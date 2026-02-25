Deviza
szájápolás
amerikai gazdaság
S&P 500

A Fogtündért is elérte az infláció, két év esés után durván drágulnak a tejfogak

A „foginfláció” tükrözi az amerikai gazdaság általános irányát. A Fogtündér az idén több pénzt és ajándékot ad a gyerekeknek.
M. Cs.
2026.02.25, 15:24
Frissítve: 2026.02.25, 15:32

Anyagilag jobban megéri az idén elveszíteni a tejfogakat, legalábbis az Egyesült Államokban, ahol ilyenkor a Fogtündér némi pénzt és újabban ajándékot is hagy a gyerekek párnája alatt. Pénzből ráadásul egyre többet: tavalyhoz képest 17 százalékkal többet fizet az első fogak elvesztése.

Fogtündér
A Fogtündér ismét többet fizet a gyerekeknek / Fotó: SofikoS

A Delta Dental Original Tooth Fairy Pollja szerint a tavalyi átlagosan 5,01 dollár után az idén már 5,84 dollár jár egy elveszett tejfogért, számolt be az Axios . (Egy amerikai dollár 319,2 forint.) A lap szerint ez azt jelenti, hogy 

az elmúlt majdnem három évtizedben megduplázódott a tejfog „ára”.

Ezzel megfordult a trend, az elmúlt két évben ugyanis csökkent a csereösszeg. Az idei is messze van azonban még a 2023-as 6,23 dolláros csúcstól.

Az első babafogért fizet a legtöbbet a Fogtündér

Az első babafog elvesztését még inkább, a többinél 23 százalékkal magasabb összeggel honorálja a Fogtündér, mert időben el kell kezdeni tudatosítani a gyerekkel a pénz értékét.

A Yahoo Finance tudósítása szerint az első babafogért a tavalyi 6,24 helyett az idén már átlagosan 7,17 dollár jár. A megkérdezett szülők több mint harmada (38 százalék) értékeli anyagilag többre ezt az első babafogat a későbbi összes többinél.

A kihullott tejfogakat azonban nemcsak pénzzel, hanem egyre gyakrabban ajándékkal is honorálja a Fogtündér: tavaly még csak a gyerekek 19, az idén már 32 százaléka kap ilyesmit.

Száguld a „foginfláció”

„Pár zsugori év után a fogtündér úgy döntött, hogy ideje megadni a gyerekeknek a jól megérdemelt emelést” – értékelte az eredményt Gabriella Ferroni, a Delta Dental Plans Association stratégiai kommunikációs igazgatója.

Boy,Smile,Shows,Missing,Upper,Tooth,Gap.,Child,Dental,Growth
Az első babafog többet ér / Fotó: Sorapop Udomsri

„Az elmúlt 28 évben a Delta Dental nyomon követte megbízható partnere, a Fogtündér adományozási szokásait, hogy a segítségével megtanítsa a gyerekeknek a szájápolás fontosságát. Ez a kedves hagyomány okot ad a gyerekeknek, hogy megünnepeljék az egészséges mosolyukat” – tette hozzá.

A közvélemény-kutatást 1998-ban kezdték, és azóta a Fogtündér által hagyott átlagos pénzösszeg 1,3 dollárról 349 százalékkal emelkedett.

A Fogtündér követi az amerikai gazdaság irányát

A szülők egyébként az Egyesült Államok különböző részein másképpen dotálják a fogak elvesztését: 

  • északkeleten 6,45, 
  • nyugaton 5,99, 
  • délen 5,89, 
  • a középnyugaton 5,27 

dollár az átlagár.

Girl,With,Tooth,Fairy
Ismét nagyvonalú a Fogtündér / Fotó: Shutterstock AI

A „foginfláció” mértéke is különbözik, a középnyugaton 52, északnyugaton 41, nyugaton 5, délen 3 százalékos.

Érdekesség egyébként, hogy történelmileg az Original Tooth Fairy Poll tükrözte az amerikai gazdaság általános irányát, követve az S&P 500 trendjeit. Az elmúlt években azonban az elvesztett fogak értéke eltért ettől a mintától.

Most azonban 2022 óta először a közvélemény-kutatás újra összhangba került a piaci trendekkel. 

Az elmúlt évben az elvesztett fogak átlagos értéke 17 százalékkal emelkedett, az S&P 500 index pedig 16 százalékkal – míg az infláció tavaly 3 százalék alatt maradt.

 

