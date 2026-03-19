Kulturális fővárosból ipari nagyágyú: újabb óriásberuházás indul Veszprémben – high-tech központ épül állami támogatással

A projektet az állam közel egymilliárd forinttal támogatja. A Controlsoft új központja Veszprém gazdasági szerepét is átalakíthatja.
VG/MTI
2026.03.19, 17:41
Frissítve: 2026.03.19, 17:48

Új regionális szolgáltatóközpontot épít Veszprémben a Controlsoft Automatika Kft., összesen 2,5 milliárd forintos beruházással. Szijjártó Péter szerint a projekt nemcsak 25 magasan képzett munkahelyet teremt, hanem a magyar technológiai kapacitást is erősíti.

Szijjártó Péter egy jelentős ipari beruházást jelentett be Veszprémben, amely új lendületet adhat a térségnek / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön egy újabb fontos beruházást jelentett be, ezúttal Veszprémben:

a hazai tulajdonú Controlsoft Automatika Kft. egy 2,5 milliárd forintos regionális szolgáltatóközpontot épít a városban.

A fejlesztéshez a kormány 940 millió forintos támogatást biztosít. A beruházás eredményeként pedig 25 olyan új munkahely jön létre, amelyek kifejezetten magas képzettséget igényelnek. Ez nem tömegfoglalkoztatás, hanem célzott, szakértelemre épülő bővítés, amely a magyar mérnöki tudásra támaszkodik.

A miniszter szerint a projekt túlmutat önmagán: a Controlsoft olyan technológiai megoldásokat fejlesztett ki, amelyek világszinten is alkalmazhatók. Ezek különösen fontosak a kritikus infrastruktúrák működtetésében. Példaként említette a Paksi Atomerőmű működését, valamint a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. gyárát, ahol szintén ilyen irányítástechnikai rendszereket használnak.

 

Újabb mérföldkő Veszprém fejlődésében

Szijjártó Péter kiemelte, hogy Veszprém és térsége az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül. A kormány eddig 47 beruházásról állapodott meg a régióban, összesen több mint 300 milliárd forint értékben. Ezek nyomán mintegy 12 ezer új munkahely jött létre, ami alapjaiban formálta át a város gazdasági szerepét.

A miniszter szerint Veszprém ma már nemcsak kulturális központ, hanem egyre inkább a régió gazdasági motorja is. A mostani beruházás ezt a pozíciót tovább erősítheti, különösen a magas hozzáadott értékű iparágakban.

A beszédben szóba került a nemzetközi helyzet is, Szijjártó Péter pedig figyelmeztetett, hogy az iráni konfliktus komoly kockázatokat jelent Európa számára. A Hormuzi-szoros esetleges lezárása a globális kőolajellátás mintegy 20 százalékát érintheti, ami különösen érzékenyen érintené a kontinenst.

A miniszter szerint ebben a bizonytalan környezetben a kormány elsődleges feladata, hogy Magyarország kimaradjon a háborús konfliktusokból, és megvédje a gazdaságot azok negatív hatásaitól. 

Figyelmeztetett, hogy ha ez nem sikerül, az eddig elért eredmények gyorsan semmissé válhatnak.

Ezek között említette az egymillió új munkahely létrejöttét, az alacsony adókat, a rezsicsökkentést, valamint a nyugdíjrendszer és a családtámogatások bővítését. A külügyminiszter szerint ezek együtt olyan gazdasági teljesítményt jelentenek, amely Európában is kiemelkedő.

Ez már bohózat: az EU állítja a magyaroknak, kint van Kijevben a saját vizsgálóbizottsága, de az ukránok nem találják őket – Szijjártó Péter kiakadt

Magyarország energiabiztonságát két fronton is támadják. Szijjártó Péter élesen bírálta Brüsszelt és Kijevet a Barátság kőolajvezeték ügyében, szerinte csak színlelik a megoldáskeresést.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
