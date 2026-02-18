Deviza
EUR/HUF378,36 -0,23% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,09 -0,22% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,75 -0,21% RON/HUF74,27 -0,22% CZK/HUF15,61 -0,15% EUR/HUF378,36 -0,23% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,09 -0,22% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,75 -0,21% RON/HUF74,27 -0,22% CZK/HUF15,61 -0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 486,89 -0,26% MTELEKOM1 988 -0,1% MOL3 556 -0,56% OTP40 260 -0,47% RICHTER11 850 +0,25% OPUS539 -0,19% ANY7 560 -1,06% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 066,93 +0,39% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 690,7 +0,36% BUX127 486,89 -0,26% MTELEKOM1 988 -0,1% MOL3 556 -0,56% OTP40 260 -0,47% RICHTER11 850 +0,25% OPUS539 -0,19% ANY7 560 -1,06% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 066,93 +0,39% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 690,7 +0,36%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Kiss Ambrus
Karácsony Gergely
hitelkeret
Budapest

Ez most mindenkit sokkolt: kipakolt Karácsony Gergely jobbkeze a valóságról, Budapestnek már a fizetésekre sincs pénze – 10 milliárd forint hitel kell a bérekre

A főváros intézményeiben és cégeiben több mint huszonhétezer munkavállalót érint a helyzet. Budapest hitelkerete szinte teljesen kimerült, ezért a bérek kifizetése veszélybe került.
VG/MTI
2026.02.18, 19:25
Frissítve: 2026.02.18, 19:51

A Fővárosi Önkormányzat március elején csak további 10 milliárd forintos folyószámlahitel segítségével tudja kifizetni a dolgozók béreit. A teljes budapesti rendszerben több mint 27 ezer ember fizetése függ az átmeneti hitel emelésétől.

KARÁCSONY Gergely budapest
Karácsony Gergely vezetése alatt Budapest hitelkerete szinte teljesen kimerült, ezért még az önkormányzati bérek kifizetése is veszélybe került / Fotó: Kocsis Zoltán

Budapest pénzügyi helyzete egyre szorultabb. Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója szerdán tartott háttérbeszélgetésén elmondta, hogy 

a főváros szinte teljesen kihasználta rendelkezésére álló folyószámlahitel keretét, és egyelőre nem tudják kifizetni a dologi számlákat. 

A bérek kifizetése azonban szerinte kiemelt prioritás: a fővárosi önkormányzatnál több mint ezer fő dolgozik, az önkormányzati cégekkel és intézményekkel együtt pedig a teljes rendszerben több mint 27 ezer ember fizetése függ a döntéstől.

A főigazgató jelezte, hogy a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésén várhatóan tárgyalják az előterjesztést, amely a március 1-je és 15-e közötti időszakra a folyószámlahitel-keretet 40 milliárdról 50 milliárd forintra emelné. Az intézkedés célja, hogy a bérek, járulékok, kamatköltségek és a kisebb intézmények napi működési költségei időben kifizethetők legyenek. Kiss Ambrus hangsúlyozta: a bérek kifizetése március elején csak így biztosítható.

Budapest a rossz pénzügyi döntéseket nyögi

A fővárosi hitelkeret szinte teljes kihasználása az előző időszak költségeivel függ össze. Az idei tél eddig mintegy kétmilliárd forintba került a fővárosnak, a legtöbb kiadást a havazás és az útjavítások jelentették.

A január eleje óta regisztrált több mint 26,5 ezer kátyúból

  • a főváros már több mint 24 ezret kijavított;
  • a fennmaradó 2400 kátyú javítása pedig február végére várható.

A javításokhoz hideg- és melegaszfaltot használnak, az időjárás függvényében.

A pénzügyi helyzet mellett a főváros a demokratikus folyamatokra is figyel. Kiss Ambrus elmondta, hogy a 2026-os országgyűlési választásra több mint 7900 jelentkező érkezett szavazatszámlálónak, azonban körülbelül 400 jelentkezést nem tudtak elfogadni, mivel azok olyan kerületekből érkeztek, amelyek nem vettek részt a toborzásban. 

Budapesten összesen 1346 szavazókör van, és az önkormányzatok szavazókörönként három tagot választanak a bizottságba, plusz póttagokat, így közel 4500 főre van szükség a teljes városban.

A főváros vezetése szerint a hitelkeret emelése elengedhetetlen ahhoz, hogy a bérek kifizetését időben biztosítani tudják, és a város intézményei zavartalanul működhessenek. Kiss Ambrus hangsúlyozta: a bérek kifizetése a legfontosabb, és az intézkedés a teljes fővárosi dolgozói rendszer stabilitását szolgálja.

Felszólította a vállalkozásokat a főváros, hogy már határidő előtt fizessék be az adót, mert csak így szavatolható Budapest működése

A főváros felszólította a vállalkozókat, hogy ne várják meg a határidőt. Budapest likviditása és a közszolgáltatások zavartalan működése a vállalkozások idejében történő iparűzésiadó-befizetésén múlik.

 

Országszerte

Országszerte
1138 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu