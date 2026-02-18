Deviza
Debrecen
tűzoltók
Semcorp Csoport

Baj van az egyik legnagyobb magyarországi kínai akkumulátoripari gyárral: tűzoltók és mentők lepték el az üzemet szerda este – megszólalt a katasztrófavédelem

Szerda este több tűzoltó- és mentőegység jelent meg a Déli Gazdasági Övezetben. A Semcorp debreceni akkumulátoripari gyárának egyik részlegében beindult az automatikus oltórendszer, az ott dolgozó 56 munkavállaló sérülés nélkül elhagyta az épületet. A hatóságok vizsgálják, mi okozta a riasztást.
VG
2026.02.18, 20:52
Frissítve: 2026.02.18, 22:48

Szerda este jelentős számú tűzoltó- és mentőegység vonult ki Debrecenbe, a Déli Gazdasági Övezetbe, ahol információk szerint a Semcorp akkumulátoripari gyárában történt rendkívüli esemény, valószínűleg tűzeset. A helyszínre érkező járművekről a közösségi médiában is beszámoltak, több bejegyzés szerint rövid idő alatt nagy erőkkel jelentek meg a hatóságok az üzem területén.

akkumulátor, Semcorp, gyár, Debrecen
Rendőrök és tűzoltók a Semcorp debreceni akkumulátoripari gyáránál / Fotó: Derencsényi István

A Hajdú-bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Papp-Kunkli Nóra megerősítette, hogy a gyár egyik részlegében beindult az automatikus oltórendszer. A területen 56 munkavállaló tartózkodott, akik az előírásoknak megfelelően, sérülés nélkül elhagyták az épületet.

A hatóságok vizsgálják, mi okozhatta az oltórendszer aktiválódását. 

Egyelőre nem közöltek információt arról, hogy tényleg tűz keletkezett-e, 

vagy esetleg műszaki hiba, illetve érzékelési probléma váltotta ki a riasztást.

Az MTI tudósítása szerint Debrecen déli ipari övezetében, egy Jedlik Ányos utcai gyárhoz riasztották a tűzoltókat szerda este. Az eddigi adatok szerint beindult a gyár oltórendszere, és nagy mennyiségű habképző anyag borította be a területet.

A tűzoltóknak nem kellett beavatkozniuk, jelenleg azt vizsgálják, mitől indult be a gyári tűzoltórendszer

– ismertette a szóvivő.

Az MTI más forrásból szerzett információi szerint a tűzoltókat az akkumulátorszeparátor-fóliákat gyártó Semcorp üzeméhez riasztották. A Debrecenben működő Semcorp-üzem a város ipari fejlesztéseinek egyik kiemelt beruházása, így a történtekre a térségben is fokozott figyelem irányul. A vizsgálat lezárultáig a hatóságok további részleteket nem közöltek.

A vállalat tavaly ősszel nagy hangsúlyt helyezett a megelőzésre: október 14-én a Semcorp Hungary telephelyén tűzvédelmi és katasztrófavédelmi oktatást tartottak, amelyről a cég a közösségi oldalán is beszámolt. A képzésen a dolgozók kipróbálhatták a tűzoltó eszközök használatát, megismerkedhettek az oltási technikákkal és gyakorolták a vészhelyzeti eljárásokat. A program célja a biztonságtudatosság erősítése és a megelőzési ismeretek bővítése volt. A társaság akkor azt hangsúlyozta: a felkészült munkatárs a biztonságos munkahely alapja.

Tragédia történt a szegedi BYD-gyár építkezésén

A debreceni gyárban történt riasztás mellett egy másik nagyberuházás kapcsán szomorú hír érkezett a napokban: a BYD szegedi üzemének építkezésén halálos munkabaleset történt egy rakodási és daruzási művelet közben. A fővállalkozó AE Industry Hungary Kft. megerősítette a tragédia hírét, és közölte, hogy 

a körülményeket a hatóságok bevonásával vizsgálják. 

Korábban a CATL debreceni gyárának építési területén is történt egy súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó baleset. A két eset ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a nagy volumenű ipari fejlesztések során a munkavédelmi előírások betartása kiemelt fontosságú.

