Deviza
EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,09 -0,22% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,74 -0,22% RON/HUF74,28 -0,2% CZK/HUF15,62 -0,14% EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,09 -0,22% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,74 -0,22% RON/HUF74,28 -0,2% CZK/HUF15,62 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 438,07 -0,3% MTELEKOM1 990 0% MOL3 556 -0,56% OTP40 270 -0,45% RICHTER11 800 -0,17% OPUS540 0% ANY7 660 +0,26% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 086,08 +0,58% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 688,99 +0,3% BUX127 438,07 -0,3% MTELEKOM1 990 0% MOL3 556 -0,56% OTP40 270 -0,45% RICHTER11 800 -0,17% OPUS540 0% ANY7 660 +0,26% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 086,08 +0,58% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 688,99 +0,3%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
háború
befektetés

A számok nem félnek a háborútól: mit mutat 100 év tőzsdei adat fegyverropogás idején?

A tőzsde nem érzelmekből, hanem számokból él – még akkor is, amikor a világ a címlapokon ropog. A háború első napjaiban rendszerint esnek az árfolyamok, de a történelmi adatok szerint a történet itt nem ér véget. Száz év, 440 nemzetközi válság és több ezermilliárd dollárnyi piaci érték mozgása rajzol ki meglepően következetes mintázatot. Kik veszítik a legtöbbet, mikor tér vissza a pénz a piacokra, és mit tanulhat ebből a befektető?
Ballagó Dániel
2026.02.18, 14:01
Frissítve: 2026.02.18, 14:30

A globális geopolitikai feszültségek – legyenek azok hirtelen kirobbanó háborúk vagy elhúzódó nemzetközi válságok – újra és újra felteszik ugyanazt a kérdést a befektetőknek: mit tesz ilyenkor a tőzsde? Menekülni kell, vagy épp ellenkezőleg, a pánik kínál beszállási pontot?

The Charging Bull Sculpture In Lower Manhattan New York City, tőzsde, háború
Háború, vér, volatilitás – és profit? A tőzsde cinikus logikája / Fotó: NurPhoto via AFP

A válasz nem érzelmi, hanem statisztikai kérdés. Egy 1918 és 2002 közötti időszakot vizsgáló, 440 nemzetközi politikai válságot feldolgozó, átfogó kutatás alapján a háborúk és válságok hatása jól mérhető – és korántsem egységes.

A globális piac első reakciója: esés és volatilitás

A történelmi adatok szerint a nemzetközi válságok érdemben csökkentik a részvénypiaci hozamokat.

A vizsgálat alapján a világpiaci részvényhozamok éves szinten átlagosan mintegy 4 százalékkal maradnak el a békés időszakok teljesítményétől.

A válságok indulásakor különösen erős a negatív reakció: az első hónapban közel fél százalékponttal alacsonyabb a globális havi hozam az átlagosnál.

A mechanizmus ismerős:

  • a befektetők kockázatot áraznak;
  • tőkét vonnak ki a részvénypiacokról;
  • a volatilitás hirtelen megugrik;
  • nő a biztonságos eszközök – állampapírok, arany, menedékdevizák – iránti kereslet.

A tanulmány szerint a válságok indulásakor a világpiaci havi volatilitás több mint egyharmaddal emelkedik, és csak a konfliktus lezárásakor mérséklődik érdemben. A geopolitikai bizonytalanság tehát nem csupán az árfolyamokra, hanem a kockázati szintre is közvetlen hatást gyakorol.

Nem minden piac szenved egyformán

A globális átlag azonban elfedi a legfontosabb különbséget: nem mindegy, hogy egy ország közvetlen szereplője-e a konfliktusnak.

Az érintett országok tőzsdéin a hatás sokkal markánsabb:

  • a konfliktus indulásakor átlagosan közel 2 százalékos azonnali esés figyelhető meg;
  • a válság minden további hónapjában további mintegy 1 százalékos havi veszteség jelentkezik;
  • a lezáráskor ugyan van pozitív korrekció, de az átlagosan csak fél százalék körüli.

