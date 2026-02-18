Vége a százéves átoknak: Magyarországnak újra lesz tengeri kijárata, megvan a dátum, mikor nyílik meg – videón az építkezés

Több mint száz év után Magyarország ismét közvetlen tengeri kijárathoz jut: gőzerővel épül a trieszti magyar kikötő. A projekt 2028-ra részlegesen működhet, és új szintre emelheti a magyar külkereskedelem versenyképességét.

Rómában egyeztettek a trieszti magyar kikötőprojektről, amely hazánk egyik legfontosabb stratégiai beruházása / Fotó: Michael Nguyen / Reuters

Több mint száz év után Magyarország visszatér a tengerhez

– ezzel a mondattal jelentkezett be közösségi oldalán Magyar Levente államtitkár, aki az adriai magyar kikötő építéséről adott helyzetjelentést.

A projekt Triesztben zajlik, és az olasz–magyar gazdasági együttműködés egyik zászlóshajó-beruházásának számít. A fejlesztés célja egy saját, magyar irányítás alatt álló tengeri terminál létrehozása, amely közvetlen kapcsolatot biztosít a világpiacok felé.

A munkálatok látványos szakaszba léptek. Új partfal épül, miközben zajlik a mederkotrás is. Ez utóbbi elengedhetetlen ahhoz, hogy a nagyobb merülésű hajók is ki tudjanak kötni a jövőbeni terminálnál. A fejlesztés tehát nem papíron létezik: fizikai infrastruktúra formájában már most is látható.

Magyar Levente arról is beszámolt, hogy római útja során egyeztetett az olasz közlekedési és környezetvédelemért felelős miniszterhelyettesekkel. A tárgyalások középpontjában a projekt előrehaladása és finanszírozása állt. A felek egyetértettek abban, hogy a munkálatok az ütemterv szerint haladnak.

Olasz támogatással épül a magyar kikötő

Az olasz kormány eddig több mint 20 milliárd forinttal járult hozzá a fejlesztéshez. Eközben zajlik a magyar állami tulajdonú terület kiépítésének előkészítése is. A beruházás tehát kétoldalú együttműködésben valósul meg, amelyben mindkét fél komoly pénzügyi és politikai tőkét fektet a projektbe.

A kormányzati kommunikáció szerint a saját tengeri terminál jelentősen javíthatja Magyarország külkereskedelmi mozgásterét. Gyorsabb, hatékonyabb és – ami stratégiai szempontból különösen fontos – függetlenebb kijutást biztosíthat a globális piacokra.

Ez különösen egy exportorientált gazdaság esetében nagy jelentőségű.

A jelenlegi tervek szerint 2028-ban megkezdődhet a részleges működés. Ez azt jelenti, hogy a terminál bizonyos kapacitásokkal már fogadhat és indíthat szállítmányokat, miközben a teljes kiépítés további ütemekben történhet meg.