Európa elhallgatta, de az oroszok most lebuktatták: az utolsó molekuláig elfogyott a tavaly betárolt gáz, a Gazprom figyelmeztetést küldött – "Még nincs vége a télnek"

Az Európai Unió gáztárolói 33,02 százalékos töltöttségen állnak, és a 2025-ös nyári feltöltés már teljes egészében elfogyott. A Gazprom szerint a blokk nehéz helyzetben zárhatja a fűtési szezont, ami a nyáron piaci feszültségeket hozhat.

Február közepére egyharmad alá csökkent az uniós gáztárolók töltöttsége, és emiatt nem Brüsszel, hanem az orosz Gazprom fújt riadót / Fotó: Ivan Milutinovic / Reuters

A Gazprom február 18-i közleménye szerint az Európai Unió teljesen felhasználta a 2025 nyarán betárolt mintegy 52,9 milliárd köbméter földgázt, és már kénytelen hozzányúlni a korábbi évek tartalékaihoz. Ezek alapján az uniós földgáztárolók töltöttsége 33,02 százalék, ami 35,6 milliárd köbméter gázt jelent.

A kitárolási szezon október 12-én indult, akkor a tárolók 83,15 százalékos szinten, 89,52 milliárd köbméterrel álltak. Azóta 53,92 milliárd köbmétert vontak ki, vagyis már mintegy 1 milliárd köbmétert a korábbi évek készleteiből is fogyasztottak.

Gazprom: a Nyugat nagyjai óriásit zakóztak

A legnagyobb uniós gazdaságok különösen szorult helyzetben vannak:

Németországban a töltöttség 22,99 százalék;

Franciaországban 23,56 százalék;

Hollandiában 14,3 százalékon állnak a tárolók;

Ausztriában 39,04 százalékon;

Olaszországban pedig 50,47 százalékon.

A Gazprom szerint Németország és Ausztria február 5. óta, Hollandia február 8. óta használja a korábbi évek tartalékait, Franciaország pedig ehhez közelít. Az EU-tagállamok többsége jelenleg kitárol, kivétel Belgium, ahol betárolás zajlik, míg Svédországban és Portugáliában stagnálás látható.

A kitárolási időszak jellemzően március végéig, április közepéig tart.

A jelenlegi 33,02 százalékos uniós szint nem történelmi minimum – 2022. február 16-án 31,97 százalékon álltak a tárolók –, de az időjárási kockázatok miatt a helyzet feszült.

A 2017–2018-as tél végi hideghullám idején 17,67 százalékra süllyedt a töltöttség. Nem világos, hogy a mostani szezon eléri-e ezt a szintet, de az biztos, hogy az EU jelentősen lecsökkent készletekkel zárhat.

Ez különösen a nyári betárolási időszakban okozhat problémát. Nagy mennyiségű gázra lesz szükség a tárolók feltöltéséhez, miközben az uniós REPowerEU szabályozás értelmében 2026. április 25-től tilos lesz az orosz LNG rövid távú importja, június 17-től pedig a vezetékes orosz gázé is. Szűkülő kínálat és magas kereslet mellett ez áremelkedést vetíthet előre az európai piacon.