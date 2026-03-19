A blue chipek közül csak a Mol virított, újra régi formájában a forint

Korrigált a BUX. De a pesti parkett vezető indexe még így is régiós felülteljesítő volt. A blue chipek közül csak a Mol mutatott erőt. A forint némi bizonytalankodás után ismét belehúzott.
Faragó József
2026.03.19, 17:18

A BUX 121 795 pont közelében zárt, ami közel egyharmad százalékos mínusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel is felülteljesítette a bő 2 százalékot eső német DAX indexet. De a régiós versenytárs lengyel WIG indexet is lefutotta. A forint az erős oldalon zárt. 

 Pesti parkett:  korrigált a BUX  / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika esőre áll

A széles piacot leképező S&P 500 index és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite fél százalékos mínuszba csúszott. A klasszikus Dow Jones ipari átlag kétharmad százalékot esett.

A 10 éves amerikai referencia államkötvény hozama is süllyedt.

 

Pesti parkett: csak a Mol kapaszkodott

Az OTP 36 250 forinton zárt, ami bő fél százalékos mínusz. 

Árfolyam: 36 250 HUF 0 / -0,58 %
Forgalom: 15 289 073 810 HUF
A Mol 3 810 forinton fejezte be a napot, majd másfél százalékot emelkedve.

Árfolyam: 3 810 HUF 0 / +1,28 %
Forgalom: 3 757 079 090 HUF
A Richter 11 690 forinton zárt, ami bő másfél százalékos csúszás. 

Árfolyam: 11 690 HUF 0 / -1,6 %
Forgalom: 2 236 569 860 HUF
A Magyar Telekom 2 010 forinton zárt, háromnegyed százalékos mínuszban.

Árfolyam: 2 010 HUF 0 / -0,74 %
Forgalom: 1 871 150 833 HUF
A 4iG 3 ezer forinton zárt, szűk 2 százalékot esve.

Árfolyam: 3 000 HUF 0 / -1,96 %
Forgalom: 389 671 675 HUF
Másfél százalékot pattant az Alteo, közel 2 százalékot az AutoWallis, 2 százaléknál is többet a Zwack.

Fordulatos forintnap

A hazai fizetőeszköz gyengén indította a napot, délelőtt azonban lendületet vett, olyannyira, hogy 11 órakor már meggyőző előnyt mutatott az euróval szemben. A közös európai pénz jegyzése a 394,7-es szintről 392,5 forintig húzódott vissza.

Délután többször is 394,5-ig szúrt fel a jegyzés.

 Ekkor úgy látszott, hogy kifullad a magyar deviza lendülete.

Ám újabb fordulat következett, s egyetlen lendülettel ismét 392,5-ig süllyedt a jegyzés. 

Végül 391,5 közelében zárt.

A technikai kép alapján 

a 392,93-as technikai szint kulcsfontosságú,

 amennyiben szignifikánsan áttörésre kerülne, a következő ellenállás már csak 396,35-nél adódna.

Egyelőre alatta zárt az euró- forint.


Lefelé tekintve a 200 napos mozgóátlag (389,26) és trendvonal (388,40) számít fontos támasznak.  

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

