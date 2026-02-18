Deviza
EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,72 -0,29% GBP/HUF433,28 -0,17% CHF/HUF415,28 -0,25% PLN/HUF89,77 -0,19% RON/HUF74,29 -0,18% CZK/HUF15,62 -0,13% EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,72 -0,29% GBP/HUF433,28 -0,17% CHF/HUF415,28 -0,25% PLN/HUF89,77 -0,19% RON/HUF74,29 -0,18% CZK/HUF15,62 -0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 444,26 -0,29% MTELEKOM1 990 0% MOL3 556 -0,56% OTP40 270 -0,45% RICHTER11 800 -0,17% OPUS539 -0,19% ANY7 660 +0,26% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 089,41 +0,61% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 689,28 +0,31% BUX127 444,26 -0,29% MTELEKOM1 990 0% MOL3 556 -0,56% OTP40 270 -0,45% RICHTER11 800 -0,17% OPUS539 -0,19% ANY7 660 +0,26% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 089,41 +0,61% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 689,28 +0,31%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Gazprom
energiaválság
gáztárolás
Oroszország
Európai Unió

Európa elhallgatta, de az oroszok most lebuktatták: az utolsó molekuláig elfogyott a tavaly betárolt gáz, a Gazprom figyelmeztetést küldött – "Még nincs vége a télnek"

Több mint 53 milliárd köbméter gázt vont ki az EU október óta a tárolókból, ezzel teljesen felélve a tavaly nyári készleteket. A Gazprom szerint már a korábbi évek tartalékait használják.
VG
2026.02.18, 21:01
Frissítve: 2026.02.18, 22:54

Az Európai Unió gáztárolói 33,02 százalékos töltöttségen állnak, és a 2025-ös nyári feltöltés már teljes egészében elfogyott. A Gazprom szerint a blokk nehéz helyzetben zárhatja a fűtési szezont, ami a nyáron piaci feszültségeket hozhat.

FILE PHOTO: The installations of oil refinery NIS is seen in the Serbian town of Pancevo pancsovai finomító NISMost döntenek az oroszok a magyarokról: óriási olajüzlet a láthatáron – az arabokkal harcolhat a Mol gazprom
Február közepére egyharmad alá csökkent az uniós gáztárolók töltöttsége, és emiatt nem Brüsszel, hanem az orosz Gazprom fújt riadót / Fotó: Ivan Milutinovic / Reuters

A Gazprom február 18-i közleménye szerint az Európai Unió teljesen felhasználta a 2025 nyarán betárolt mintegy 52,9 milliárd köbméter földgázt, és már kénytelen hozzányúlni a korábbi évek tartalékaihoz. Ezek alapján az uniós földgáztárolók töltöttsége 33,02 százalék, ami 35,6 milliárd köbméter gázt jelent.

A kitárolási szezon október 12-én indult, akkor a tárolók 83,15 százalékos szinten, 89,52 milliárd köbméterrel álltak. Azóta 53,92 milliárd köbmétert vontak ki, vagyis már mintegy 1 milliárd köbmétert a korábbi évek készleteiből is fogyasztottak.

Gazprom: a Nyugat nagyjai óriásit zakóztak

A legnagyobb uniós gazdaságok különösen szorult helyzetben vannak:

  • Németországban a töltöttség 22,99 százalék;
  • Franciaországban 23,56 százalék;
  • Hollandiában 14,3 százalékon állnak a tárolók;
  • Ausztriában 39,04 százalékon;
  • Olaszországban pedig 50,47 százalékon.

A Gazprom szerint Németország és Ausztria február 5. óta, Hollandia február 8. óta használja a korábbi évek tartalékait, Franciaország pedig ehhez közelít. Az EU-tagállamok többsége jelenleg kitárol, kivétel Belgium, ahol betárolás zajlik, míg Svédországban és Portugáliában stagnálás látható.

A kitárolási időszak jellemzően március végéig, április közepéig tart. 

A jelenlegi 33,02 százalékos uniós szint nem történelmi minimum – 2022. február 16-án 31,97 százalékon álltak a tárolók –, de az időjárási kockázatok miatt a helyzet feszült.

A 2017–2018-as tél végi hideghullám idején 17,67 százalékra süllyedt a töltöttség. Nem világos, hogy a mostani szezon eléri-e ezt a szintet, de az biztos, hogy az EU jelentősen lecsökkent készletekkel zárhat.

Ez különösen a nyári betárolási időszakban okozhat problémát. Nagy mennyiségű gázra lesz szükség a tárolók feltöltéséhez, miközben az uniós REPowerEU szabályozás értelmében 2026. április 25-től tilos lesz az orosz LNG rövid távú importja, június 17-től pedig a vezetékes orosz gázé is. Szűkülő kínálat és magas kereslet mellett ez áremelkedést vetíthet előre az európai piacon.

Most nevetnek csak igazán az oroszok az EU-n: visszafordulnak az amerikai LNG-hajók Európából, alig maradt gáz a tárolókban – 60 milliárd köbméter kell

A következő hónapok stratégiai jelentőségűek a kontinens energiaellátása szempontjából. Az amerikai LNG-árak emelkedése új pánikhullámot indított el a globális gázpiacon, miközben Európa föld alatti tárolói a tél vége előtt kiürülhetnek.

 

Energiaválság

Energiaválság
1127 cikk

 

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu