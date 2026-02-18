Rendkívüli bejelentés: a magyar kormány megszünteti a dízelszállítást Ukrajnának – ez a válaszlépés a Barátság vezeték leállítása miatt
„Az, hogy Ukrajna nem indítja el az olajszállítást Magyarország irányába, egy politikai döntés, amelyet maga az ukrán elnök hozott meg” – fogalmazott Szijjártó Péter.
A külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy a szlovák külügyminiszterrel közösen levelet írtak az európai bizottságnak, hogy
Szlovákia és Magyarország is él azzal a lehetőséggel, hogy mindkét ország importálhat orosz kőolajat tengeri útvonalon.
„A Mol meg is rendelte az orosz kőolajat tengeri szállításra, összesen 500 ezer tonnát. Ez a szállítmány nagyjából március első napjaira tud beérkezni a horvátországi kikötőbe, onnan pedig öt-tíz napba kerül, amíg a Mol két magyarországi, illetve szlovákiai finomítójába ez a kőolaj eljut” – mondta.
Szijjártó Péter azt is mondta,, hogy sem az energia-, sem az üzemanyag-ellátás nem került veszélybe az ukrán politikai zsarolás ellenére sem.
„Ugyanakkor azt is látni kell, hogy Magyarország kifejezetten fontos szerepet játszik Ukrajna energiaellátásának biztonságában. Magyarországon keresztül Ukrajna gáz-, áram- és dízelüzemanyag-importjának egy nagy része történik” – emlékeztetett.
Kijelentette, hogy
az Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag szállítását leállította Magyarország és addig nem indul újra, amíg nem indul el újra a kőolaj a Barátság vezetéken Magyarország irányába.
Azt is mondta, hogy a magyar állampolgárok álljanak ki a nemzeti petícióban Ukrajnával szemben. „Mondjunk egyet, mondjunk együtt nemet Magyarország háborúba való besodrására. Mondjunk együtt nemet Ukrajna finanszírozására, és mondjunk együtt nemet a magasabb magyarországi energiaárakra” – mondta Szijjártó Péter.
A politikus egy videójában úgy fogalmazott, hogy a Ukrajna ezzel a lépésével a „Tisza Pártot akarja segíteni” és egy „olajellátási krízist állítson elő Magyarországon”.
Az Origo cikke szeirnt Orbán Viktor arról számolt be, hogy Ukrajna megállította a Barátság kőolajvezeték magyarországi irányú olajszállítását, ezért a kormánynak hozzá kellett nyúlnia a stratégiai tartalékokhoz. A kormányfő úgy fogalmazott: Ukrajna zsarolja Magyarországot.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Ukrajna növeli az Indiából és Szlovákiából származó olajtermékek importját. Az elmúlt hónapokban az indiai eredetű üzemanyag – elsősorban a dízel – főként Románián keresztül, a Dunán tartályhajókkal érkezett az országba.
Miután Oroszország megtámadta Ukrajnát, Kijev elsősorban Lengyelországból vásárolt üzemanyagot, azaz dízelt és más termékeket. A nagyobb mennyiségek most inkább délről, azaz Görögországból, Törökországból és Indiából érkeznek. Törökország és India az elmúlt három évben jelentősen növelte az Oroszországból vásárolt olajból felépített készleteit.