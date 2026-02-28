Trump bejelentette: Amerika megtámadta Iránt – megadásra szólította fel a forradalmi gárdát

Megszólalt Donald Trump, miután helyi idő szerint szombat hajnalban Izraellel együtt megtámadták Iránt. Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalára feltöltött videóban kiterjedt és folyamatban lévő katonai műveletként jellemezte az Irán elleni hadjáratot, amelynek célja szerinte az, hogy megakadályozza az országot abban, hogy veszélyeztesse az amerikai életeket. Az amerikai elök egyúttal megadásra szólította fel az iráni Forradalmi Gárdát.

Megszólalt Donald Trump az Irán elleni háborúról / Fotó: Evelyn Hockstein / Reuters

Donald Trump: Irán akár az Egyesült Államokra és Európára is csapást mérhetett volna

„Az Egyesült Államok hadserege egy nagyszabású és jelenleg is zajló műveletet hajt végre, hogy megakadályozza ezt a nagyon gonosz, radikális diktatúrát abban, hogy fenyegetést jelentsen Amerikára és alapvető nemzetbiztonsági érdekeinkre” – mondta a videóüzenetében.

Donald Trump szerint Irán „megpróbálta újjáépíteni nukleáris programját, és folytatta a nagy hatótávolságú rakéták fejlesztését, amelyek immár veszélyt jelenthetnek európai jó barátainkra és szövetségeseinkre, a külföldön állomásozó csapatainkra, és hamarosan akár az amerikai szárazföldet is elérhetik.”

El fogjuk pusztítani a rakétáikat, és a földdel tesszük egyenlővé a rakétaiparukat.

Hozzátette, hogy Irán a tavaly júniusi amerikai bombázások után – amelyek az ország nukleáris létesítményeit célozták – megpróbálta újjáépíteni nukleáris programját.

„Minden lehetőséget elutasítottak, hogy feladják nukleáris ambícióikat, és ezt már nem tűrhetjük tovább” – fogalmazott.

Donald Trump amerikai elnök videóüzenetében kijelentette, hogy az Irán területén indított katonai művelet következtében amerikai életek is elveszhetnek. „Az iráni rezsim ölni akar. Bátor amerikai hősök élete veszhet el, és lehetnek veszteségeink. A jövőért tesszük, és ez nemes küldetés” – fogalmazott az elnök.

Donald Trump a hétvégét floridai Palm Beachen található magánklubjában tölti. Az elnök a texasi Corpus Christi kikötőjéből utazott Mar-a-Lagóba, ahol elmondta a beszédét.

Mint ahogy a Világgazdaság is beszámolt róla, szombat reggel kitört a háború Iránban, bombázzák Teheránt, megelőző csapást mért a perzsa államra Izrael és Amerika.