Deviza
Lemondott a Mol egyik legfontosabb embere, de van rá magyarázat: hamarosan eldől a sorsa

Lemondott tisztségéről Dr. Bacsa György, ám az olajóriás vezetése nem engedné el. A Mol-vezér újraválasztását már a következő közgyűlésen napirendre tűzhetik.
VG
2026.03.19, 17:23
Frissítve: 2026.03.19, 18:03

Dr. Bacsa György lemondott a Mol igazgatósági tagságáról, de ezzel még korántsem ért véget a történet. A vállalat vezetése máris azt javasolja, hogy néhány héten belül újraválasszák, méghozzá egy hosszú, ötéves ciklusra.

Mol, olaj
Váratlan lépést jelentett be a Mol egyik kulcsfigurája, de a háttérben inkább technikai átrendezés zajlik / Fotó: MOL

Szokatlan, első pillantásra akár ellentmondásos döntés született a Mol igazgatóságában: 

Dr. Bacsa György 2026. április 30-i hatállyal lemondott testületi tagságáról. 

A bejelentés azonban nem egy klasszikus távozás története, sokkal inkább egy tudatosan felépített vezetői átszervezés része.

A társaság igazgatósága ugyanis egyértelművé tette, hogy nem kívánja elveszíteni a szakembert. Éppen ellenkezőleg: a 2026. április 10-én esedékes éves rendes közgyűlés számára már javaslatot is tett arra, hogy Dr. Bacsa Györgyöt újraválasszák.

Az új mandátum nem rövid időre szólna. A tervek szerint 2026. május 1-jétől egészen 2031. április 30-ig tartana, vagyis egy teljes, ötéves ciklust fedne le. Ez önmagában még nem lenne rendkívüli, a lényeg azonban a részletekben rejlik.

Átszervezések a Mol berkein belül

A lépés mögött egy strukturális cél húzódik meg: az igazgatóság tagjainak mandátumát egységesíteni akarják. Jelenleg ugyanis eltérő időpontokban járnak le a kinevezések, ami bonyolultabbá teheti a vállalatirányítást és a döntéshozatalt. Ha a közgyűlés elfogadja a javaslatot, akkor minden igazgatósági tag megbízatása azonos időszakra, egységesen áprilisra fog esni.

Ez a fajta „naptárszinkronizálás” nem példa nélküli a nagyvállalatok világában. Az egységes mandátumlejárat átláthatóbb működést biztosíthat, egyszerűsíti a hosszú távú tervezést, és lehetőséget ad arra, hogy a tulajdonosok egy időben értékeljék a teljes vezetői testület munkáját.

A mostani lépés tehát inkább technikai és stratégiai jellegű, mintsem személyi konfliktus vagy váratlan távozás következménye. 

Dr. Bacsa György lemondása ebben az értelmezésben valószínűleg csak egy átmeneti állapot, amely megnyitja az utat egy új, összehangoltabb igazgatósági ciklus előtt.

A végső szó azonban a részvényeseké. A 2026. április 10-i közgyűlés dönt majd arról, hogy elfogadják-e az igazgatóság javaslatát. Ha igen, akkor egy rövid megszakítás után ugyanaz a szereplő térhet vissza a pozíciójába – immár egy új, hosszabb távra szabott mandátummal.

