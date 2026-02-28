A nemzetközi olajpiac egyik legfontosabb szereplője, a Brent típusú nyersolaj ára jelentős emelkedést mutatott, miután Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt.

Olajárrobbanás Izrael és az USA támadása után – drámaian megdrágulhat az üzemanyag / Fotó: NurPhoto via AFP

A hírre a Brent árfolyama drámai mértékben megugrott: 10–13 százalékkal lett drágább pár órán belül.

A Bloomberg arról számolt be, hogy a Brent már 78 dollár/hordó fölé került, miközben később kisebb korrekció következett, és a piac 74–75 dollár körül stabilizálódott egy időre.

Ez az emelkedés az elmúlt évek egyik legnagyobb napi olajár-reakciója volt.

Hogyan reagálhat Irán, és ez miként érintheti az olajpiacot?

A Barron’s cikke szerint

az olaj szempontjából Irán válaszlépése akár fontosabb is lehet, mint maga a csapás.

Már a Hormuzi-szoros hajózási útvonalát érintő korlátozott fenyegetések is emelhetik az árakat azáltal, hogy növelik a tankerek biztosítási költségeit és lassítják a szállításokat, ami tényleges termeléskiesés nélkül is szűkíti a kínálatot.

Irán eddig soha nem zárta le teljesen a szorost, és ez jelentős önkárosítással járna: Kína – amely az iráni export több mint 80 százalékát vásárolja, valamint jelentős mennyiséget importál Szaúd-Arábiából és más öböl menti országokból – szintén érintett lenne.

Ugyanakkor Irán többször zaklatott, fenyegetett vagy lefoglalt hajókat a térségben, legagresszívebben 2019-ben, amikor feltartóztatta a brit zászló alatt hajózó Stena Impero tankert és több más hajót is megtámadt.

Egy másik kockázati csatorna Irán regionális szövetségesein keresztül vezet. A jemeni húszik 2023 óta bizonyították, hogy képesek érdemben megzavarni a Vörös-tengeri hajózást, amely a globális kereskedelem mintegy 12 százalékát bonyolítja. A csoport korábban megtorlást helyezett kilátásba az Egyesült Államokkal szemben.

Mit jelentene mindez az olajárakra?

A Wall Street forgatókönyv-elemzései nagyjából három lehetséges kimenetel köré csoportosulnak. Az alapforgatókönyv egy korlátozott csapással számol, amely nem érinti a szállítást és az exportot. Ebben az esetben az olajárak valószínűleg rövid ideig megugranának, majd stabilizálódnának, ahogy a geopolitikai prémium leépül.