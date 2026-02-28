Egyre áttekinthetetlenebbé válik az orosz–ukrán háború, a katonai helyzet, noha a vezető nyugati katonai elemzők, cégek kezdenek rájönni, hogy amit a sajtóban látnak, annak több mint kilenctizede manipuláció, hazugságokon alapuló elemzés.

Ukrán katonák a lövészárokban: az orosz–ukrán háború az első világháború húsdarálójához kezd el hasonlítani / Fotó: NurPhoto via AFP

Zelenszkij elnök és katonai csapata vélhetően elszámította magát. Egyrészt a hatalmas nyugati nyitott pénzeszsák sem feneketlen. Beválhat Oroszország taktikája, amely szerint az ellenrakéták, a Patriotok millió dolláros tételeivel szembeállított filléres, papundekli Gerbera csalidrónok lemerítik az ukrán fegyveres erők sok millió dollárt érő szuperrakéta-készleteit?

Így az ukrán elnök legfrissebb kívánságlistáját a hosszú, több száz kilométeres hatótávolságú, de méregdrága lég- és rakétavédelmi ellenrakéta-rendszerek, az amerikai Patriotok, a THAAD-ok, a nyugat-európai SAMP/T-k vezetik. Hogy Kijev megkapja-e ezeket? Erősen kérdéses.

Az újságírók figyelnek

A GCSP (Geneva Center for Security Policy – a Genfi Biztonságpolitikai Központ), nemzetközi alapítvány, think-tank, amely szorosan kötődik a NATO-hoz és a semleges Svájchoz. A szervezetet 55 ország, emellett a genfi kanton kormányzata külön is támogatja. Már az orosz–ukrán katonai konfliktus elején, 2022-ben a think-tank ráállt a tárgyalásos megoldás keresésére. Nem rajtuk múlott, hogy a vállalkozás kudarcot vallott.

Svájc szakértői nagy szerepet vállaltak az orosz–ukrán konfliktus első szakaszának tekintett 2014–2015-es időszak helyzetelemzésében, részt vettek a több száz szakértővel, hivatásos hírszerző tiszttel végzett nemzetközi megfigyelés, az EBESZ (OSCE) SMM (Spezial Monitoring Mission) gyakorlati munkájában. Ez 2014 elejétől egészen 2022 március közepéig tartott, később az erősödő politikai nyomás miatt torzuló értékrenddel, de egészében véve hasznos munkát végezve.

Jelenleg semmiféle nemzetközi szervezet nem figyeli szervezetten az ukrajnai konfliktust,

kivéve az újságírókat, akik számára a háborúzó felek erősen szűrt és manipulált nyersanyagot tálalnak fel.

Segít a józan ész

Így ismét csak a régi jól bevált módszer, a józan paraszti ész, a logika segíthet eligazodni a fake newsok tengerében. Talán még mindig ez a legbiztosabb módja az átveréses áldozattá válás elkerülésének. És a világsajtó nyomon követése. A látszólag egymástól idegen tények megfelelő sorrendbe állítása, a mögöttük rejtőző politikai, gazdasági, katonai érdekek feltárása némi fényt hozhat a háború ködébe, világosságot a manipulációs térbe.