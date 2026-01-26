Deviza
közlekedés
Békéscsaba
autópálya

Most már biztos: összekötik Magyarországot Romániával, nem akármilyen autópálya épül – így halad a nyomvonal

Az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsaba és az országhatár közötti szakaszának tervezése újabb fontos állomáshoz érkezett: a tervezők bemutatták a környezeti hatástanulmányt és a javasolt nyomvonalat az érintett települések polgármestereinek.
VG
2026.01.26, 19:44
Frissítve: 2026.01.26, 20:56

Az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsaba és az országhatár közötti szakaszának tervezése újabb fontos lépést tett meg a közelmúltban. A projekt részleteiről tartottak tervismertetőt, amelyen a tervezők, valamint az érintett települések polgármesterei is részt vettek. A találkozó alkalmával áttekintették a szakaszra vonatkozó környezeti hatástanulmányt, amely a fejlesztés lehetséges környezeti hatásait vizsgálja és értékeli – írja a Beol.

Most már biztos: összekötik Magyarországot Romániával, nem akármilyen autópálya épül – így halad a nyomvonal
Fotó: Kocsis Zoltán

A tervek szerint az út kétszer kétsávos gyorsforgalmi paraméterekkel épülne ki, ami a jelenlegi kétsávos (2x1 sávos) nyomvonal jelentős kapacitásbővítését jelentené a térségben. Kónya István, a Békés vármegyei 3. számú választókerület fideszes országgyűlési képviselőjelöltje – aki szintén jelen volt az eseményen – Facebook-oldalán videóban számolt be a rendezvényről.

Összefoglalójában több konkrétumot is kiemelt a tervezett nyomvonal és a kapcsolódó műszaki megoldások tekintetében. Eszerint Doboz község előtt új híd épülne a Kettős-Körös felett, amely lehetővé tenné a folyó biztonságos és a mai követelményeknek megfelelő áthidalását. A híd megépítése mellett a tervek a települést északról kerülik el, így az M44-es forgalma nem haladna át Doboz belterületén, ami 

csökkentheti a helyi lakosságot terhelő tranzitforgalmat és a zaj-, valamint légszennyezési hatásokat.

A képviselő hangsúlyozta, hogy a fejlesztés Sarkad és további érintett települések szempontjából is jelentős előrelépést hozhat. A pontos nyomvonal és a kapcsolódó létesítmények (csomópontok, pihenőhelyek) kialakítása a mostani ismertetőn bemutatott anyagok alapján készül, figyelembe véve a helyi érdekeket és a környezetvédelmi szempontokat.

Az M44-es gyorsforgalmi út korábban már elkészült szakaszai – például Békéscsaba és Orosháza, illetve a Gyula felé vezető rész – jelentősen javították a régió elérhetőségét és gazdaságélénkítő hatást értek el. A mostani folytatás az országhatárig tartó rész kiépítésével teljessé tenné a kelet-magyarországi gyorsforgalmi hálózat ezen elemét, és közvetlen kapcsolatot biztosítana a romániai határátkelőhelyek felé.

A bemutatott tervek jelenleg előkészítési fázisban vannak, így a végleges nyomvonal, a pontos költségvetés és a kivitelezés időpontja még a jövőbeli eljárásoktól függ. A szakasz kiépítése azonban stratégiai jelentőségű lépés lehet a régió hosszú távú fejlődése szempontjából.

Évek óta túlterhelt az M0-s, a 81-es főút pedig rendszeresen baleseti hírekkel kerül be a köztudatba. Erre a helyzetre jelenthet megoldást egy új autópálya, az M200-as, amely teljesen új nyomvonalon épülne meg Székesfehérvár térségében. A cél az, hogy végre legyen valódi alternatívája a fővárosi körgyűrűnek.

