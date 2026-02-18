Az önálló európai nukleáris elrettentésről szóló vita újabb fordulatot vett, miután Belgium védelmi minisztere nyilvánosan bírálta az uniós vezetők tervét. Theo Francken az X közösségi oldalon reagált Friedrich Merz német kancellár egyik podcastinterjújára, és úgy fogalmazott: nem érti, miért beszélnek az európai vezetők ilyen nyíltan a nukleáris elrettentésről. Szerinte az ilyen kérdésekben visszafogottabb kommunikációra lenne szükség.

Ez most már Belgiumnak is sok: mindenki előtt kiosztották a német kancellárt és az európai vezetőket – „Fogjátok már be a szátokat” / Fotó: Krisztian Bocsi

Merz az interjúban kizárta egy önálló német nukleáris fegyverprogram elindítását, ugyanakkor felvetette, hogy a német vadászgépek elméletben képesek lehetnének francia vagy brit atomfegyverek hordozására. Németország és Belgium egyaránt része az Egyesült Államok nukleáris megosztási rendszerének, amelynek keretében légierőik amerikai atomfegyverek célba juttatására alkalmasak.

Emmanuel Macron március 2-ára ígért beszédet Franciaország nukleáris arzenáljának európai biztonságban betöltött szerepéről. Az elmúlt hetekben több európai fővárosban is napirendre került, milyen mértékben támaszkodhat a kontinens az amerikai nukleáris ernyőre, és szükség van-e erősebb európai koordinációra.

Francken ugyanakkor nemcsak a nukleáris kérdésben fogalmazott meg kritikát. Úgy értelmezte Merz kijelentéseit, hogy azok gyakorlatilag megkérdőjelezik a Future Combat Air System jövőjét. A Németország, Franciaország és Spanyolország részvételével zajló hatodik generációs vadászgépfejlesztési programban Belgium megfigyelőként vett részt.

A belga miniszter nem finomkodott:

A nukleáris elrettentéssel kapcsolatban tényleg nem értem, miért olyan bőbeszédűek az európai vezetők. Ez nem bölcs dolog. Kérlek, fogjátok már be a szátokat

– mondta, és hozzátette, ha a német kancellár valóban elengedte a projektet, az a kezdeményezés végét jelentheti, ezért Brüsszel felülvizsgálja saját szerepvállalását.

Félelmetes tervet árultak el: jöhet az európai atombombaprogram

Friedrich Merz a müncheni biztonsági konferencián megerősítette, hogy a Bundeswehrt Európa legerősebb hagyományos hadseregévé kívánja fejleszteni, és a német védelmi ipar újjáélesztését sürgette. Beszédében új elemként

felvetette az európai nukleáris elrettentés újragondolását,

és jelezte: tárgyalásokat kezdett Emmanuel Macron francia elnökkel a kérdésről.

A kancellár egyúttal jelezte, hogy Németország nem kíván hegemón szerepre törni, ugyanakkor Európát globális politikai erővé tenné, a korábbi „moralizáló” külpolitikát erősebb katonai háttérrel egészítve ki. Az Egyesült Államokkal kapcsolatban új, inkább érdekeken alapuló transzatlanti partnerséget sürgetett, ami a kontinens védelmi stratégiájában is új hangsúlyokat vetít előre.