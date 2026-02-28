Deviza
olaj
Irán
Brent

Olajárrobbanás Izrael és az USA támadása után – drámaian megdrágulhat az üzemanyag

Az izraeli és amerikai csapás hírére kilőtt az olaj ára. A piacok most arra figyelnek, hogyan reagál Irán.
VG
2026.02.28, 10:00
Frissítve: 2026.02.28, 10:27

A nemzetközi olajpiac egyik legfontosabb szereplője, a Brent típusú nyersolaj ára jelentős emelkedést mutatott, miután Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt.

Fuel Oil Prices Increased Bangladesh
Olajárrobbanás Izrael és az USA támadása után – drámaian megdrágulhat az üzemanyag / Fotó: NurPhoto via AFP

A hírre a Brent árfolyama drámai mértékben megugrott: 10–13 százalékkal lett drágább pár órán belül. 

A Bloomberg  arról számolt be, hogy a Brent már 78 dollár/hordó fölé került, miközben később kisebb korrekció következett, és a piac 74–75 dollár körül stabilizálódott egy időre.

Ez az emelkedés az elmúlt évek egyik legnagyobb napi olajár-reakciója volt.

Hogyan reagálhat Irán, és ez miként érintheti az olajpiacot?

A Barron’s cikke szerint 

az olaj szempontjából Irán válaszlépése akár fontosabb is lehet, mint maga a csapás.

Már a Hormuzi-szoros hajózási útvonalát érintő korlátozott fenyegetések is emelhetik az árakat azáltal, hogy növelik a tankerek biztosítási költségeit és lassítják a szállításokat, ami tényleges termeléskiesés nélkül is szűkíti a kínálatot.

Irán eddig soha nem zárta le teljesen a szorost, és ez jelentős önkárosítással járna: Kína – amely az iráni export több mint 80 százalékát vásárolja, valamint jelentős mennyiséget importál Szaúd-Arábiából és más öböl menti országokból – szintén érintett lenne. 

Ugyanakkor Irán többször zaklatott, fenyegetett vagy lefoglalt hajókat a térségben, legagresszívebben 2019-ben, amikor feltartóztatta a brit zászló alatt hajózó Stena Impero tankert és több más hajót is megtámadt.

Egy másik kockázati csatorna Irán regionális szövetségesein keresztül vezet. A jemeni húszik 2023 óta bizonyították, hogy képesek érdemben megzavarni a Vörös-tengeri hajózást, amely a globális kereskedelem mintegy 12 százalékát bonyolítja. A csoport korábban megtorlást helyezett kilátásba az Egyesült Államokkal szemben.

Mit jelentene mindez az olajárakra?

A Wall Street forgatókönyv-elemzései nagyjából három lehetséges kimenetel köré csoportosulnak. Az alapforgatókönyv egy korlátozott csapással számol, amely nem érinti a szállítást és az exportot. Ebben az esetben az olajárak valószínűleg rövid ideig megugranának, majd stabilizálódnának, ahogy a geopolitikai prémium leépül.

Tartósabb áremelkedéshez az iráni export tartós kiesésére vagy a konfliktus regionális infrastruktúrára való átterjedésére lenne szükség. A Goldman Sachs becslése szerint napi egymillió hordó iráni export egyéves kiesése körülbelül nyolc dollárral emelné a hordónkénti árat.

A legnagyobb kockázat a Hormuzi-szoros zavara. Egy szélsőséges forgatókönyv esetén az OPEC+ rendelkezik némi tartalékkapacitással a kiesések ellensúlyozására: a Saudi Aramco gyorsan mozgósítható tartaléka a gyakorlatban napi 2-3 millió hordó lehet. 

A Rystad Energy szerint egy szélesebb konfliktus esetén az árak 10–15 dollárral is emelkedhetnek hordónként, míg a Tortoise Capital elemzői a Hormuz-forgatókönyvben 100 dollár feletti olajárat sem zárnak ki.

