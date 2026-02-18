A számok nem félnek a háborútól: mit mutat 100 év tőzsdei adat fegyverropogás idején?

A globális geopolitikai feszültségek – legyenek azok hirtelen kirobbanó háborúk vagy elhúzódó nemzetközi válságok – újra és újra felteszik ugyanazt a kérdést a befektetőknek: mit tesz ilyenkor a tőzsde? Menekülni kell, vagy épp ellenkezőleg, a pánik kínál beszállási pontot?

Háború, vér, volatilitás – és profit? A tőzsde cinikus logikája / Fotó: NurPhoto via AFP

A válasz nem érzelmi, hanem statisztikai kérdés. Egy 1918 és 2002 közötti időszakot vizsgáló, 440 nemzetközi politikai válságot feldolgozó, átfogó kutatás alapján a háborúk és válságok hatása jól mérhető – és korántsem egységes.

A globális piac első reakciója: esés és volatilitás

A történelmi adatok szerint a nemzetközi válságok érdemben csökkentik a részvénypiaci hozamokat.

A vizsgálat alapján a világpiaci részvényhozamok éves szinten átlagosan mintegy 4 százalékkal maradnak el a békés időszakok teljesítményétől.

A válságok indulásakor különösen erős a negatív reakció: az első hónapban közel fél százalékponttal alacsonyabb a globális havi hozam az átlagosnál.

A mechanizmus ismerős:

a befektetők kockázatot áraznak;

tőkét vonnak ki a részvénypiacokról;

a volatilitás hirtelen megugrik;

nő a biztonságos eszközök – állampapírok, arany, menedékdevizák – iránti kereslet.

A tanulmány szerint a válságok indulásakor a világpiaci havi volatilitás több mint egyharmaddal emelkedik, és csak a konfliktus lezárásakor mérséklődik érdemben. A geopolitikai bizonytalanság tehát nem csupán az árfolyamokra, hanem a kockázati szintre is közvetlen hatást gyakorol.

Nem minden piac szenved egyformán

A globális átlag azonban elfedi a legfontosabb különbséget: nem mindegy, hogy egy ország közvetlen szereplője-e a konfliktusnak.

Az érintett országok tőzsdéin a hatás sokkal markánsabb:

a konfliktus indulásakor átlagosan közel 2 százalékos azonnali esés figyelhető meg;

a válság minden további hónapjában további mintegy 1 százalékos havi veszteség jelentkezik;

a lezáráskor ugyan van pozitív korrekció, de az átlagosan csak fél százalék körüli.

Ez azt jelenti, hogy a válság lezárása nem „radírozza ki” a korábbi árfolyamveszteséget.

A közvetlenül érintett ország részvénypiaca rendszerint tartós nettó veszteséggel kerül ki a konfliktusból. Ezzel szemben azokban az országokban, amelyek nem vesznek részt közvetlenül a konfliktusban, a negatív hatás jellemzően a kirobbanás hónapjára korlátozódik, és később statisztikailag nem jelentős.

A háború ára dollárban mérve

A kutatók számítása szerint – a 2000. év eleji globális részvénypiaci kapitalizációt alapul véve – egyetlen nemzetközi válság átlagosan mintegy 280 milliárd dollárnyi piaci értéket „éget el”.

Mivel a vizsgált időszakban évente átlagosan közel hat válság kezdődött, a békés évekhez képest a globális részvénypiac éves szinten akár 1400 milliárd dollárral is több vagyont halmozhatna fel.

A számok tehát nem relativizálják a geopolitikai kockázatot – éppen ellenkezőleg: kimutatják a költségét.