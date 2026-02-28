Az egész világ azt figyeli, mikor tört ki az új háború a Földön: a diplomaták már távoznak, a legnagyobb hadsereg ugrásra kész

Az Irán körüli geopolitikai feszültség diplomáciai lépésekhez vezetett: az Egyesült Államok jeruzsálemi nagykövetsége 2026. február 27-én engedélyezte a nem létfontosságú személyzet és családtagjaik önkéntes távozását Izraelből — közölte a New York Times.

Donald Trump az Egyesült Államok elnöke azt tanácsolta, hogy aki távozna Izraelből, az "még ma tegye meg". / Fotó: AFP

Amerika harcba lendülhet Irán ellen

A döntés előrevetítheti egy amerikai katonai csapás lehetőségét. A nagykövetség munkatársainak küldött, belső körlevélben Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövete arra figyelmeztette az érintetteket, hogy

aki távozni kíván, „ma tegye meg”.

A dokumentum szerint a döntés „a legnagyobb elővigyázatosság” jegyében, az amerikai külügyminisztériummal folytatott egyeztetések után született.

A nagykövetség az úgynevezett „authorized departure”, vagyis engedélyezett távozási státuszba lépett, amely lehetővé teszi, hogy a nem alapvető feladatokat ellátó személyzet és hozzátartozóik kormányzati költségen hagyják el az országot,

amennyiben az amerikai nemzeti érdek vagy az életveszély közvetlen fenyegetése ezt indokolja

Trump nagyon elégedetlen Iránnal

Egy nappal korábban Genfben hatórás tárgyalási fordulót tartottak az Egyesült Államok és Irán képviselői az iráni nukleáris program ügyében. Bár áttörés nem született, a felek ománi közvetítéssel a tárgyalások folytatásában állapodtak meg.

Az amerikai tisztviselők szerint Donald Trump elnök több opciót is mérlegel. Ezek között szerepelnek célzott katonai csapások iráni nukleáris és katonai létesítmények ellen, amelyek célja további engedmények kikényszerítése lehetne Teherántól. A keményebb forgatókönyvek szélesebb körű hadműveletekkel és akár rendszerszintű destabilizációval is számolnak.

A helyzet érzékenységét növeli, hogy Izrael potenciális célponttá válhat, amennyiben Irán vagy regionális szövetségesei válaszlépéseket tesznek. A térség biztonsági helyzete ezért kiemelt figyelmet kap Washingtonban.

Az amerikai külügyminisztérium pénteken frissítette utazási tanácsait is: Izrael és Ciszjordánia esetében az amerikai állampolgároknak azt javasolják, fontolják meg utazásuk elhalasztását terrorfenyegetettségre és polgári zavargásokra hivatkozva. Hasonló intézkedések történtek Libanonban is, ahol korábban elrendelték a nem sürgősségi személyzet távozását.