Most már biztos: összekötik Magyarországot Romániával, nem akármilyen autópálya épül – így halad a nyomvonal
Az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsaba és az országhatár közötti szakaszának tervezése újabb fontos lépést tett meg a közelmúltban. A projekt részleteiről tartottak tervismertetőt, amelyen a tervezők, valamint az érintett települések polgármesterei is részt vettek. A találkozó alkalmával áttekintették a szakaszra vonatkozó környezeti hatástanulmányt, amely a fejlesztés lehetséges környezeti hatásait vizsgálja és értékeli – írja a Beol.
A tervek szerint az út kétszer kétsávos gyorsforgalmi paraméterekkel épülne ki, ami a jelenlegi kétsávos (2x1 sávos) nyomvonal jelentős kapacitásbővítését jelentené a térségben. Kónya István, a Békés vármegyei 3. számú választókerület fideszes országgyűlési képviselőjelöltje – aki szintén jelen volt az eseményen – Facebook-oldalán videóban számolt be a rendezvényről.
Összefoglalójában több konkrétumot is kiemelt a tervezett nyomvonal és a kapcsolódó műszaki megoldások tekintetében. Eszerint Doboz község előtt új híd épülne a Kettős-Körös felett, amely lehetővé tenné a folyó biztonságos és a mai követelményeknek megfelelő áthidalását. A híd megépítése mellett a tervek a települést északról kerülik el, így az M44-es forgalma nem haladna át Doboz belterületén, ami
csökkentheti a helyi lakosságot terhelő tranzitforgalmat és a zaj-, valamint légszennyezési hatásokat.
A képviselő hangsúlyozta, hogy a fejlesztés Sarkad és további érintett települések szempontjából is jelentős előrelépést hozhat. A pontos nyomvonal és a kapcsolódó létesítmények (csomópontok, pihenőhelyek) kialakítása a mostani ismertetőn bemutatott anyagok alapján készül, figyelembe véve a helyi érdekeket és a környezetvédelmi szempontokat.
Az M44-es gyorsforgalmi út korábban már elkészült szakaszai – például Békéscsaba és Orosháza, illetve a Gyula felé vezető rész – jelentősen javították a régió elérhetőségét és gazdaságélénkítő hatást értek el. A mostani folytatás az országhatárig tartó rész kiépítésével teljessé tenné a kelet-magyarországi gyorsforgalmi hálózat ezen elemét, és közvetlen kapcsolatot biztosítana a romániai határátkelőhelyek felé.
A bemutatott tervek jelenleg előkészítési fázisban vannak, így a végleges nyomvonal, a pontos költségvetés és a kivitelezés időpontja még a jövőbeli eljárásoktól függ. A szakasz kiépítése azonban stratégiai jelentőségű lépés lehet a régió hosszú távú fejlődése szempontjából.
Ez lesz Magyarország következő új autópályája, már jövőre kezdik az építését: megszűnik a halálút – térképen a nyomvonal
Évek óta túlterhelt az M0-s, a 81-es főút pedig rendszeresen baleseti hírekkel kerül be a köztudatba. Erre a helyzetre jelenthet megoldást egy új autópálya, az M200-as, amely teljesen új nyomvonalon épülne meg Székesfehérvár térségében. A cél az, hogy végre legyen valódi alternatívája a fővárosi körgyűrűnek.