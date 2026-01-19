Váratlan: csak most vezették be az eurót, máris bejelentette a lemondását az elnök – ő az utódja

Bejelentette lemondását Rumen Radev bolgár elnök hétfőn a nemzethez intézett beszédében. Bulgária így már nemcsak kormány, hanem elnök nélkül is maradt.

Bulgária: csak most vezették be az eurót, máris lemond az elnök / Fotó: NurPhoto via AFP

Radev pontosan megnevezte, mi vezetett a távozásához. A bolgár elnök közölte, hogy

indulni akar az előrehozott parlamenti választáson,

amely elkerülhetetlenné vált, miután a jelenlegi parlamenti pártok elutasították az új kormány megalakítására irányuló lépéseket.

„Reggel benyújtom a lemondásomat. Meggyőződésem, hogy Ilijana Jotova méltó utódom lesz az elnöki poszton” – mondta a jelenlegi alelnökre utalva.

Radev már pénteken közölte, hogy Bulgáriában előrehozott parlamenti választást kell tartani, miután a harmadik párt, a Mozgalom a Jogokért és Szabadságokért (DPSZ) is visszaadta a kormányalakítási megbízatást.

Bulgária január elsején hivatalosan is az eurózóna tagjává vált, ezzel újabb lépést tett az európai integráció felé. Az ünnepélyes pillanatra azonban árnyékot vetett a politikai instabilitás: a decemberi tömeges tiltakozások hatására megbukott a legutóbbi koalíciós kormány, és az ország újabb választás elé néz.

Az idei, tavaszi országgyűlési választás lesz 2021 óta a nyolcadik, ezt várhatóan novemberben követi az elnökválasztás. Addig ideiglenes kormány irányítja az országot, amelynek összetételét Rumen Radev államfő határozza meg. A közvélemény-kutatások szerint továbbra is megosztott marad a bolgár belpolitika:

a Bojko Boriszov alapította Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) nevű jobbközép párt áll az első helyen 18 százalékkal, míg a Folytatjuk a Változást (PP) és a Demokratikus Bulgária (DB) nevű ellenzéki pártok közös listája 14 százalékra számíthat.

Rajtuk kívül hat-hét párt kerülhet be a parlamentbe, köztük a bulgáriai török etnikumot képviselő szervezet, a Mozgalom a Jogokért és Szabadságokért, valamint baloldali, centrista és radikális jobboldali pártalakulatok is. A felmérések szerint a választók több mint 40 százaléka kifejezetten új politikai erő megjelenését és hatalomra kerülését szeretné látni.