Ez azt jelenti, hogy a válság lezárása nem „radírozza ki” a korábbi árfolyamveszteséget.

A közvetlenül érintett ország részvénypiaca rendszerint tartós nettó veszteséggel kerül ki a konfliktusból. Ezzel szemben azokban az országokban, amelyek nem vesznek részt közvetlenül a konfliktusban, a negatív hatás jellemzően a kirobbanás hónapjára korlátozódik, és később statisztikailag nem jelentős.

A háború ára dollárban mérve

A kutatók számítása szerint – a 2000. év eleji globális részvénypiaci kapitalizációt alapul véve – egyetlen nemzetközi válság átlagosan mintegy 280 milliárd dollárnyi piaci értéket „éget el”.

Mivel a vizsgált időszakban évente átlagosan közel hat válság kezdődött, a békés évekhez képest a globális részvénypiac éves szinten akár 1400 milliárd dollárral is több vagyont halmozhatna fel.

A számok tehát nem relativizálják a geopolitikai kockázatot – éppen ellenkezőleg: kimutatják a költségét.

Súlyosabb válság, nagyobb esés

A kutatás egyik fontos megállapítása, hogy nem minden konfliktus vált ki azonos piaci reakciót. A negatív hatás erősebb, ha:

  • a válság erőszakos cselekménnyel indul;
  • területi fenyegetést vagy létfenyegetést jelent;
  • nagyhatalmak állnak szemben egymással.

Minél nagyobb az egzisztenciális vagy geopolitikai tét, annál erőteljesebb a tőzsdei reakció. A piac tehát differenciál:

nem maga a „háború” szó, hanem a konfliktus súlya számít.

Akkor mégis miért nem omlik össze tartósan a világpiac?

A hosszabb távú grafikonok alapján a globális részvénypiac a 20. század világháborúi, hidegháborús válságai és regionális konfliktusai ellenére is emelkedő trendet mutatott. Ennek több oka van:

  1. a vállalati profitabilitás hosszabb távon fontosabb, mint az átmeneti politikai sokk;
  2. a gazdaság alkalmazkodik, újraszerveződik;
  3. a befektetők idővel újra kockázatot vállalnak.

A piac tehát egyszerre képes rövid távon pánikolni és hosszú távon felejteni. A kezdeti esés gyakran a bizonytalanság ára, nem pedig a gazdasági fundamentumok azonnali összeomlása.

Vannak „nyertesek”?

A történelmi tapasztalatok szerint egyes ágazatok – különösen a védelmi és hadiipari vállalatok – konfliktusok idején stabilabb teljesítményt nyújthatnak azáltal, hogy a megnövekedett állami kiadások és beszerzések bevételnövekedést generálhatnak ezekben a szektorokban.

Emellett bizonyos nyersanyagpiacok is erősödhetnek a kereslet átrendeződése miatt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden háborús helyzet automatikusan befektetési lehetőség. A piaci reakció mindig a konfliktus jellegétől, földrajzi kiterjedésétől és a gazdasági környezettől függ.

Befektetési következtetések

A történeti adatok alapján néhány általános tanulság levonható:

  • a konfliktusok indulásakor jellemző a rövid távú árfolyamesés;
  • a közvetlenül érintett országok piacai nagyobb és tartósabb veszteséget szenvednek;
  • a globális piac hosszabb távon jellemzően alkalmazkodik és stabilizálódik;
  • a volatilitás megugrása a bizonytalanság természetes velejárója.

A háború tehát nem fekete-fehér befektetési helyzet. Nem igaz, hogy a piac „mindig összeomlik”, de az sem, hogy „minden háború bikapiacot hoz”. A számok inkább azt mutatják: a tőzsde hideg racionalitással áraz. A konfliktus költsége mérhető, de a kapitalizmus hosszú távú növekedési logikája gyakran túléli a geopolitikai sokkokat. A befektetési döntés ezért nem morális, hanem kockázatkezelési kérdés. A történelem alapján a pánik ritkán bizonyult jó tanácsadónak – de a kockázat alábecsülése sem.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu