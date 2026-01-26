Most már biztos: összekötik Magyarországot Romániával, nem akármilyen autópálya épül – így halad a nyomvonal

Az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsaba és az országhatár közötti szakaszának tervezése újabb fontos lépést tett meg a közelmúltban. A projekt részleteiről tartottak tervismertetőt, amelyen a tervezők, valamint az érintett települések polgármesterei is részt vettek. A találkozó alkalmával áttekintették a szakaszra vonatkozó környezeti hatástanulmányt, amely a fejlesztés lehetséges környezeti hatásait vizsgálja és értékeli – írja a Beol.

Fotó: Kocsis Zoltán

A tervek szerint az út kétszer kétsávos gyorsforgalmi paraméterekkel épülne ki, ami a jelenlegi kétsávos (2x1 sávos) nyomvonal jelentős kapacitásbővítését jelentené a térségben. Kónya István, a Békés vármegyei 3. számú választókerület fideszes országgyűlési képviselőjelöltje – aki szintén jelen volt az eseményen – Facebook-oldalán videóban számolt be a rendezvényről.

Összefoglalójában több konkrétumot is kiemelt a tervezett nyomvonal és a kapcsolódó műszaki megoldások tekintetében. Eszerint Doboz község előtt új híd épülne a Kettős-Körös felett, amely lehetővé tenné a folyó biztonságos és a mai követelményeknek megfelelő áthidalását. A híd megépítése mellett a tervek a települést északról kerülik el, így az M44-es forgalma nem haladna át Doboz belterületén, ami

csökkentheti a helyi lakosságot terhelő tranzitforgalmat és a zaj-, valamint légszennyezési hatásokat.

A képviselő hangsúlyozta, hogy a fejlesztés Sarkad és további érintett települések szempontjából is jelentős előrelépést hozhat. A pontos nyomvonal és a kapcsolódó létesítmények (csomópontok, pihenőhelyek) kialakítása a mostani ismertetőn bemutatott anyagok alapján készül, figyelembe véve a helyi érdekeket és a környezetvédelmi szempontokat.

Az M44-es gyorsforgalmi út korábban már elkészült szakaszai – például Békéscsaba és Orosháza, illetve a Gyula felé vezető rész – jelentősen javították a régió elérhetőségét és gazdaságélénkítő hatást értek el. A mostani folytatás az országhatárig tartó rész kiépítésével teljessé tenné a kelet-magyarországi gyorsforgalmi hálózat ezen elemét, és közvetlen kapcsolatot biztosítana a romániai határátkelőhelyek felé.