A Fogtündért is elérte az infláció, két év esés után durván drágulnak a tejfogak

Anyagilag jobban megéri az idén elveszíteni a tejfogakat, legalábbis az Egyesült Államokban, ahol ilyenkor a Fogtündér némi pénzt és újabban ajándékot is hagy a gyerekek párnája alatt. Pénzből ráadásul egyre többet: tavalyhoz képest 17 százalékkal többet fizet az első fogak elvesztése.

A Fogtündér ismét többet fizet a gyerekeknek / Fotó: SofikoS

A Delta Dental Original Tooth Fairy Pollja szerint a tavalyi átlagosan 5,01 dollár után az idén már 5,84 dollár jár egy elveszett tejfogért, számolt be az Axios . (Egy amerikai dollár 319,2 forint.) A lap szerint ez azt jelenti, hogy

az elmúlt majdnem három évtizedben megduplázódott a tejfog „ára”.

Ezzel megfordult a trend, az elmúlt két évben ugyanis csökkent a csereösszeg. Az idei is messze van azonban még a 2023-as 6,23 dolláros csúcstól.

Az első babafogért fizet a legtöbbet a Fogtündér

Az első babafog elvesztését még inkább, a többinél 23 százalékkal magasabb összeggel honorálja a Fogtündér, mert időben el kell kezdeni tudatosítani a gyerekkel a pénz értékét.

A Yahoo Finance tudósítása szerint az első babafogért a tavalyi 6,24 helyett az idén már átlagosan 7,17 dollár jár. A megkérdezett szülők több mint harmada (38 százalék) értékeli anyagilag többre ezt az első babafogat a későbbi összes többinél.

A kihullott tejfogakat azonban nemcsak pénzzel, hanem egyre gyakrabban ajándékkal is honorálja a Fogtündér: tavaly még csak a gyerekek 19, az idén már 32 százaléka kap ilyesmit.

Száguld a „foginfláció”

„Pár zsugori év után a fogtündér úgy döntött, hogy ideje megadni a gyerekeknek a jól megérdemelt emelést” – értékelte az eredményt Gabriella Ferroni, a Delta Dental Plans Association stratégiai kommunikációs igazgatója.

Az első babafog többet ér / Fotó: Sorapop Udomsri

„Az elmúlt 28 évben a Delta Dental nyomon követte megbízható partnere, a Fogtündér adományozási szokásait, hogy a segítségével megtanítsa a gyerekeknek a szájápolás fontosságát. Ez a kedves hagyomány okot ad a gyerekeknek, hogy megünnepeljék az egészséges mosolyukat” – tette hozzá.

A közvélemény-kutatást 1998-ban kezdték, és azóta a Fogtündér által hagyott átlagos pénzösszeg 1,3 dollárról 349 százalékkal emelkedett.

A Fogtündér követi az amerikai gazdaság irányát

A szülők egyébként az Egyesült Államok különböző részein másképpen dotálják a fogak elvesztését:

északkeleten 6,45,

nyugaton 5,99,

délen 5,89,

a középnyugaton 5,27

dollár az átlagár.