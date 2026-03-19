Kulturális fővárosból ipari nagyágyú: újabb óriásberuházás indul Veszprémben – high-tech központ épül állami támogatással

Új regionális szolgáltatóközpontot épít Veszprémben a Controlsoft Automatika Kft., összesen 2,5 milliárd forintos beruházással. Szijjártó Péter szerint a projekt nemcsak 25 magasan képzett munkahelyet teremt, hanem a magyar technológiai kapacitást is erősíti.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön egy újabb fontos beruházást jelentett be, ezúttal Veszprémben:

a hazai tulajdonú Controlsoft Automatika Kft. egy 2,5 milliárd forintos regionális szolgáltatóközpontot épít a városban.

A fejlesztéshez a kormány 940 millió forintos támogatást biztosít. A beruházás eredményeként pedig 25 olyan új munkahely jön létre, amelyek kifejezetten magas képzettséget igényelnek. Ez nem tömegfoglalkoztatás, hanem célzott, szakértelemre épülő bővítés, amely a magyar mérnöki tudásra támaszkodik.

A miniszter szerint a projekt túlmutat önmagán: a Controlsoft olyan technológiai megoldásokat fejlesztett ki, amelyek világszinten is alkalmazhatók. Ezek különösen fontosak a kritikus infrastruktúrák működtetésében. Példaként említette a Paksi Atomerőmű működését, valamint a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. gyárát, ahol szintén ilyen irányítástechnikai rendszereket használnak.

Újabb mérföldkő Veszprém fejlődésében

Szijjártó Péter kiemelte, hogy Veszprém és térsége az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül. A kormány eddig 47 beruházásról állapodott meg a régióban, összesen több mint 300 milliárd forint értékben. Ezek nyomán mintegy 12 ezer új munkahely jött létre, ami alapjaiban formálta át a város gazdasági szerepét.

A miniszter szerint Veszprém ma már nemcsak kulturális központ, hanem egyre inkább a régió gazdasági motorja is. A mostani beruházás ezt a pozíciót tovább erősítheti, különösen a magas hozzáadott értékű iparágakban.

A beszédben szóba került a nemzetközi helyzet is, Szijjártó Péter pedig figyelmeztetett, hogy az iráni konfliktus komoly kockázatokat jelent Európa számára. A Hormuzi-szoros esetleges lezárása a globális kőolajellátás mintegy 20 százalékát érintheti, ami különösen érzékenyen érintené a kontinenst.

A miniszter szerint ebben a bizonytalan környezetben a kormány elsődleges feladata, hogy Magyarország kimaradjon a háborús konfliktusokból, és megvédje a gazdaságot azok negatív hatásaitól.

Figyelmeztetett, hogy ha ez nem sikerül, az eddig elért eredmények gyorsan semmissé válhatnak.