A blue chipek közül csak a Mol virított, újra régi formájában a forint
A BUX 121 795 pont közelében zárt, ami közel egyharmad százalékos mínusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel is felülteljesítette a bő 2 százalékot eső német DAX indexet. De a régiós versenytárs lengyel WIG indexet is lefutotta. A forint az erős oldalon zárt.
Amerika esőre áll
A széles piacot leképező S&P 500 index és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite fél százalékos mínuszba csúszott. A klasszikus Dow Jones ipari átlag kétharmad százalékot esett.
A 10 éves amerikai referencia államkötvény hozama is süllyedt.
Pesti parkett: csak a Mol kapaszkodott
Az OTP 36 250 forinton zárt, ami bő fél százalékos mínusz.
A Mol 3 810 forinton fejezte be a napot, majd másfél százalékot emelkedve.
A Richter 11 690 forinton zárt, ami bő másfél százalékos csúszás.
A Magyar Telekom 2 010 forinton zárt, háromnegyed százalékos mínuszban.
A 4iG 3 ezer forinton zárt, szűk 2 százalékot esve.
Másfél százalékot pattant az Alteo, közel 2 százalékot az AutoWallis, 2 százaléknál is többet a Zwack.
Fordulatos forintnap
A hazai fizetőeszköz gyengén indította a napot, délelőtt azonban lendületet vett, olyannyira, hogy 11 órakor már meggyőző előnyt mutatott az euróval szemben. A közös európai pénz jegyzése a 394,7-es szintről 392,5 forintig húzódott vissza.
Délután többször is 394,5-ig szúrt fel a jegyzés.
Ekkor úgy látszott, hogy kifullad a magyar deviza lendülete.
Ám újabb fordulat következett, s egyetlen lendülettel ismét 392,5-ig süllyedt a jegyzés.
Végül 391,5 közelében zárt.
A technikai kép alapján
a 392,93-as technikai szint kulcsfontosságú,
amennyiben szignifikánsan áttörésre kerülne, a következő ellenállás már csak 396,35-nél adódna.
Egyelőre alatta zárt az euró- forint.
Lefelé tekintve a 200 napos mozgóátlag (389,26) és trendvonal (388,40) számít fontos támasznak.