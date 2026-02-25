A magyar állam nem bírta tovább: még többet tesz a pultra, akkora lett a kereslet egyik állampapírra

Az idei év messze legkedveltebb lakossági állampapírja az ötéves futamidő mellett évi 7 százalékos hozamot kínáló Fix Magyar Állampapír volt eddig, ami nem is csoda, hiszen a januári 2,1 százalékos infláció mellett ez közel 5 százalékos kockázatmentes reálhozamnak felel meg. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi kamatcsökkentése és az intézményi kötvények csökkenő hozama tükrében azonban az is félő volt, hogy a sorozat kifutásával az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) csökkent a kamaton.

A legnépszerűbb állampapír tovább kapható változatlan feltételekkel

A befektetők számára jó hír, hogy szerdán az ÁKK arról számolt be, hogy az utolsó sorozat eredetileg 500 milliárd forintos keretét 200 milliárd forinttal megemeli eme állampapír esetében, így változatlan feltételek mellett is több idő marad betárazni belőle. Azért még mindig érdemes lehet sietni a vásárlással, hiszen a január 6-án kibocsátott sorozat megvásárolható állománya egyre gyorsabban fogy, az ÁKK legfrissebb adatai szerint a múlt héten például rekordértékben, 67,57 milliárd forintért jegyeztek a FixMÁP-ból a magyarok, míg

január 6. és a múlt hét vége között több mint 340 milliárd forint értékben fogyott ebből az állampapírból.

Ez a megemelt 700 milliárd forintos keretnek még nem éri el a felét, ám a nagyjából 360 milliárd forintos még jegyezhető állomány erős kereslet mellett mintegy hat hét alatt elfogyhat.

A lakossági állampapírok jóval kedvezőbb feltételek mellett kaphatók az intézményi kötvényeknél

Bár Varga Mihály MNB-elnök kedden óvatosan fogalmazott a további kamatvágásokról , addig akár tovább csökkenhet az alapkamat, ami az ÁKK-t is arra késztetheti, hogy alacsonyabb hozamot kínáljon. A háztartások azonban egyelőre élhetnek a lehetőséggel, aminek vonzóságát jelzi, hogy az intézményi 5 éves állampapírok az ÁKK honlapja szerint csaknem egy teljes százalékponttal alacsonyabb hozamot kínálnak, 6,10 százalékos hozam mellett kaphatók.

Azonban még az intézményi kötvények is tekintélyes reálhozamot kínálnak, ha figyelembe vesszük, hogy az MNB legutóbbi inflációs jelentése idén 3,2, jövőre 3,3, míg 2028-ra 3,0 százalékos inflációt jósol. Tehát még ha anomáliának tartjuk is a januári, 8 éves mélypontot jelentő 2,1 százalékos drágulási ütemet, a FixMÁP akkor is több mint 3,5 százalékos kockázatmentes reálhozamot biztosíthat a következő három évben.