Ez nem vicc: Ukrajna bevezetheti az eurót? Már nem csak az uniós csatlakozásról van szó – megszólalt a nemzeti bank

Ukrajna európai uniós csatlakozása továbbra is stratégiai cél, amely politikai és gazdasági értelemben egyaránt meghatározza az ország jövőjét — erről írt cikket az ukrán jegybank, az NBU alelnöke, Volodimir Lepushinszkij.

Az euró bankjegyek hamarabb megjelenhetnek Ukrajnában, mint gondoltuk / Fotó: Kallus György

Itt azonban nem állt meg, ugyanis jelezte: az európai valuta pénzpiaci szerepének növekedésével

Ukrajnában is vita alakul ki az euró bevezetésének célszerűségéről.

Milyen tanulságokat kellene levonnia Ukrajnának? – tette fel a kérdést.

Euró Ukrajnában?

Azzal kezdte az elemzését, hogy természetesen az uniós tagság azonban nem jelent automatikus és azonnali csatlakozást az euróövezethez. Az uniós gyakorlat szerint az új tagállamok "derogációs" státuszt kapnak, vagyis az euró bevezetése halasztható mindaddig, amíg a szükséges feltételek nem teljesülnek.

Ezek közé tartozik az árstabilitás, a fenntartható költségvetési hiány és államadósság, a hosszú lejáratú kamatszintek stabilitása, valamint az árfolyam stabilitása az ERM–II rendszerben legalább két éven keresztül.

Az ehhez való csatlakozás önkéntes, vagyis a tagállam maga dönt az időzítésről.

A 2004 után csatlakozott 11 közép- és kelet-európai ország közül hét vezette be az eurót – legutóbb Bulgária 2026 elején. Ahogy arról korábban beszámoltunk Szófia jogilag köteles volt bevezetni az eurót a 2007-es Európai Unióhoz való csatlakozásakor aláírt csatlakozási szerződés értelmében.

Ugyanakkor a térség legnagyobb gazdaságai, mint

Lengyelország,

Csehország

vagy Magyarország,

továbbra is saját nemzeti valutájukat használják. Románia esetében a költségvetési fegyelem hiánya akadályozza a csatlakozást, míg más országok tudatos gazdaságpolitikai döntésként halasztják azt.

Felmerülhet az egyoldalú euróhasználat lehetősége is, amilyen modellt Montenegró alkalmaz. Ez azonban azt jelenti, hogy az adott ország lemond saját monetáris politikájáról, miközben

nincs beleszólása az Európai Központi Bank döntéseibe, és nem részesül a közös pénzkibocsátásból származó bevételekből sem.

Az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank korábban többször bírálta ezt a megoldást, amely Ukrajna esetében aligha jelentene járható utat.