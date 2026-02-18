Újra régi fényében csillog Budapest egyik emblematikus épülete: már árulják a lakásokat a Mahart-házban – portaszolgálat, gyönyörű kilátás és exkluzív szolgáltatások várják a lakókat

Lezárult a Vigadó tér sarkán álló egykori Mahart-ház átfogó műemléki felújítása. Az 1910–1913 között épült, szecessziós saroképület rekonstrukciója a történeti értékek külső és belső megőrzésén és helyreállításán alapult, miközben az ingatlan korszerű, új funkcióval gazdagodott – Dorottya Residences néven huszonhárom egyedülálló adottságú apartman is kialakításra került, amelyek értékesítése már megkezdődött. A BDPST Group átfogó fejlesztés eredményeként a Duna-korzó egyik meghatározó épülete megújult állapotban kapcsolódik Budapesthez.

Az ingatlan felsőbb szintjein összesen huszonhárom apartman kapott helyet / Fotó: Dorottya Residences, BDPST Group

Az emblematikus épület eredetileg a Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság (MFTR) székházaként működött. Az 1895-ben alapított társaság központja reprezentatív architektúrát kapott, amelynek homlokzatán és belső tereiben hangsúlyosan jelennek meg a hajózási motívumok: hullámzó ornamentika, hajótestet idéző erkélyformák, kötelekre és tengeri szimbólumokra utaló részletek.

A második világháborút követően minisztériumi irodák működtek az épületben, majd a MAHART használta egészen 2008-ig. Az ezt követő időszakban az állapota fokozatosan romlott, több eredeti részlet takarásba került vagy átalakult. A most lezárult fejlesztést a BDPST Group műemlékvédelmi szakértők bevonásával valósította meg, az eredeti

külső

és belső

építészeti karakter feltárására és szakszerű helyreállítására koncentrálva. Az értékmentő felújítás során megtisztították és pótolták a sérült kőelemeket, rekonstruálták a plasztikus díszítéseket és helyreállították a hajótestet formázó erkélyek karakteres megjelenését.

A beruházás kiemelt értéke, hogy a homlokzat mellett az épület belső műemléki elemei is megújultak.

Az impozáns főlépcsőház – amely a földszinttől a második emeletig vezet – eredeti formájában került helyreállításra. Erezett okker márvány burkolata, hajókorlátra emlékeztető, dróthálós mellvédje, valamint arányrendszere az épület egyik legfontosabb építészeti értékét képviseli. A lépcsőház meghatározó eleme a színes ólomüveg ablak, amely a MAHART emblémáját ábrázolja horgonnyal, koronával és nemzeti színű zászlókkal.