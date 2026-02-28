Deviza
Bombát tettek Magyarország alá: így reagál a budapesti tőzsde a Barátság vezeték blokádjára – alig van párja a világon

Nemcsak a forint teljesítménye kiemelkedő a devizák között, a részvénypiacok között sincs igazán párja Budapestnek. A pesti tőzsde szárnyalása a következő hónapokban is folytatódhat.
K. B. G.
2026.02.28, 06:00
Frissítve: 2026.02.28, 06:00

Az idei évben is a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) az egyik legjobban teljesítő piac világszerte, különösen, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a devizapiacon a forint is kiválóan teljesít. Bár a Barátság kőolajvezeték elleni támadás óta a Mol mintegy 15 százalékot veszített értékéből a február 4-én elért történelmi csúcshoz képest, és a BUX legnagyobb alkotója, az OTP árfolyama is gyengült némiképp a szintén február 4-én elért csúcsához képest, az index még így is mintegy 15 százalékot erősödött eddig az idén.

20251105_bet_012_VZ tőzsde, bux index,
A pesti tőzsdének alig akad párja idén / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pesti tőzsdét ezen a héten a Magyar Telekom és a Richter húzta

A BUX jó teljesítményében fontos szerepet játszik a másik két blue chip, a Richter és a Magyar Telekom szárnyalása is, miután a héten mind a két vállalat beszámolt az eredményeiről. A Richter ennek köszönhetően történelmi csúcsra ugrott pénteken, míg a Magyar Telekom részvényei több mint 25 éve nem látott szinteken lépnek napról napra feljebb.

Bár a Mol is bivalyerős eredményekről számolt be február 20-án, a Barátság kőolajvezeték körüli bizonytalanság közepette ez nem volt elegendő arra, hogy fordítson az árfolyamon. 

A BUX második legnagyobb összetevőjének váratlan nehézségei ellenére is a magyar tőzsde az egyik legjobban teljesítő piac Európában, ami az eddigi eredményeket ismerve tovább folytatódhat. Azonban az OTP jövő pénteki gyorsjelentése kulcsfontosságú lesz, hiszen a bankpapír óriási hatást gyakorol a BUX alakulására, annak ellenére, hogy a túlzott koncentráció ellensúlyozása érdekében az OTP a valóságosnál kisebb súllyal szerepel az indexben.

Nincs még vége a szárnyalásnak

A magyar tőzsde felülteljesítése ráadásul tovább folytatódhat a következő időszakban, hiszen az elemzők többsége vételre ajánlja a négy blue chipet, még ha a célárakba nem is mindig épültek még be a legújabb gyorsjelentések jó hírei. Az elemzők a Mol jövőjét látják a leginkább szkeptikusan, a Bloomberg adatai szerint ugyanis a papírt követő elemzők közül hárman ajánlják a részvényt vételre, és ugyanannyian eladásra, míg heten a Mol tartását javasolják. Az elemzői célárak átlaga 3493 forint, ami némileg gyengébb a jelenlegi árfolyamnál.

Az OTP részvényét 11 elemző ajánlja vételre, 4 tartás és 2 eladási ajánlás mellett, míg a célárak átlaga 41 872 forint, 

ami csak hajszálnyival marad el a 41 890 forintos történelmi csúcstól. Ugyanakkor az OTP vezetése többször is beszélt arról, hogy még nem ért véget a bank növekedése, Csányi Péter vezérigazgató például a héten beszélt arról, hogy újabb felvásárlás jöhet, ezúttal Közép-Ázsiában, ami tovább javíthatja a pénzintézet jövedelemtermelő képességét.

A Richter pénteken közzétett gyorsjelentése minden várakozást felülmúlt, az árfolyam már reggel új csúcsokra ért. Nem csoda, hogy a gyógyszergyártó papírjait hat elemző ajánlja vételre és csupán egy eladásra. További hárman a részvény tartását javasolják. Az elemzői célárak átlaga 12 242 forint, ám ez alighanem emelkedni fog a pénteki eredmény hatására.

A Magyar Telekom részvényeit egyetlen elemző sem ajánlja eladásra, ami jelzi a papír erejét, miközben hatan vételre, négyen pedig tartásra javasolják a céget. Az elemzői célár itt is lemaradt kissé a valóságtól, hiszen az átlagosan 2016 forintos célárat már túlszárnyalta a papír.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

