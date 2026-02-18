Ez most mindenkit sokkolt: kipakolt Karácsony Gergely jobbkeze a valóságról, Budapestnek már a fizetésekre sincs pénze – 10 milliárd forint hitel kell a bérekre
A Fővárosi Önkormányzat március elején csak további 10 milliárd forintos folyószámlahitel segítségével tudja kifizetni a dolgozók béreit. A teljes budapesti rendszerben több mint 27 ezer ember fizetése függ az átmeneti hitel emelésétől.
Budapest pénzügyi helyzete egyre szorultabb. Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója szerdán tartott háttérbeszélgetésén elmondta, hogy
a főváros szinte teljesen kihasználta rendelkezésére álló folyószámlahitel keretét, és egyelőre nem tudják kifizetni a dologi számlákat.
A bérek kifizetése azonban szerinte kiemelt prioritás: a fővárosi önkormányzatnál több mint ezer fő dolgozik, az önkormányzati cégekkel és intézményekkel együtt pedig a teljes rendszerben több mint 27 ezer ember fizetése függ a döntéstől.
A főigazgató jelezte, hogy a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésén várhatóan tárgyalják az előterjesztést, amely a március 1-je és 15-e közötti időszakra a folyószámlahitel-keretet 40 milliárdról 50 milliárd forintra emelné. Az intézkedés célja, hogy a bérek, járulékok, kamatköltségek és a kisebb intézmények napi működési költségei időben kifizethetők legyenek. Kiss Ambrus hangsúlyozta: a bérek kifizetése március elején csak így biztosítható.
Budapest a rossz pénzügyi döntéseket nyögi
A fővárosi hitelkeret szinte teljes kihasználása az előző időszak költségeivel függ össze. Az idei tél eddig mintegy kétmilliárd forintba került a fővárosnak, a legtöbb kiadást a havazás és az útjavítások jelentették.
A január eleje óta regisztrált több mint 26,5 ezer kátyúból
- a főváros már több mint 24 ezret kijavított;
- a fennmaradó 2400 kátyú javítása pedig február végére várható.
A javításokhoz hideg- és melegaszfaltot használnak, az időjárás függvényében.
A pénzügyi helyzet mellett a főváros a demokratikus folyamatokra is figyel. Kiss Ambrus elmondta, hogy a 2026-os országgyűlési választásra több mint 7900 jelentkező érkezett szavazatszámlálónak, azonban körülbelül 400 jelentkezést nem tudtak elfogadni, mivel azok olyan kerületekből érkeztek, amelyek nem vettek részt a toborzásban.
Budapesten összesen 1346 szavazókör van, és az önkormányzatok szavazókörönként három tagot választanak a bizottságba, plusz póttagokat, így közel 4500 főre van szükség a teljes városban.
A főváros vezetése szerint a hitelkeret emelése elengedhetetlen ahhoz, hogy a bérek kifizetését időben biztosítani tudják, és a város intézményei zavartalanul működhessenek. Kiss Ambrus hangsúlyozta: a bérek kifizetése a legfontosabb, és az intézkedés a teljes fővárosi dolgozói rendszer stabilitását szolgálja.
Felszólította a vállalkozásokat a főváros, hogy már határidő előtt fizessék be az adót, mert csak így szavatolható Budapest működése
A főváros felszólította a vállalkozókat, hogy ne várják meg a határidőt. Budapest likviditása és a közszolgáltatások zavartalan működése a vállalkozások idejében történő iparűzésiadó-befizetésén múlik.