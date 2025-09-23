Évtizedek óta tart a rohadás, de eddig megúszták a katasztrófát – a politikai árat most keményen meg kell fizetni

Berlin A100-as körgyűrűjének legújabb, 3,2 kilométeres szakaszát a múlt hónapban adták át a forgalomnak 12 évnyi fejlesztés és mintegy 720 millió euró befektetés után. A beruházás tökéletes példája annak, hogy a német infrastruktúra fejlesztése milyen hihetetlen lemaradásban van.

Friedrich Merz kancellár – súlyos politikai árat fizethet azért, mert elődei elhanyagolták a német infrastruktúra fejlesztését / Fotó: AFP

Az átadási ceremóniát azonban nem a felhőtlen boldogság és az öröm jellemezte, sokkal inkább az aggodalom amiatt, hogy az ország közúti hídjainak állapota tragikus, számos közülük még a második világháború utáni gazdasági fellendülése idején épült az autópályákon. Ezek a felüljárók, folyami átkelők egyre rosszabb állapotban vannak, közülük több ezer felújítása vagy cseréje lenne nagyon sürgős – írja a Bloomberg.

Röviden összefoglalva: hiába hajthatnak a németek olyan gyorsan autópályáikon, ahogy csak akarnak, ha leszakad alattuk a híd. Az infrastruktúra létfontosságú Európa legnagyobb gazdasága számára,

ha továbbra is vonzó befektetési célpont akar maradni,

el akarja kerülni a kereskedelme szempontjából létfontosságú ütőerek elvágását, vagy

nem akarja veszélybe sodorni NATO-logisztikai csomóponti szerepét.

Német infrastruktúra: a hangsúly a kármentésen van

Kétségtelen, hogy az ország hídjainak rossz állapota részben annak tudható be, hogy az elöregedett, mindenütt jelen lévő vasbeton hajlamos a kopásra és a korrózióra – ez az időzített bomba viszont nem csak Németországot fenyegeti – írja az Economist.

A hatóságok az elmúlt évtizedekben nem fordítottak kellő gondot ezeknek az építményeknek a karbantartására. Sok esetben már csak egy teljesen új híd megépítése marad megoldásként, ami rendkívül költséges. Elkerülhetetlennek látszanak az évekig tartó, forgalmat zavaró építkezések; ahelyett, hogy rengeteg új, csillogó infrastruktúrára költenének – aminek nyilván a politikai hozadéka is meglenne.

Az új kormány 500 milliárd eurós alapjának jelentős részét a meglévő létesítmények pótlására kell fordítani – idén például mintegy 2,5 milliárd eurót különítettek el az autópálya-hidak és alagutak korszerűsítésére.

A politikusokat 2021-ben rázta meg igazán a felismerés, amikor helyrehozhatatlan szerkezeti károkat fedeztek fel az A45-ös autópálya egyik völgyhídján, amely az ipari Ruhr-vidéket köti össze a jómódú déllel; a hidat – amely 1968-ban készült el – azonnal lezárták, majd később lebontották. A nehézgépjármű-forgalom így a közeli településeket árasztotta el, ami becslések szerint 1,8 milliárd eurós gazdasági veszteséget okozott; a póthíd várhatóan hamarosan elkészül.