A blue chipek közül csak a Mol virított, újra régi formájában a forint

A BUX 121 795 pont közelében zárt, ami közel egyharmad százalékos mínusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel is felülteljesítette a bő 2 százalékot eső német DAX indexet. De a régiós versenytárs lengyel WIG indexet is lefutotta. A forint az erős oldalon zárt.

Pesti parkett: korrigált a BUX / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika esőre áll

A széles piacot leképező S&P 500 index és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite fél százalékos mínuszba csúszott. A klasszikus Dow Jones ipari átlag kétharmad százalékot esett.

A 10 éves amerikai referencia államkötvény hozama is süllyedt.

Pesti parkett: csak a Mol kapaszkodott

Az OTP 36 250 forinton zárt, ami bő fél százalékos mínusz.