokat. Azóta a kérdés időről időre visszatér a belpolitikai vitákban, de most először körvonalazódik ismét konkrét, országos referendum.

A mostani bejelentés politikai súlya jelentős. Egy esetleges pozitív népszavazási eredmény nem jelenti automatikusan a csatlakozást, de megnyitná az utat a tárgyalások újraindítása előtt. A döntés végső soron az izlandi választók kezében lesz – ők határozhatják meg, hogy az ország a következő években közelebb lép-e az uniós tagsághoz, vagy továbbra is kívül marad a közösségen.