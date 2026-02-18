Deviza
Rendkívüli bejelentés: a magyar kormány megszünteti a dízelszállítást Ukrajnának – ez a válaszlépés a Barátság vezeték leállítása miatt

Ukrajna politikai döntéssel állította le az olajszállítást Magyarország felé – közölte Szijjártó Péter. A miniszter bejelentette: Magyarország leállította az Ukrajnába irányuló dízelszállítást.
VG
2026.02.18., 13:10

„Az, hogy Ukrajna nem indítja el az olajszállítást Magyarország irányába, egy politikai döntés, amelyet maga az ukrán elnök hozott meg” – fogalmazott Szijjártó Péter.

SZIJJÁRTÓ Péter
Fotó: Derencsényi István

A külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy a szlovák külügyminiszterrel közösen levelet írtak az európai bizottságnak, hogy 

Szlovákia és Magyarország is él azzal a lehetőséggel, hogy mindkét ország importálhat orosz kőolajat tengeri útvonalon. 

„A Mol meg is rendelte az orosz kőolajat tengeri szállításra, összesen 500 ezer tonnát. Ez a szállítmány nagyjából március első napjaira tud beérkezni a horvátországi kikötőbe, onnan pedig öt-tíz napba kerül, amíg a Mol két magyarországi, illetve szlovákiai finomítójába ez a kőolaj eljut” – mondta.

Szijjártó Péter azt is mondta,, hogy sem az energia-, sem az üzemanyag-ellátás nem került veszélybe az ukrán politikai zsarolás ellenére sem. 

„Ugyanakkor azt is látni kell, hogy Magyarország kifejezetten fontos szerepet játszik Ukrajna energiaellátásának biztonságában. Magyarországon keresztül Ukrajna gáz-, áram- és dízelüzemanyag-importjának egy nagy része történik” – emlékeztetett.

Kijelentette, hogy 

az Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag szállítását leállította Magyarország és addig nem indul újra, amíg nem indul el újra a kőolaj a Barátság vezetéken Magyarország irányába. 

Azt is mondta, hogy  a magyar állampolgárok álljanak ki a nemzeti petícióban Ukrajnával szemben. „Mondjunk egyet, mondjunk együtt nemet Magyarország háborúba való besodrására. Mondjunk együtt nemet Ukrajna finanszírozására, és mondjunk együtt nemet a magasabb magyarországi energiaárakra” – mondta Szijjártó Péter.

A politikus egy videójában úgy fogalmazott, hogy a Ukrajna ezzel a lépésével a „Tisza Pártot akarja segíteni” és egy „olajellátási krízist állítson elő Magyarországon”.

Az Origo cikke szeirnt Orbán Viktor arról számolt be, hogy Ukrajna megállította a Barátság kőolajvezeték magyarországi irányú olajszállítását, ezért a kormánynak hozzá kellett nyúlnia a stratégiai tartalékokhoz. A kormányfő úgy fogalmazott: Ukrajna zsarolja Magyarországot.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Ukrajna növeli az Indiából és Szlovákiából származó olajtermékek importját. Az elmúlt hónapokban az indiai eredetű üzemanyag – elsősorban a dízel – főként Románián keresztül, a Dunán tartályhajókkal érkezett az országba.

Miután Oroszország megtámadta Ukrajnát, Kijev elsősorban Lengyelországból vásárolt üzemanyagot, azaz dízelt és más termékeket. A nagyobb mennyiségek most inkább délről, azaz Görögországból, Törökországból és Indiából érkeznek. Törökország és India az elmúlt három évben jelentősen növelte az Oroszországból vásárolt olajból felépített készleteit. 


 

