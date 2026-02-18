Deviza
EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,28 -0,17% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,74 -0,22% RON/HUF74,27 -0,21% CZK/HUF15,62 -0,15% EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,28 -0,17% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,74 -0,22% RON/HUF74,27 -0,21% CZK/HUF15,62 -0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 501,99 -0,25% MTELEKOM1 990 0% MOL3 562 -0,39% OTP40 270 -0,45% RICHTER11 800 -0,17% OPUS542 +0,37% ANY7 660 +0,26% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 093,9 +0,65% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 685,68 +0,17% BUX127 501,99 -0,25% MTELEKOM1 990 0% MOL3 562 -0,39% OTP40 270 -0,45% RICHTER11 800 -0,17% OPUS542 +0,37% ANY7 660 +0,26% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 093,9 +0,65% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 685,68 +0,17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Trieszt
magyar kikötő
Magyar Levente
külkereskedelem

Vége a százéves átoknak: Magyarországnak újra lesz tengeri kijárata, megvan a dátum, mikor nyílik meg – videón az építkezés

Új partfal emelkedik ki a tengerből Triesztben, ahol Magyarország saját terminált épít. A beruházás 2028-ban már részlegesen működhet, a magyar kikötő pedig közvetlen kijáratot adhat a világpiacokra.
VG
2026.02.18, 20:00
Frissítve: 2026.02.18, 20:39

Több mint száz év után Magyarország ismét közvetlen tengeri kijárathoz jut: gőzerővel épül a trieszti magyar kikötő. A projekt 2028-ra részlegesen működhet, és új szintre emelheti a magyar külkereskedelem versenyképességét.

Yellow Cranes At Trieste Port magyar kikötő
Rómában egyeztettek a trieszti magyar kikötőprojektről, amely hazánk egyik legfontosabb stratégiai beruházása / Fotó: Michael Nguyen / Reuters

Több mint száz év után Magyarország visszatér a tengerhez

– ezzel a mondattal jelentkezett be közösségi oldalán Magyar Levente államtitkár, aki az adriai magyar kikötő építéséről adott helyzetjelentést.

A projekt Triesztben zajlik, és az olasz–magyar gazdasági együttműködés egyik zászlóshajó-beruházásának számít. A fejlesztés célja egy saját, magyar irányítás alatt álló tengeri terminál létrehozása, amely közvetlen kapcsolatot biztosít a világpiacok felé.

A munkálatok látványos szakaszba léptek. Új partfal épül, miközben zajlik a mederkotrás is. Ez utóbbi elengedhetetlen ahhoz, hogy a nagyobb merülésű hajók is ki tudjanak kötni a jövőbeni terminálnál. A fejlesztés tehát nem papíron létezik: fizikai infrastruktúra formájában már most is látható.

 

Magyar Levente arról is beszámolt, hogy római útja során egyeztetett az olasz közlekedési és környezetvédelemért felelős miniszterhelyettesekkel. A tárgyalások középpontjában a projekt előrehaladása és finanszírozása állt. A felek egyetértettek abban, hogy a munkálatok az ütemterv szerint haladnak.

Olasz támogatással épül a magyar kikötő

Az olasz kormány eddig több mint 20 milliárd forinttal járult hozzá a fejlesztéshez. Eközben zajlik a magyar állami tulajdonú terület kiépítésének előkészítése is. A beruházás tehát kétoldalú együttműködésben valósul meg, amelyben mindkét fél komoly pénzügyi és politikai tőkét fektet a projektbe.

A kormányzati kommunikáció szerint a saját tengeri terminál jelentősen javíthatja Magyarország külkereskedelmi mozgásterét. Gyorsabb, hatékonyabb és – ami stratégiai szempontból különösen fontos – függetlenebb kijutást biztosíthat a globális piacokra. 

Ez különösen egy exportorientált gazdaság esetében nagy jelentőségű.

A jelenlegi tervek szerint 2028-ban megkezdődhet a részleges működés. Ez azt jelenti, hogy a terminál bizonyos kapacitásokkal már fogadhat és indíthat szállítmányokat, miközben a teljes kiépítés további ütemekben történhet meg.

A trieszti kikötőprojekt nem csupán gazdasági, hanem szimbolikus jelentőségű is. Magyarország az első világháborút követően veszítette el közvetlen tengeri kijáratát, így a mostani beruházás kommunikációs szinten történelmi visszatérésként jelenik meg. A hangsúly azonban a jelenen és a jövőn van: a cél a versenyképesség növelése és a logisztikai önállóság erősítése.

Komolyan gondoljuk, megcsináljuk – Magyarország újra ott lesz a tengernél!

– fogalmazott Magyar Levente.

Magyarország visszakapja a tengeri kikötőjét: megszólalt az államtitkár, így zajlik a rendkívüli építkezés – „Ez történelmi beruházás”

A trieszti magyar kikötőberuházás számos környezetvédelmi és műszaki kihívással jár, de a projekt a tervek szerint halad előre. Magyar Levente államtitkár Rómában hangsúlyozta, hogy a magyar–olasz kormányközi egyeztetéseken ez a történelmi jelentőségű fejlesztés kulcstémaként jelenik meg.

 

Világrend

Világrend
818 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu