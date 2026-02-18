Miért a súlycsökkentő csodaszert ne koppintanák le? Fél áron fogyhat, elképzelhetetlen tömegben
A világ legnépesebb országában öldöklő harc indult a súlycsökkentő gyógyszerek piacán, miután az Elli Lilly mellett a másik legnagyobb globális szereplőnek számító dán Novo Nordisk szemaglutid nevű hatóanyagának márciusban lejár a szabadalmi védettsége. Ezzel Indiában nyílt verseny indulhat a dánok eredeti hatóanyagát tartalmazó Ozempic és Wegovy, valamint az élelmes helyiek generikus készítményei között.
Nem kell hozzá nagy fantázia, hogy előre eredményt hirdessünk, de ehhez pár fontos körülményt ismerni kell. Az 1,4 milliárd lakosú Indiában felgyorsult az urbanizáció, és ezzel együtt az elkényelmesedés, az elhízás is egyre nagyobb méreteket ölt a lakosság körében, a városiak 20-30 százaléka már túlsúllyal küzd.
Az Ozempic generikus megfelelője eláraszthatja az indiai piacot
Az indiaiak azonban hagyományosan árérzékenyek, amiből csak lehet, az olcsóbb változatot használják, s ez az olyan generikus, a lejárt szabadalmú gyógyszerek utángyártott változataival operáló társaságok malmára hajtja a vizet, mint például a Magyarországon jószerivel ismeretlen nevű Dr. Reddy’s Laboratoires.
Ez a cég nagy játékosnak számít, különösen az ázsiai és az amerikai piacot árasztja el jó árazású és minőségű
- generikus gyógyszereivel,
- táplálékkiegészítőivel,
- bioszimiláris termékeivel.
Az Anji Reddy által 1984-ben Hiderabadban alapított társaság
mára évi négymilliárd dolláros forgalmú és 11,8 milliárd dollár tőzsdei értékű céggé fejlődött,
és olcsó termékeivel folyamatosan sakkban tartja a gyógyszerkutatásra milliárdokat költő hagyományos gyártókat.
A Dr. Reddy figyelme most a Novo Nordisk indiai, majd globális pozícióinak megrengetésére irányul, a cég az Ozempic generikus változatának gyártására készül fel éppen.
G. V. Prasad, a cég társelnök-vezérigazgatója egy indiai szakmai konferencián elmondta, hogy akár 60 százalékkal is olcsóbban fogják piacra dobni a saját változatukat, céljuk, hogy valamennyi rászoruló indiai polgár számára megfizethető legyen a súlycsökkentő csodaszer.
A Novo Nordisk Wegovyjának havi adagja jelenleg 120 és 181 dollár közötti, függően a hatóanyag-tartalomtól. Ezt pedig aligha engedhetik meg maguknak a nagyjából havi 240 és 300 dollár között kereső átlagemberek.
A nagyvárosokban az átlag felmehet 360-420 dollárra is, de nem ez a jellemző. A súlycsökkentők rendszeres használatát jelenleg még a középosztályból sem mindenki tudja finanszírozni, inkább úri huncutságnak számít.
Fél áron viszont újabb tízmilliókkal gyarapodhat a felhasználói kör, s a Dr. Reddy erre alapoz, őket akarja „megszólítani”. A másik lényeges szempont, hogy az indiai egészségbiztosítók csak a legszükségesebb esetben finanszírozzák a drága gyógyszerek használatát, s ha van olcsó helyettesítő termék, akkor azt preferálják.
A Dr. Reddy azonnal rástartolt a súlycsökkentők piacára
India az egyik legfontosabb szereplője lesz az évtized végére becslések szerint évi 150 milliárd dollárt fogalmazó súlycsökkentőpiacnak, a Dr. Reddy pedig az újdonság varázsát kihasználva hatalmas mennyiségben árasztaná el az országot a saját gyártású súlycsökkentőjével, erre partnercégeinél is lekötött kapacitásokat.
Az Ozempicre a gyártási engedélyt a múlt hónapban megkapták az indiai szakhatóságtól, a Wegovyé még folyamatban van. Év végéig 12 millió darab injekciós toll legyártására készülnek, ezekből heti egy alkalommal kell a szükséges dózist magukba fecskendezniük a pácienseknek. Ez a mennyiség közel 300 ezer érdeklődő idei ellátására elegendő, és arra is, hogy felmérjék a fogadtatást, mivel ők is tudják, hogy nem lesznek egyedül ezen a piacon.
Ami a Novo Nordiskot illeti, nekik ezen a piacon a generikus gyártók megjelenésével sok babér már aligha terem. A dánok a cukorbetegség kezelésére való gyógyszereikkel több évtizede jelen vannak az indiai piacon, de magas árazású készítményeik fogyasztói köre erősen behatárolt, a felső-középosztályra és a gazdagokra szorítkozik.