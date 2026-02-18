A szlovákok az új kassai Volvo-üzemtől várják a gazdasági növekedést, de az adóbevételek ettől még nem lesznek magasabbak
Szlovákia idei gazdasági növekedése csupán 1 százalék lesz – tette közzé a szlovák pénzügyminisztérium a legfrissebb prognózisát. Ez érezhetően elmarad a 2025. szeptemberi előrejelzéstől, akkor ugyanis még 1,3 százalékos GDP-növekményt vártak 2026-ban.
A szaktárca szerint az elmúlt időszakban romlottak a külső feltételek, a német és az osztrák gazdaság nagyon gyengén teljesít, az energiaárak változatlanul magasak, ezért rontottak a prognózison. A képhez hozzátartozik, hogy az idei, sorrendben harmadik, főleg a kisvállalkozókat sújtó konszolidációs csomag is érezteti negatív hatását, ráadásul a napokban közzétették a 2025-re vonatkozó GDP-adatot, ami szintén lehangoló.
Szlovákia az uniós pénzekben bízik
- Szlovákia gazdasága tavaly mindössze 0,8 százalékkal nőtt, messze elmaradva
- az eurózóna átlagától (1,5 százalék),
- továbbá az örök viszonyítási alapnak tekintett Csehországtól (2,5 százalék),
- a térségben egyedül Magyarország teljesítménye gyengébb (0,3 százalék).
A pénzügyminisztérium szerint
- az idei növekedést döntően az Európai Unió helyreállítási alapjából merített források táplálják majd – a tárca azzal számol, idén összesen 2,3 milliárd euró hívható le az alapból.
- A növekedés másik, gyengébb pillére a lakossági fogyasztás, ennek húzóereje azonban mérsékelt, tekintve, hogy csupán 0,6 százalékos reálbér-növekedést vetítenek előre (3,8 százalékos éves infláció mellett).
A Volvóban van minden remény, de az adókkal továbbra is problémák vannak
Jövőre egy fokkal biztatóbb kilátásokkal kecsegtet a szaktárca, 2027-ben 1,2 százalékos gazdasági növekedést vár (a képhez hozzátartozik, hogy 2025 szeptemberében még 1,4 százalékot jósolt).
A javulást elsősorban a Kassa közelében épülő és jövőre már üzemelő Volvo autógyártól várják.
A pénzügyminisztérium másik friss előrejelzése is kedvezőtlen előjelű.
- Eszerint idén a költségvetésben tervezettnél mintegy 600 millió euróval kevesebb adó folyik be.
- Ennek egyik oka éppen a gazdasági növekedés lefékeződése, ugyanis a pénzügy az idei állami költségvetés összeállításakor még 1,3 százalékos növekménnyel számolt.
- Az áfából befolyó adó 320 millióval,
- a társasági adóból érkező összeg pedig 124 millió euróval maradhat el a várakozásoktól.
Egyébként eleve problémák vannak az adóbehajtás hatékonyságával, becslések szerint éves szinten áfából mintegy 2 milliárd euróval kevesebb folyik be – a gazdaság teljesítményéhez és a lakossági fogyasztás nagyságához képest. A Költségvetési Tanács (RRZ) máris jelezte, ha az adóbevételek valóban ennyire elmaradnak a várakozásoktól, akkor az államháztartás 2026-os deficitje a tervezett 4,1 százalék helyett 4,4 százalékra kúszik fel.