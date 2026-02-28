Ez nem vicc: Ukrajna bevezetheti az eurót? Már nem csak az uniós csatlakozásról van szó – megszólalt a nemzeti bank
Ukrajna európai uniós csatlakozása továbbra is stratégiai cél, amely politikai és gazdasági értelemben egyaránt meghatározza az ország jövőjét — erről írt cikket az ukrán jegybank, az NBU alelnöke, Volodimir Lepushinszkij.
Itt azonban nem állt meg, ugyanis jelezte: az európai valuta pénzpiaci szerepének növekedésével
Ukrajnában is vita alakul ki az euró bevezetésének célszerűségéről.
Milyen tanulságokat kellene levonnia Ukrajnának? – tette fel a kérdést.
Euró Ukrajnában?
Azzal kezdte az elemzését, hogy természetesen az uniós tagság azonban nem jelent automatikus és azonnali csatlakozást az euróövezethez. Az uniós gyakorlat szerint az új tagállamok "derogációs" státuszt kapnak, vagyis az euró bevezetése halasztható mindaddig, amíg a szükséges feltételek nem teljesülnek.
Ezek közé tartozik az árstabilitás, a fenntartható költségvetési hiány és államadósság, a hosszú lejáratú kamatszintek stabilitása, valamint az árfolyam stabilitása az ERM–II rendszerben legalább két éven keresztül.
Az ehhez való csatlakozás önkéntes, vagyis a tagállam maga dönt az időzítésről.
A 2004 után csatlakozott 11 közép- és kelet-európai ország közül hét vezette be az eurót – legutóbb Bulgária 2026 elején. Ahogy arról korábban beszámoltunk Szófia jogilag köteles volt bevezetni az eurót a 2007-es Európai Unióhoz való csatlakozásakor aláírt csatlakozási szerződés értelmében.
Ugyanakkor a térség legnagyobb gazdaságai, mint
- Lengyelország,
- Csehország
- vagy Magyarország,
továbbra is saját nemzeti valutájukat használják. Románia esetében a költségvetési fegyelem hiánya akadályozza a csatlakozást, míg más országok tudatos gazdaságpolitikai döntésként halasztják azt.
Felmerülhet az egyoldalú euróhasználat lehetősége is, amilyen modellt Montenegró alkalmaz. Ez azonban azt jelenti, hogy az adott ország lemond saját monetáris politikájáról, miközben
nincs beleszólása az Európai Központi Bank döntéseibe, és nem részesül a közös pénzkibocsátásból származó bevételekből sem.
Az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank korábban többször bírálta ezt a megoldást, amely Ukrajna esetében aligha jelentene járható utat.
A gazdasági sokkok miatt kockázatos művelet az euró bevezetése
Elméletben az euróövezet tagállamainak gazdasági ciklusai összehangoltak, így a közös monetáris politika minden tag számára megfelelő lehet. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a közép- és kelet-európai országokat gyakran eltérő mértékben érintik a gazdasági hatások.
Saját valuta és rugalmas árfolyam mellett a jegybank képes szigorúbb monetáris politikát folytatni magas infláció esetén, vagy éppen lazítani, ha a gazdasági növekedés lassul.
Az euróövezethez való csatlakozással ez a mozgástér megszűnik, a kamatpolitikát az Európai Központi Bank határozza meg, amely az egész övezet átlagos helyzetéhez igazodik.
Négy éve tombol a háború Ukrajnában
Az energiaellátás bizonytalansága, az infrastruktúrát érő támadások és a mezőgazdasági termelés ingadozása olyan sokkokat okoznak, amelyek eltérnek az euróövezetben jellemző gazdasági kihívásoktól. Ebben a helyzetben az önálló monetáris politika megtartása stabilizáló eszközként szolgálhat.
Az uniós csatlakozás általában a termelékenység növekedésével és az egy főre jutó GDP emelkedésével jár. Ez részben reálnövekedés, részben pedig az árak euróban mért felzárkózása révén valósul meg.
Amennyiben egy ország túl korán vezeti be az eurót, az árfolyam-erősödés lehetősége megszűnik, így a felzárkózás magasabb infláción keresztül történhet.
Ukrajna esetében a háború utáni újjáépítés időszakában a termelékenység várhatóan gyorsabban nőhet, mint a régió más államaiban korábban. Ha ebben a szakaszban az árfolyam alkalmazkodási lehetősége megszűnik, az infláció tartósan magas maradhat, ami a lakossági jövedelmek reálértékét is csökkentheti.
Amíg Európa aludt, szárnyra kapott az euró Ukrajnában
Az euró szerepe az ukrán gazdaságban már most, a szemünk előtt is erősödik. Az importügyletek devizamegoszlásában az euró és a dollár aránya lényegében kiegyenlítődött, és a lakossági megtakarításokban is növekszik az euró súlya.
Ez csökkentheti a tranzakciós költségeket és az árfolyamkockázatot, ami hosszabb távon élénkítheti a kereskedelmet és a beruházásokat.