Rendkívüli: máris megindult Irán válaszcsapása, kilőtték az első rakétákat Izraelre – bejelentést tett a hadsereg

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) szombat délelőtt közleményt adott ki, amelyben arról számot be, hogy Iránból rakétákat indítottak Izrael területe felé – írja a BBC.

Máris megindult Irán válaszcsapása, kilőtték az első rakétákat Izraelre / Fotó: NurPhoto via AFP

Irán megtorló csapásokat indított Izrael ellen – szükségállapotot hirdettek a zsidó államban

„Röviddel ezelőtt az ország több területén megszólaltak a szirénák, miután azonosították az Iránból Izrael Állam felé indított rakétákat. Jelenleg az izraeli légierő a fenyegetések elfogásán és – szükség esetén – azok megsemmisítésén dolgozik a veszély elhárítása érdekében" – közölték.

A védelem nem teljes körű, ezért elengedhetetlen, hogy a lakosság továbbra is tartsa be a Polgári Védelmi Parancsnokság iránymutatásait

– tették hozzá.

A hadsereg üzenete szerint „a biztonsági helyzet miatt” a civileknek tisztában kell lenni vele, mi a közelükben az optimális védett menedékhely, és kerülniük kell a nem létfontosságú utazásokat.

Irán válasza azután érkezett, hogy az Egyesült Államok és Izrael megelőző támadást indítottak Irán ellen szombat hajnalban. Izrael azonnali szükségállapotot hirdetett az egész országban.

Az iráni fegyveres erők szóvivője pénteken elsöprő válaszra figyelmeztet bármilyen amerikai katonai akció esetén. Az iráni fegyveres erők magas rangú szóvivője azt mondta, bármilyen összecsapás esetén a régióban tartózkodó amerikai csapatok és felszerelésük megsemmisülnek, az Egyesült Államok minden térségbeli erőforrása és érdekeltsége pedig az iráni erők tüze alá kerül.

Donald Trump is megszólalt néhány órával azután, hogy Izraellel közösen támadást indítottak a perzsa állam ellen. Az amerikai elnök kiterjedt, folyamatban lévő katonai műveletként írta le a hadjáratot. Donald Trump szerint a cél az, hogy megakadályozzák Iránt abban, hogy nukleáris fegyverhez jusson és veszélyeztesse az amerikai életeket. Trump biztosított mindenkit arról, hogy Iránnak nem lesznek nukleáris fegyverei. Az elnök ugyanakkor elismerte, hogy a művelet amerikai veszteségekkel is járhat.

Donald Trump szerint Irán „megpróbálta újjáépíteni nukleáris programját, és folytatta a nagy hatótávolságú rakéták fejlesztését, amelyek immár veszélyt jelenthetnek európai jó barátainkra és szövetségeseinkre, a külföldön állomásozó csapatainkra, és hamarosan akár az amerikai szárazföldet is elérhetik.”