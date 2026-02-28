Elhűltek a szakértők: végzetes fordulat készül az orosz–ukrán háborúban – ilyen húsdaráló az első világháborúban volt utoljára
Egyre áttekinthetetlenebbé válik az orosz–ukrán háború, a katonai helyzet, noha a vezető nyugati katonai elemzők, cégek kezdenek rájönni, hogy amit a sajtóban látnak, annak több mint kilenctizede manipuláció, hazugságokon alapuló elemzés.
Zelenszkij elnök és katonai csapata vélhetően elszámította magát. Egyrészt a hatalmas nyugati nyitott pénzeszsák sem feneketlen. Beválhat Oroszország taktikája, amely szerint az ellenrakéták, a Patriotok millió dolláros tételeivel szembeállított filléres, papundekli Gerbera csalidrónok lemerítik az ukrán fegyveres erők sok millió dollárt érő szuperrakéta-készleteit?
Így az ukrán elnök legfrissebb kívánságlistáját a hosszú, több száz kilométeres hatótávolságú, de méregdrága lég- és rakétavédelmi ellenrakéta-rendszerek, az amerikai Patriotok, a THAAD-ok, a nyugat-európai SAMP/T-k vezetik. Hogy Kijev megkapja-e ezeket? Erősen kérdéses.
Az újságírók figyelnek
A GCSP (Geneva Center for Security Policy – a Genfi Biztonságpolitikai Központ), nemzetközi alapítvány, think-tank, amely szorosan kötődik a NATO-hoz és a semleges Svájchoz. A szervezetet 55 ország, emellett a genfi kanton kormányzata külön is támogatja. Már az orosz–ukrán katonai konfliktus elején, 2022-ben a think-tank ráállt a tárgyalásos megoldás keresésére. Nem rajtuk múlott, hogy a vállalkozás kudarcot vallott.
Svájc szakértői nagy szerepet vállaltak az orosz–ukrán konfliktus első szakaszának tekintett 2014–2015-es időszak helyzetelemzésében, részt vettek a több száz szakértővel, hivatásos hírszerző tiszttel végzett nemzetközi megfigyelés, az EBESZ (OSCE) SMM (Spezial Monitoring Mission) gyakorlati munkájában. Ez 2014 elejétől egészen 2022 március közepéig tartott, később az erősödő politikai nyomás miatt torzuló értékrenddel, de egészében véve hasznos munkát végezve.
Jelenleg semmiféle nemzetközi szervezet nem figyeli szervezetten az ukrajnai konfliktust,
kivéve az újságírókat, akik számára a háborúzó felek erősen szűrt és manipulált nyersanyagot tálalnak fel.
Segít a józan ész
Így ismét csak a régi jól bevált módszer, a józan paraszti ész, a logika segíthet eligazodni a fake newsok tengerében. Talán még mindig ez a legbiztosabb módja az átveréses áldozattá válás elkerülésének. És a világsajtó nyomon követése. A látszólag egymástól idegen tények megfelelő sorrendbe állítása, a mögöttük rejtőző politikai, gazdasági, katonai érdekek feltárása némi fényt hozhat a háború ködébe, világosságot a manipulációs térbe.
Ilyen például a háború menete.
- Mind egyértelműbbé válik, hogy katonailag Oroszország előnyt szerez.
- A harcok menete – az ellenfél erejének lassú felőrlése – több elemző szerint a múlt század elején dúlt első világháborúhoz, a verduni csatához hasonlít.
- Ukrajna egyre nagyobb hátrányba kerül, mert elfogy a háború legfontosabb kelléke, az elkötelezett, harcolni képes, kiképzett fiatal férfiak köre.
- Az elesettek listáján látni, hogy egyre több a halottak között a fiatal nő.
- Az oroszok már készülnek rá, hogy a következő holttestcserén ezt a témát felvessék, és a fehér zsákokban lefagyasztott „200-asokkal”, a halottakkal bizonyítsák igazukat.
Húsdaráló
Le moulin de viande – húsdaráló. Így jellemezték a katonai történetírók az 1916-os Verdunnél, Északkelet-Franciaországban lezajlott német–francia ütközetet. És az alábbi 2023-as történet, a Don-medencei Bahmutért vívott harc is azt bizonyítja, már ezelőtt három évvel füstbe mentek mindkét oldal – kiváltképpen a támadók, az oroszok – villámháborús győzelmi tervei.
Maradt a húsdaráló, amiből az a fél kerülhet ki győztesen, amelynek nagyobbak az embertartalékai.
És ez egyértelműen Oroszország. A felőrlő hadműveletekben, az oroszok csöves-rakétatüzérségi fölénye lassan felmorzsolja az ukrán ellenállást. Ukrajna hadserege panaszkodik a fegyverzet hiányára. De olyan mennyiségű fegyvert, amennyit az ukránok kaptak a nyugati nemzetközi közösségtől, a világtörténelemben nagyon kevésszer adtak a donorállamok.
Orosz–ukrán háború: végzetes fordulat jöhet a piszkos bombával
Most a hírügynökségi jelentések szerint újabb, végzetes fordulat van készülőben, a háború lehetséges nukleárissá válása. A fenyegetőzés egyelőre a ködös általánosságok szintjén mozog, de mindkét fél figyelmét felkeltették a történtek. Szergej Nariskin, az orosz külső polgári hírszerzés, az SZVR feje tudomásával azt jelentették be, hogy orosz felderítők információi szerint
Franciaország és Nagy-Britannia titokban nukleáris fegyveralkatrészekkel látja el Ukrajnát.
A Kreml vezetője rögtön reagált, bejelentette, ha ez igaz, és az ukránok vagy a szóban forgó államok részéről nukleáris fegyverekkel támadás éri Oroszországot, akkor eltörlik a föld színéről mind Nagy-Britanniát, mind Franciaországot, „és Ukrajna is megkapja a magáét”. Tekintettel, hogy Oroszország mintegy hatezer nukleáris fegyverével e tekintetben az amerikaiakkal együtt világelső, ez nem tűnik üres fenyegetőzésnek. A beváltásához elég ennek a nukleáris arzenálnak egy parányi töredékét mozgósítani.
Azonban még az atomfenyegetés sem egyértelmű. Egyes források nem magfúzión (termonukleáris, hidrogénbombákon) vagy maghasadáson (atomfegyvereken) alapuló fenyegetést vizionálnak hanem úgynevezett piszkos bombákról beszélnek. Ezek ugyan roppant veszélyesek, viszont nem járnak fúziós vagy atommag-hasadásos láncreakcióval.