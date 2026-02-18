Baj van az egyik legnagyobb magyarországi kínai akkumulátoripari gyárral: tűzoltók és mentők lepték el az üzemet szerda este – megszólalt a katasztrófavédelem

Szerda este jelentős számú tűzoltó- és mentőegység vonult ki Debrecenbe, a Déli Gazdasági Övezetbe, ahol információk szerint a Semcorp akkumulátoripari gyárában történt rendkívüli esemény, valószínűleg tűzeset. A helyszínre érkező járművekről a közösségi médiában is beszámoltak, több bejegyzés szerint rövid idő alatt nagy erőkkel jelentek meg a hatóságok az üzem területén.

Rendőrök és tűzoltók a Semcorp debreceni akkumulátoripari gyáránál / Fotó: Derencsényi István

A Hajdú-bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Papp-Kunkli Nóra megerősítette, hogy a gyár egyik részlegében beindult az automatikus oltórendszer. A területen 56 munkavállaló tartózkodott, akik az előírásoknak megfelelően, sérülés nélkül elhagyták az épületet.

A hatóságok vizsgálják, mi okozhatta az oltórendszer aktiválódását.

Egyelőre nem közöltek információt arról, hogy tényleg tűz keletkezett-e,

vagy esetleg műszaki hiba, illetve érzékelési probléma váltotta ki a riasztást.

Az MTI tudósítása szerint Debrecen déli ipari övezetében, egy Jedlik Ányos utcai gyárhoz riasztották a tűzoltókat szerda este. Az eddigi adatok szerint beindult a gyár oltórendszere, és nagy mennyiségű habképző anyag borította be a területet.

A tűzoltóknak nem kellett beavatkozniuk, jelenleg azt vizsgálják, mitől indult be a gyári tűzoltórendszer

– ismertette a szóvivő.

Az MTI más forrásból szerzett információi szerint a tűzoltókat az akkumulátorszeparátor-fóliákat gyártó Semcorp üzeméhez riasztották. A Debrecenben működő Semcorp-üzem a város ipari fejlesztéseinek egyik kiemelt beruházása, így a történtekre a térségben is fokozott figyelem irányul. A vizsgálat lezárultáig a hatóságok további részleteket nem közöltek.

A vállalat tavaly ősszel nagy hangsúlyt helyezett a megelőzésre: október 14-én a Semcorp Hungary telephelyén tűzvédelmi és katasztrófavédelmi oktatást tartottak, amelyről a cég a közösségi oldalán is beszámolt. A képzésen a dolgozók kipróbálhatták a tűzoltó eszközök használatát, megismerkedhettek az oltási technikákkal és gyakorolták a vészhelyzeti eljárásokat. A program célja a biztonságtudatosság erősítése és a megelőzési ismeretek bővítése volt. A társaság akkor azt hangsúlyozta: a felkészült munkatárs a biztonságos munkahely alapja.