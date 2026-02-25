Olyan felhőkarcolót építene Trump vállalata egy hatalmas országban, amilyet még nem látott a világ

A Trump Organization első hivatalos ausztráliai projektje „egy világszínvonalú luxusmárka presztízsét és vonzerejét” hozza majd el az országba – közölte Eric Trump, a Trump Organization ügyvezető alelnöke. Az Ausztráliában, a Gold Coaston megvalósuló Trump International Hotel & Tower várható költsége legalább 1 milliárd amerikai dollár (kb. 322 milliárd forint) lesz – írja az Origo.

Látványkép a Trump International Hotel & Tower Gold Coastról / Fotó: Eric Trump / X

Gigantikus fejlesztés futna Ausztráliában a Trump név alatt

A toronyház a tervek szerint 91 szintes lesz, az ingatlanfejlesztő Altus Property Group tájékoztatása szerint a kivitelezés augusztusban kezdődhet meg. A Trump Organization közlése szerint az épületben 285 szállodai szoba és 272 luxuslakás kap majd helyet. Emellett prémium színvonalú üzlethelyiségek és éttermek is lesznek benne, valamint egy exkluzív klub, jelezve, hogy az építmény egy világhírű tengerparton áll majd.

A projekt már most versenyben van Ausztrália legmagasabb épületének címéért. Ugyanazon a partszakaszon ugyanis tervben van egy ikertornyos fejlesztés is, amely 50 méterrel magasabb lenne a Trump Organization fejlesztésénél. A 101 emeletes One Park Lane projekt munkálatai szintén még idén megkezdődhetnek.

A Trump Organization márkanevet világszerte több mint húsz helyszínen használják – az Egyesült Királyságban, a Közel-Keleten, Ázsiában és az Egyesült Államok nagyvárosaiban. A vállalat elsősorban felső kategóriás ingatlanfejlesztésre és luxusvendéglátásra összpontosít. A saját vállalkozások működtetése mellett a cég licenceli is a Trump márkát a fejlesztők számára világszerte lakóépületekhez, szállodákhoz és golfpályákhoz.

A Trump Organization működését több alkalommal is viták övezték, különösen amiatt, hogy egy hivatalban lévő elnök esetében összeférhetetlenségi aggályokat vethet fel az abban való szerepvállalás. Donald Trump ugyanakkor egyértelműben jelezte: amíg elnöki hivatalt tölt be, nem foglalkozik a vállalat ügyeivel, azaz nem vesz részt az irányításában, a döntéshozatalban.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.