Bombát tettek Magyarország alá: így reagál a budapesti tőzsde a Barátság vezeték blokádjára – alig van párja a világon

Az idei évben is a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) az egyik legjobban teljesítő piac világszerte, különösen, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a devizapiacon a forint is kiválóan teljesít. Bár a Barátság kőolajvezeték elleni támadás óta a Mol mintegy 15 százalékot veszített értékéből a február 4-én elért történelmi csúcshoz képest, és a BUX legnagyobb alkotója, az OTP árfolyama is gyengült némiképp a szintén február 4-én elért csúcsához képest, az index még így is mintegy 15 százalékot erősödött eddig az idén.

A pesti tőzsdének alig akad párja idén / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pesti tőzsdét ezen a héten a Magyar Telekom és a Richter húzta

A BUX jó teljesítményében fontos szerepet játszik a másik két blue chip, a Richter és a Magyar Telekom szárnyalása is, miután a héten mind a két vállalat beszámolt az eredményeiről. A Richter ennek köszönhetően történelmi csúcsra ugrott pénteken, míg a Magyar Telekom részvényei több mint 25 éve nem látott szinteken lépnek napról napra feljebb.

Bár a Mol is bivalyerős eredményekről számolt be február 20-án, a Barátság kőolajvezeték körüli bizonytalanság közepette ez nem volt elegendő arra, hogy fordítson az árfolyamon.

A BUX második legnagyobb összetevőjének váratlan nehézségei ellenére is a magyar tőzsde az egyik legjobban teljesítő piac Európában, ami az eddigi eredményeket ismerve tovább folytatódhat. Azonban az OTP jövő pénteki gyorsjelentése kulcsfontosságú lesz, hiszen a bankpapír óriási hatást gyakorol a BUX alakulására, annak ellenére, hogy a túlzott koncentráció ellensúlyozása érdekében az OTP a valóságosnál kisebb súllyal szerepel az indexben.

Nincs még vége a szárnyalásnak

A magyar tőzsde felülteljesítése ráadásul tovább folytatódhat a következő időszakban, hiszen az elemzők többsége vételre ajánlja a négy blue chipet, még ha a célárakba nem is mindig épültek még be a legújabb gyorsjelentések jó hírei. Az elemzők a Mol jövőjét látják a leginkább szkeptikusan, a Bloomberg adatai szerint ugyanis a papírt követő elemzők közül hárman ajánlják a részvényt vételre, és ugyanannyian eladásra, míg heten a Mol tartását javasolják. Az elemzői célárak átlaga 3493 forint, ami némileg gyengébb a jelenlegi árfolyamnál.

Az OTP részvényét 11 elemző ajánlja vételre, 4 tartás és 2 eladási ajánlás mellett, míg a célárak átlaga 41 872 forint,

ami csak hajszálnyival marad el a 41 890 forintos történelmi csúcstól. Ugyanakkor az OTP vezetése többször is beszélt arról, hogy még nem ért véget a bank növekedése, Csányi Péter vezérigazgató például a héten beszélt arról, hogy újabb felvásárlás jöhet, ezúttal Közép-Ázsiában, ami tovább javíthatja a pénzintézet jövedelemtermelő képességét.