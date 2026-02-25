Most kapaszkodjon meg mindenki: az ukránok nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket, nem fog jönni orosz olaj – hiába mondták a szlovákok, elmarad a csütörtöki fordulat

Nem indul újra február 26-án a Barátság kőolajvezeték, hiába állította ezt a szlovák fél – ukrán források szerint nincs döntés a tranzit helyreállításáról. A vita újabb fejezetet nyit az orosz olajszállítások körüli feszültségben, mely Szlovákiát és Magyarországot is közvetlenül érinti.

Az ukránok nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket, nem fog jönni orosz olaj – hiába mondták a szlovákok, elmarad a csütörtöki fordulat / Fotó: AFP

A szlovák gazdasági minisztérium azt közölte korábban: a Transpetrol vezetékhálózati üzemeltető értesítést kapott Ukrajnától arról, hogy a január 27-i orosz támadást követően leállt szállítás február 26-án újraindulhat. Ezzel szemben ukrán források határozottan cáfolták, hogy bármilyen hivatalos tájékoztatást adtak volna a közeljövőbeni helyreállításról. Az egyik, a javítási munkálatok állását ismerő forrás szerint

a sajtóban megjelent információk nem felelnek meg a valóságnak.

A Barátság vezetéken keresztül érkező orosz kőolaj tranzitja a január végi orosz csapás után állt le Szlovákia és Magyarország irányába. A kiesés különösen érzékenyen érinti a régiót, mivel mindkét ország jelentős mértékben támaszkodik az ezen az útvonalon érkező nyersanyagra.

A helyzet politikai feszültséget is generált. Robert Fico szlovák miniszterelnök február 23-án bejelentette, hogy országa leállítja az Ukrajnának nyújtott rendkívüli villamosenergia-szállításokat, és úgy vélte, a Barátság-vezeték újraindításának elmaradásáért Kijev felelős. Eközben Orbán Viktor blokkolta az Európai Unió 90 milliárd eurós (mintegy 35 100 milliárd forintos) hitelcsomagját Ukrajna számára.

Az ukrán álláspont szerint ugyanakkor jelenleg nincs konkrét terv a vezeték működésének helyreállítására, és a szlovák fél nem kapott hivatalos értesítést a februári újraindításról. Mindez azt jelenti, hogy a régió energiaellátási bizonytalansága tovább húzódhat, miközben a politikai üzengetés egyre élesebbé válik a tranzit kérdésében.

Mindenki várta az újraindítást

Pár napja a szlovák gazdasági minisztérium még arról számolt be, hogy Ukrajna egy nappal, február 26-ig halasztja a Barátság kőolajvezeték újraindítását, ugyanakkor indoklást nem kapott a késedelemre. A szállítások korábban egy orosz dróntámadás miatt szakadtak meg, és a szlovák fél többször is jelezte, hogy a vezeték műszakilag készen állna az üzemelésre.

Robert Fico miniszterelnök az olajtranzit újraindításához kötötte az Ukrajnának nyújtott sürgősségi villamosenergia-ellátást,

miközben Kijev zsarolásnak minősítette a fenyegetést. A szlovák kormány szükséghelyzetet hirdetett, és legfeljebb 250 ezer tonna kőolajat biztosít stratégiai tartalékból a pozsonyi Slovnaft finomítónak. A Mol közben jelezte: hivatalos értesítés nem érkezett a szállítás újraindításáról, ami tovább növeli a régiós ellátás körüli bizonytalanságot.