A szlovákok az új kassai Volvo-üzemtől várják a gazdasági növekedést, de az adóbevételek ettől még nem lesznek magasabbak

Északi szomszédunk idei gazdasági növekedése elmarad a 2025. szeptemberi előrejelzéstől. A szaktárca szerint az elmúlt időszakban romlottak a külső feltételek, a német és az osztrák gazdaság nagyon gyengén teljesít, az energiaárak változatlanul magasak, ezért rontottak Szlovákia idei növekedési kilátásain.
Sidó Zoltán
2026.02.18, 20:30
Frissítve: 2026.02.18, 20:41

Szlovákia idei gazdasági növekedése csupán 1 százalék lesz – tette közzé a szlovák pénzügyminisztérium a legfrissebb prognózisát. Ez érezhetően elmarad a 2025. szeptemberi előrejelzéstől, akkor ugyanis még 1,3 százalékos GDP-növekményt vártak 2026-ban. 

Szlovákia,Euro,Banknotes,And,Coins,In,Front,Of,The,National,Flag
Szlovákia: lassuló gazdaság, elfolyó adóbevételek / Fotó: Zerbor / Shutterstock

A szaktárca szerint az elmúlt időszakban romlottak a külső feltételek, a német és az osztrák gazdaság nagyon gyengén teljesít, az energiaárak változatlanul magasak, ezért rontottak a prognózison. A képhez hozzátartozik, hogy az idei, sorrendben harmadik, főleg a kisvállalkozókat sújtó konszolidációs csomag is érezteti negatív hatását, ráadásul a napokban közzétették a 2025-re vonatkozó GDP-adatot, ami szintén lehangoló. 

Szlovákia az uniós pénzekben bízik

  • Szlovákia gazdasága tavaly mindössze 0,8 százalékkal nőtt, messze elmaradva 
  • az eurózóna átlagától (1,5 százalék), 
  • továbbá az örök viszonyítási alapnak tekintett Csehországtól (2,5 százalék), 
  • a térségben egyedül Magyarország teljesítménye gyengébb (0,3 százalék). 

A pénzügyminisztérium szerint 

  • az idei növekedést döntően az Európai Unió helyreállítási alapjából merített források táplálják majd – a tárca azzal számol, idén összesen 2,3 milliárd euró hívható le az alapból. 
  • A növekedés másik, gyengébb pillére a lakossági fogyasztás, ennek húzóereje azonban mérsékelt, tekintve, hogy csupán 0,6 százalékos reálbér-növekedést vetítenek előre (3,8 százalékos éves infláció mellett). 

 

A Volvóban van minden remény, de az adókkal továbbra is problémák vannak 

Jövőre egy fokkal biztatóbb kilátásokkal kecsegtet a szaktárca, 2027-ben 1,2 százalékos gazdasági növekedést vár (a képhez hozzátartozik, hogy 2025 szeptemberében még 1,4 százalékot jósolt).

 A javulást elsősorban a Kassa közelében épülő és jövőre már üzemelő Volvo autógyártól várják.

A pénzügyminisztérium másik friss előrejelzése is kedvezőtlen előjelű. 

  • Eszerint idén a költségvetésben tervezettnél mintegy 600 millió euróval kevesebb adó folyik be. 
  • Ennek egyik oka éppen a gazdasági növekedés lefékeződése, ugyanis a pénzügy az idei állami költségvetés összeállításakor még 1,3 százalékos növekménnyel számolt. 
  • Az áfából befolyó adó 320 millióval, 
  • a társasági adóból érkező összeg pedig 124 millió euróval maradhat el a várakozásoktól. 

Egyébként eleve problémák vannak az adóbehajtás hatékonyságával, becslések szerint éves szinten áfából mintegy 2 milliárd euróval kevesebb folyik be – a gazdaság teljesítményéhez és a lakossági fogyasztás nagyságához képest. A Költségvetési Tanács (RRZ) máris jelezte, ha az adóbevételek valóban ennyire elmaradnak a várakozásoktól, akkor az államháztartás 2026-os deficitje a tervezett 4,1 százalék helyett 4,4 százalékra kúszik fel.

