A Fogtündért is elérte az infláció, két év esés után durván drágulnak a tejfogak
Anyagilag jobban megéri az idén elveszíteni a tejfogakat, legalábbis az Egyesült Államokban, ahol ilyenkor a Fogtündér némi pénzt és újabban ajándékot is hagy a gyerekek párnája alatt. Pénzből ráadásul egyre többet: tavalyhoz képest 17 százalékkal többet fizet az első fogak elvesztése.
A Delta Dental Original Tooth Fairy Pollja szerint a tavalyi átlagosan 5,01 dollár után az idén már 5,84 dollár jár egy elveszett tejfogért, számolt be az Axios . (Egy amerikai dollár 319,2 forint.) A lap szerint ez azt jelenti, hogy
az elmúlt majdnem három évtizedben megduplázódott a tejfog „ára”.
Ezzel megfordult a trend, az elmúlt két évben ugyanis csökkent a csereösszeg. Az idei is messze van azonban még a 2023-as 6,23 dolláros csúcstól.
Az első babafogért fizet a legtöbbet a Fogtündér
Az első babafog elvesztését még inkább, a többinél 23 százalékkal magasabb összeggel honorálja a Fogtündér, mert időben el kell kezdeni tudatosítani a gyerekkel a pénz értékét.
A Yahoo Finance tudósítása szerint az első babafogért a tavalyi 6,24 helyett az idén már átlagosan 7,17 dollár jár. A megkérdezett szülők több mint harmada (38 százalék) értékeli anyagilag többre ezt az első babafogat a későbbi összes többinél.
A kihullott tejfogakat azonban nemcsak pénzzel, hanem egyre gyakrabban ajándékkal is honorálja a Fogtündér: tavaly még csak a gyerekek 19, az idén már 32 százaléka kap ilyesmit.
Száguld a „foginfláció”
„Pár zsugori év után a fogtündér úgy döntött, hogy ideje megadni a gyerekeknek a jól megérdemelt emelést” – értékelte az eredményt Gabriella Ferroni, a Delta Dental Plans Association stratégiai kommunikációs igazgatója.
„Az elmúlt 28 évben a Delta Dental nyomon követte megbízható partnere, a Fogtündér adományozási szokásait, hogy a segítségével megtanítsa a gyerekeknek a szájápolás fontosságát. Ez a kedves hagyomány okot ad a gyerekeknek, hogy megünnepeljék az egészséges mosolyukat” – tette hozzá.
A közvélemény-kutatást 1998-ban kezdték, és azóta a Fogtündér által hagyott átlagos pénzösszeg 1,3 dollárról 349 százalékkal emelkedett.
A Fogtündér követi az amerikai gazdaság irányát
A szülők egyébként az Egyesült Államok különböző részein másképpen dotálják a fogak elvesztését:
- északkeleten 6,45,
- nyugaton 5,99,
- délen 5,89,
- a középnyugaton 5,27
dollár az átlagár.
A „foginfláció” mértéke is különbözik, a középnyugaton 52, északnyugaton 41, nyugaton 5, délen 3 százalékos.
Érdekesség egyébként, hogy történelmileg az Original Tooth Fairy Poll tükrözte az amerikai gazdaság általános irányát, követve az S&P 500 trendjeit. Az elmúlt években azonban az elvesztett fogak értéke eltért ettől a mintától.
Most azonban 2022 óta először a közvélemény-kutatás újra összhangba került a piaci trendekkel.
Az elmúlt évben az elvesztett fogak átlagos értéke 17 százalékkal emelkedett, az S&P 500 index pedig 16 százalékkal – míg az infláció tavaly 3 százalék alatt maradt.