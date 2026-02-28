Egészen elképesztő összegek röpködnek Ukrajna újjáépítése kapcsán – a világon nincs ennyi pénz, Brüsszel mintaállamot vizionál a háborúban álló országból

A fele is lehet meg a duplája is – ahogy a régi magyar vicc mondja. Hasonló a helyzet Ukrajna újjáépítése kapcsán is; hihetetlen mennyiségű változót kell egy ilyen becsléshez figyelembe venni.

Ukrajna újjáépítése: elképesztő összegek röpködnek, sorakoznak a kérdőjelek / Fotó: AFP

Az első és legfontosabb kérdés, hogy egyáltalán mekkora marad Ukrajna területe a háború után, Moszkva mekkora ütközőzónát képzel el határai és a Nyugat között. (Erre is igaz, hogy a fele és a duplája is lehet.) Egy, a Világbank által február végén publikált tanulmány megkísérli a lehetetlent, és óvatos becslést ad az újjáépítés költségeire. Számításaik szerint

a következő évtizedben a helyreállítás teljes költsége elérheti az 588 milliárd dollárt.

(Ez egészen elképesztő összeg, az éves magyar GDP nagyjából 2,5-3-szorosa, de az amerikai GDP-nek is körülbelül 2 százaléka, a 2025-re becsült ukrán GDP csaknem háromszorosa.)

Ukrajna újjáépítése folyamatosan zajlik

Az ukrán kormány nemzetközi segítséggel folyamatosan koordinálja a helyreállítást, az idén – például a lerombolt lakóingatlanok újjáépítésére, az aknamentesítésre és a több ágazatra kiterjedő gazdasági támogatási programokra – összesen több mint 15 milliárd dollárt költenek. A Világbank által gyűjtött adatok szerint

2022 óta legalább 20 milliárd dollárnyi szükségletet már fedeztek sürgős javítások és korai helyreállítási intézkedések révén a lakhatás, az energia, az oktatás, a közlekedés és más alapvető ágazatok területén.

A Világbank legfrissebb jelentése közel négy év hatásait tekinti át, lefedve a 2022 februárja és 2025 decembere közötti 46 hónapot. A jelentés szerint a közvetlen károk becsült értéke mára

meghaladja a 195 milliárd dollárt;

a tavaly februári jelentés még 176 milliárd dollárral számolt.

A leginkább érintett ágazatok a lakhatás, a közlekedés és az energia. A károk, veszteségek és szükségletek továbbra is elsősorban a frontvonalhoz közeli megyékben és a nagyvárosi térségekben koncentrálódnak.

Sorsdöntő tél az ukrán energiaszektorban

Az energetikai szektorban – amely az intenzitásában rekordot döntő tél során fokozott támadások célpontja volt – egy év alatt mintegy 21 százalékkal nőtt a megrongálódott vagy megsemmisült eszközök aránya, beleértve az energiatermelést, az átviteli és elosztó infrastruktúrát, valamint a távfűtési rendszereket.

A közlekedési ágazatban a helyreállítási igények mintegy 24 százalékkal emelkedtek a tavaly publikált jelentés megállapításai óta; 2025-ben felerősödtek a vasutak és a kikötők elleni támadások.

2025. december 31-ig a lakásállomány 14 százaléka sérült meg vagy semmisült meg, ami több mint hárommillió háztartást érint.

Ukrajna magánszektora példátlan zavarok közepette is figyelemre méltó ellenálló képességről tett tanúbizonyságot, és kulcsszerepet játszik majd a helyreállításban és újjáépítésben. A világbank elemzése hangsúlyozza, hogy a hazai és nemzetközi magánbefektetések teljes potenciáljának kiaknázása tartós reformokat igényel

az üzleti környezet javítása,

a verseny erősítése,

a finanszírozáshoz való hozzáférés bővítése,

a munkaerőhiány kezelése,

valamint a termelés uniós zöld- és digitális normákhoz igazítása

érdekében. Mindezek leírva nagyon szépen hangzanak, viszont a valóságban önmagukban is hatalmas problémát jelentenek a munkaerőhiánnyal és a mindent átható korrupcióval küzdő országnak.