Magyarország pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték azért állt le, mert Oroszország csapást mért rá – jelentette ki Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő szerdán a Telegramon.

Megérkezett Ukrajna válasza a magyarországi dízelszállítás leállítására: a Barátság kőolajvezetéken gúnyolódnak – „Pontosan tudják, miért állt le” / Fotó: AFP

A szóvivő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdai bejelentésére reagált, amelyben a magyar tárcavezető közölte, hogy Magyarország leállította a dízel üzemanyag szállítását Ukrajnába, és mindaddig nem indítja újra, amíg Kijev helyre nem állítja a kőolajtranzitot a Barátság kőolajvezetéken Magyarország irányába.

Magyarországnak az első naptól tudomása van arról, hogy pontosan miért állt le a kőolajvezeték működése.

„Egy ilyen helyzetben számunkra furcsának tűnik a magyar fél olyan nyilatkozatainak hiánya, amelyek egyértelműen megneveznék, hogy Oroszország lőtte a kőolajvezetéket, a kedvenc olajinjekciójukat, amelyen ülnek” – írta Tihij.

Magyarország nem szállít dízelt addig, ameddig helyre nem áll a Barátság kőolajvezeték

Az elmúlt napokban éles politikai vita bontakozott ki a Barátság kőolajvezeték miatt, miután a magyarországi szakaszon megszakadt az olajszállítás. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Ukrajna politikai döntést hozott a tranzit leállításáról, ezért Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult, miközben a Mol 500 ezer tonna orosz kőolajat rendelt tengeri szállítással, amely várhatóan március elején érkezik a horvát kikötőbe. A magyar kormány közölte:

az energia- és üzemanyag-ellátás nincs veszélyben, ugyanakkor Magyarország leállította az Ukrajnába irányuló dízelszállítást mindaddig, amíg nem indul újra a kőolaj a vezetéken.

Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, hogy Ukrajna zsarolja Magyarországot, és a kormánynak stratégiai tartalékokhoz kellett nyúlnia. Eközben Ukrajna más forrásokból – többek között Indiából, Törökországból és Görögországból – növelte az üzemanyagimportját, részben déli útvonalakon, például a Dunán érkező szállítmányokkal.