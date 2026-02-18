Ez most mindenkit sokkolt: kipakolt Karácsony Gergely jobbkeze a valóságról, Budapestnek már a fizetésekre sincs pénze – 10 milliárd forint hitel kell a bérekre

A Fővárosi Önkormányzat március elején csak további 10 milliárd forintos folyószámlahitel segítségével tudja kifizetni a dolgozók béreit. A teljes budapesti rendszerben több mint 27 ezer ember fizetése függ az átmeneti hitel emelésétől.

Karácsony Gergely vezetése alatt Budapest hitelkerete szinte teljesen kimerült, ezért még az önkormányzati bérek kifizetése is veszélybe került / Fotó: Kocsis Zoltán

Budapest pénzügyi helyzete egyre szorultabb. Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója szerdán tartott háttérbeszélgetésén elmondta, hogy

a főváros szinte teljesen kihasználta rendelkezésére álló folyószámlahitel keretét, és egyelőre nem tudják kifizetni a dologi számlákat.

A bérek kifizetése azonban szerinte kiemelt prioritás: a fővárosi önkormányzatnál több mint ezer fő dolgozik, az önkormányzati cégekkel és intézményekkel együtt pedig a teljes rendszerben több mint 27 ezer ember fizetése függ a döntéstől.

A főigazgató jelezte, hogy a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésén várhatóan tárgyalják az előterjesztést, amely a március 1-je és 15-e közötti időszakra a folyószámlahitel-keretet 40 milliárdról 50 milliárd forintra emelné. Az intézkedés célja, hogy a bérek, járulékok, kamatköltségek és a kisebb intézmények napi működési költségei időben kifizethetők legyenek. Kiss Ambrus hangsúlyozta: a bérek kifizetése március elején csak így biztosítható.

Budapest a rossz pénzügyi döntéseket nyögi

A fővárosi hitelkeret szinte teljes kihasználása az előző időszak költségeivel függ össze. Az idei tél eddig mintegy kétmilliárd forintba került a fővárosnak, a legtöbb kiadást a havazás és az útjavítások jelentették.

A január eleje óta regisztrált több mint 26,5 ezer kátyúból

a főváros már több mint 24 ezret kijavított;

a fennmaradó 2400 kátyú javítása pedig február végére várható.

A javításokhoz hideg- és melegaszfaltot használnak, az időjárás függvényében.

A pénzügyi helyzet mellett a főváros a demokratikus folyamatokra is figyel. Kiss Ambrus elmondta, hogy a 2026-os országgyűlési választásra több mint 7900 jelentkező érkezett szavazatszámlálónak, azonban körülbelül 400 jelentkezést nem tudtak elfogadni, mivel azok olyan kerületekből érkeztek, amelyek nem vettek részt a toborzásban.

Budapesten összesen 1346 szavazókör van, és az önkormányzatok szavazókörönként három tagot választanak a bizottságba, plusz póttagokat, így közel 4500 főre van szükség a teljes városban.

A főváros vezetése szerint a hitelkeret emelése elengedhetetlen ahhoz, hogy a bérek kifizetését időben biztosítani tudják, és a város intézményei zavartalanul működhessenek. Kiss Ambrus hangsúlyozta: a bérek kifizetése a legfontosabb, és az intézkedés a teljes fővárosi dolgozói rendszer stabilitását szolgálja.