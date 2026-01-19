Váratlan: csak most vezették be az eurót, máris bejelentette a lemondását az elnök – ő az utódja
Bejelentette lemondását Rumen Radev bolgár elnök hétfőn a nemzethez intézett beszédében. Bulgária így már nemcsak kormány, hanem elnök nélkül is maradt.
Radev pontosan megnevezte, mi vezetett a távozásához. A bolgár elnök közölte, hogy
indulni akar az előrehozott parlamenti választáson,
amely elkerülhetetlenné vált, miután a jelenlegi parlamenti pártok elutasították az új kormány megalakítására irányuló lépéseket.
„Reggel benyújtom a lemondásomat. Meggyőződésem, hogy Ilijana Jotova méltó utódom lesz az elnöki poszton” – mondta a jelenlegi alelnökre utalva.
Radev már pénteken közölte, hogy Bulgáriában előrehozott parlamenti választást kell tartani, miután a harmadik párt, a Mozgalom a Jogokért és Szabadságokért (DPSZ) is visszaadta a kormányalakítási megbízatást.
Bulgária január elsején hivatalosan is az eurózóna tagjává vált, ezzel újabb lépést tett az európai integráció felé. Az ünnepélyes pillanatra azonban árnyékot vetett a politikai instabilitás: a decemberi tömeges tiltakozások hatására megbukott a legutóbbi koalíciós kormány, és az ország újabb választás elé néz.
Az idei, tavaszi országgyűlési választás lesz 2021 óta a nyolcadik, ezt várhatóan novemberben követi az elnökválasztás. Addig ideiglenes kormány irányítja az országot, amelynek összetételét Rumen Radev államfő határozza meg. A közvélemény-kutatások szerint továbbra is megosztott marad a bolgár belpolitika:
- a Bojko Boriszov alapította Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) nevű jobbközép párt áll az első helyen 18 százalékkal,
- míg a Folytatjuk a Változást (PP) és a Demokratikus Bulgária (DB) nevű ellenzéki pártok közös listája 14 százalékra számíthat.
Rajtuk kívül hat-hét párt kerülhet be a parlamentbe, köztük a bulgáriai török etnikumot képviselő szervezet, a Mozgalom a Jogokért és Szabadságokért, valamint baloldali, centrista és radikális jobboldali pártalakulatok is. A felmérések szerint a választók több mint 40 százaléka kifejezetten új politikai erő megjelenését és hatalomra kerülését szeretné látni.
Ehhez kapcsolódik, hogy az országban biztos pontnak számító, 2017 óta hivatalban lévő államfőnek, Rumen Radevnek idén lejár az elnöki mandátuma. Hosszú ideje pletykálják, hogy saját pártot alapít. A januári felmérések szerint 44 százalék bízik a politikájában, ő az egyik legnépszerűbb politikus az országban.
Bulgária euróbevezetése tehát nem stabilizálta a belpolitikát, de lendületet adott a szófiai tőzsdének.
Az első kereskedési hét alatt a Sofix index – a börze legrégebbi mutatója – 14,4 százalékkal emelkedett, ezzel 18 éves csúcsra jutott.
A 2025-ös év már önmagában erős teljesítményt hozott a bolgár tőkepiacon, a fő index mintegy 30 százalékos növekedéssel, a forgalom pedig 23 százalékos bővüléssel zárt, elérve a 611 millió eurót.