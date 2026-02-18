Miért a súlycsökkentő csodaszert ne koppintanák le? Fél áron fogyhat, elképzelhetetlen tömegben

A világ legnépesebb országában öldöklő harc indult a súlycsökkentő gyógyszerek piacán, miután az Elli Lilly mellett a másik legnagyobb globális szereplőnek számító dán Novo Nordisk szemaglutid nevű hatóanyagának márciusban lejár a szabadalmi védettsége. Ezzel Indiában nyílt verseny indulhat a dánok eredeti hatóanyagát tartalmazó Ozempic és Wegovy, valamint az élelmes helyiek generikus készítményei között.

Az Ozempic és a Wegovy hatóanyagának szabadalmi védettsége márciusban lejár Indiában / Fotó: Science Photo Library via AFP

Nem kell hozzá nagy fantázia, hogy előre eredményt hirdessünk, de ehhez pár fontos körülményt ismerni kell. Az 1,4 milliárd lakosú Indiában felgyorsult az urbanizáció, és ezzel együtt az elkényelmesedés, az elhízás is egyre nagyobb méreteket ölt a lakosság körében, a városiak 20-30 százaléka már túlsúllyal küzd.

Az Ozempic generikus megfelelője eláraszthatja az indiai piacot

Az indiaiak azonban hagyományosan árérzékenyek, amiből csak lehet, az olcsóbb változatot használják, s ez az olyan generikus, a lejárt szabadalmú gyógyszerek utángyártott változataival operáló társaságok malmára hajtja a vizet, mint például a Magyarországon jószerivel ismeretlen nevű Dr. Reddy’s Laboratoires.

Ez a cég nagy játékosnak számít, különösen az ázsiai és az amerikai piacot árasztja el jó árazású és minőségű

generikus gyógyszereivel,

táplálékkiegészítőivel,

bioszimiláris termékeivel.

Az Anji Reddy által 1984-ben Hiderabadban alapított társaság

mára évi négymilliárd dolláros forgalmú és 11,8 milliárd dollár tőzsdei értékű céggé fejlődött,

és olcsó termékeivel folyamatosan sakkban tartja a gyógyszerkutatásra milliárdokat költő hagyományos gyártókat.

A Dr. Reddy figyelme most a Novo Nordisk indiai, majd globális pozícióinak megrengetésére irányul, a cég az Ozempic generikus változatának gyártására készül fel éppen.

A nagyvárosi indiaiak körében népbetegséggé vált az elhízás / Fotó: AFP

G. V. Prasad, a cég társelnök-vezérigazgatója egy indiai szakmai konferencián elmondta, hogy akár 60 százalékkal is olcsóbban fogják piacra dobni a saját változatukat, céljuk, hogy valamennyi rászoruló indiai polgár számára megfizethető legyen a súlycsökkentő csodaszer.

A Novo Nordisk Wegovyjának havi adagja jelenleg 120 és 181 dollár közötti, függően a hatóanyag-tartalomtól. Ezt pedig aligha engedhetik meg maguknak a nagyjából havi 240 és 300 dollár között kereső átlagemberek.