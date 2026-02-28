Deviza
energetikai létesítmény
Ukrajna
Orbán Viktor

Fokozott készültség Magyarországon – Orbán Viktor szerint Zelenszkij bármeddig elmegy

A kormányfő szerint politikai zsarolás áll a Barátság kőolajvezeték leállása mögött. Orbán Viktor bejelentette: szombattól katonák és rendőrök őrzik a százhalombattai finomítót és további stratégiai létesítményeket.
2026.02.28., 10:45

„Fokozott készültség! Terepszemle a százhalombattai kőolaj-finomítóban. Magyarország ellenáll Zelenszkij elnök zsarolásának, és nem engedünk abból a követelésünkből, hogy a Barátság kőolajvezetéken újraindítsák az olajszállítást!” – fogalmazott Orbán Viktor a Facebookon.

Fokozott készültség a Magyarországon – Orbán Viktor szerint Zelenszkij bármeddig elmegy / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Az ukrán olajblokád azt mutatta, hogy Zelenszkij elnök nem riad meg semmitől

– jelentette ki a videójában. A kormányfő hozzátette, hogy szombattól a 

a százhalombattai kőolaj-finomítót és az ország többi fontos energetikai létesítményét is katonák és rendőrsök védik.

Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy megkezdődött a Magyar Honvédség kitelepülése a kritikus energetikai infrastruktúra megerősített védelmére

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közlése szerint a Védelmi Tanács úgy értékelte, fennáll a veszélye annak, hogy Ukrajna támadást indíthat a magyar energiarendszer ellen, ezért első körben húsz, a jövő hét elején pedig további negyven stratégiai végpontnál erősítik meg a katonai jelenlétet.

Január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken, ezért a hazai stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezte a magyar kormánynál a régió energiaellátásának biztosítása érdekében. 

Orbán Viktor február 25-én, a Védelmi Tanács ülését követően bejelentette, hogy a kormány megerősíti Magyarország kritikus energetikai infrastruktúrájának védelmét. A miniszterelnök szerint politikai zsarolásról van szó, amely veszélyeztetheti az ország energiarendszerének működését. 

A kormányfő azt is mondta, hogy az adatokból egyértelmű, hogy „ennek a példa nélküli leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak. Az ukrán kormány olajblokáddal gyakorol nyomást Magyarországra és Szlovákiára”. 

Arról is beszélt, hogy meghallgatta a Nemzetbiztonsági Szolgálatok beszámolóit. A kormányfő szerint

Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében. 

Mindeközben Kijev és több uniós tisztviselő vitatja a magyar álláspontot. Szerintük a károk mértéke indokolja a javítások elhúzódását. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán arról beszélt, hogy a helyreállítás nem halad olyan gyorsan, mint azt Budapesten gondolják, és hozzátette: az orosz csapások következtében megsemmisült az odesszai kikötőt a Barátsággal összekötő csővezeték is.

 

