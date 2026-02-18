A szlovákok az új kassai Volvo-üzemtől várják a gazdasági növekedést, de az adóbevételek ettől még nem lesznek magasabbak

Szlovákia idei gazdasági növekedése csupán 1 százalék lesz – tette közzé a szlovák pénzügyminisztérium a legfrissebb prognózisát. Ez érezhetően elmarad a 2025. szeptemberi előrejelzéstől, akkor ugyanis még 1,3 százalékos GDP-növekményt vártak 2026-ban.

Szlovákia: lassuló gazdaság, elfolyó adóbevételek / Fotó: Zerbor / Shutterstock

A szaktárca szerint az elmúlt időszakban romlottak a külső feltételek, a német és az osztrák gazdaság nagyon gyengén teljesít, az energiaárak változatlanul magasak, ezért rontottak a prognózison. A képhez hozzátartozik, hogy az idei, sorrendben harmadik, főleg a kisvállalkozókat sújtó konszolidációs csomag is érezteti negatív hatását, ráadásul a napokban közzétették a 2025-re vonatkozó GDP-adatot, ami szintén lehangoló.

Szlovákia az uniós pénzekben bízik

Szlovákia gazdasága tavaly mindössze 0,8 százalékkal nőtt, messze elmaradva

az eurózóna átlagától (1,5 százalék),

továbbá az örök viszonyítási alapnak tekintett Csehországtól (2,5 százalék),

a térségben egyedül Magyarország teljesítménye gyengébb (0,3 százalék).

A pénzügyminisztérium szerint

az idei növekedést döntően az Európai Unió helyreállítási alapjából merített források táplálják majd – a tárca azzal számol, idén összesen 2,3 milliárd euró hívható le az alapból.

A növekedés másik, gyengébb pillére a lakossági fogyasztás, ennek húzóereje azonban mérsékelt, tekintve, hogy csupán 0,6 százalékos reálbér-növekedést vetítenek előre (3,8 százalékos éves infláció mellett).

A Volvóban van minden remény, de az adókkal továbbra is problémák vannak

Jövőre egy fokkal biztatóbb kilátásokkal kecsegtet a szaktárca, 2027-ben 1,2 százalékos gazdasági növekedést vár (a képhez hozzátartozik, hogy 2025 szeptemberében még 1,4 százalékot jósolt).

A javulást elsősorban a Kassa közelében épülő és jövőre már üzemelő Volvo autógyártól várják.

A pénzügyminisztérium másik friss előrejelzése is kedvezőtlen előjelű.

Eszerint idén a költségvetésben tervezettnél mintegy 600 millió euróval kevesebb adó folyik be.

Ennek egyik oka éppen a gazdasági növekedés lefékeződése, ugyanis a pénzügy az idei állami költségvetés összeállításakor még 1,3 százalékos növekménnyel számolt.

Az áfából befolyó adó 320 millióval,

a társasági adóból érkező összeg pedig 124 millió euróval maradhat el a várakozásoktól.

Egyébként eleve problémák vannak az adóbehajtás hatékonyságával, becslések szerint éves szinten áfából mintegy 2 milliárd euróval kevesebb folyik be – a gazdaság teljesítményéhez és a lakossági fogyasztás nagyságához képest. A Költségvetési Tanács (RRZ) máris jelezte, ha az adóbevételek valóban ennyire elmaradnak a várakozásoktól, akkor az államháztartás 2026-os deficitje a tervezett 4,1 százalék helyett 4,4 százalékra kúszik fel.