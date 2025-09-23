Évtizedek óta tart a rohadás, de eddig megúszták a katasztrófát – a politikai árat most keményen meg kell fizetni

Berlin A100-as körgyűrűjének legújabb, 3,2 kilométeres szakaszát a múlt hónapban adták át a forgalomnak 12 évnyi fejlesztés és mintegy 720 millió euró befektetés után. A beruházás tökéletes példája annak, hogy a német infrastruktúra fejlesztése milyen hihetetlen lemaradásban van.
Az átadási ceremóniát azonban nem a felhőtlen boldogság és az öröm jellemezte, sokkal inkább az aggodalom amiatt, hogy az ország közúti hídjainak állapota tragikus, számos közülük még a második világháború utáni gazdasági fellendülése idején épült az autópályákon. Ezek a felüljárók, folyami átkelők egyre rosszabb állapotban vannak, közülük több ezer felújítása vagy cseréje lenne nagyon sürgős – írja a Bloomberg.
Röviden összefoglalva: hiába hajthatnak a németek olyan gyorsan autópályáikon, ahogy csak akarnak, ha leszakad alattuk a híd. Az infrastruktúra létfontosságú Európa legnagyobb gazdasága számára,
Kétségtelen, hogy az ország hídjainak rossz állapota részben annak tudható be, hogy az elöregedett, mindenütt jelen lévő vasbeton hajlamos a kopásra és a korrózióra – ez az időzített bomba viszont nem csak Németországot fenyegeti – írja az Economist.
A hatóságok az elmúlt évtizedekben nem fordítottak kellő gondot ezeknek az építményeknek a karbantartására. Sok esetben már csak egy teljesen új híd megépítése marad megoldásként, ami rendkívül költséges. Elkerülhetetlennek látszanak az évekig tartó, forgalmat zavaró építkezések; ahelyett, hogy rengeteg új, csillogó infrastruktúrára költenének – aminek nyilván a politikai hozadéka is meglenne.
Az új kormány 500 milliárd eurós alapjának jelentős részét a meglévő létesítmények pótlására kell fordítani – idén például mintegy 2,5 milliárd eurót különítettek el az autópálya-hidak és alagutak korszerűsítésére.
A politikusokat 2021-ben rázta meg igazán a felismerés, amikor helyrehozhatatlan szerkezeti károkat fedeztek fel az A45-ös autópálya egyik völgyhídján, amely az ipari Ruhr-vidéket köti össze a jómódú déllel; a hidat – amely 1968-ban készült el – azonnal lezárták, majd később lebontották. A nehézgépjármű-forgalom így a közeli településeket árasztotta el, ami becslések szerint 1,8 milliárd eurós gazdasági veszteséget okozott; a póthíd várhatóan hamarosan elkészül.
A német autópálya-hálózat mintegy 28 ezer hídjának körülbelül 70 százaléka úgynevezett előfeszített betonból készült, amelynek acélelemei korrodálhatnak, ha a nedvesség vagy az útszóró só a repedéseken keresztül beszivárog.
A hidak mintegy 55 százalékát 1985 előtt építették, amikor az építési szabványok kevésbé voltak szigorúak, és elterjedt gyakorlat volt az anyagfelhasználás minimalizálása.
A mai forgalom jóval nagyobb, mint amire eredetileg számítottak, ráadásul a teherszállító járművek is sokkal nehezebbek, így a hidak túlzott igénybevételnek vannak kitéve, és élettartamuk – amelyet 70-80 évre terveztek – jelentősen lerövidül. (Egyetlen közepes méretű teherautó akkora terhelést okozhat, mint több ezer személyautó – állítja az Autobahnt felügyelő állami tulajdonú vállalat.)
A szervezet szerint a német autópálya-hálózat nyolcezer hídja szorul felújításra, és ezek közül négyezer – ami körülbelül 450 futballpályányi felületnek felel meg – kapott kiemelt ütemezést, hogy 2032-ig megújuljon. Miközben a modernizációs program zajlik, Németország szövetségi számvevőszéke áprilisban arra figyelmeztetett, hogy a munkálatok nem haladnak elég gyorsan.
Ellentétben az Egyesült Államokkal és más európai országokkal, amelyek hatalmas összegekkel kénytelenek számolni az elhasználódott betoninfrastruktúra pótlására, Németországnak van költségvetési mozgástere. Az úgynevezett adósságféket az év elején megreformálták, hogy lehetővé tegyék a magasabb védelmi és infrastrukturális kiadásokat. Ráadásul
Németország bizonyos autópálya-kiadásait akár a NATO felé vállalt, a bruttó hazai termék 5 százalékát kitevő védelmi kötelezettség részeként is elszámolhatja.
Az eddig megtervezett építkezések azonban valószínűleg csak a jéghegy csúcsát jelentik: a Transport & Environment Deutschland nevű agytröszt szerint az összes autópályahíd modernizálásának végszámlája
Nem sokkal jobb a helyzet Németország egykori nemzeti büszkeségénél a Deutsche Bahnnál, a német vasútnál sem. Merz személycserékkel kezdte, sokak szerint erősen megkésve.
A kinevezésekre akkor került sor, amikor Merz kereszténydemokrata-szociáldemokrata koalíciója komoly politikai válságot élt át. A radikális Alternatíva Németországért (AfD) az ország legerősebb pártjává vált, és hevesen bírálja Merz eladósodási szándékait. A Financial Times című brit lap értesülései szerint az új, beruházási biztosi tisztséget a francia és brit minták alapján hozták létre.
Az autópályák mellett a vasút is nagy bajban van.
Több mint egy évtizedes alulfinanszírozás után a német vasút hírhedten megbízhatatlanná vált, a vonatok gyakrabban késnek, mint érkeznek időben,
ezzel hátráltatva az euróövezet legnagyobb gazdaságát. A Deutsche Bahn régóta a befektetések hiányát okolja problémáiért, mondván: a késések több mint háromnegyedét a hálózat rossz állapota okozza, amely „túlzsúfolt, túl öreg és túl sérülékeny”.
Richard Lutz távozó vezérigazgató szerint
Hétfőn Palla, aki korábban a Siemensnél, az Eonnál, valamint az osztrák vasúttársaságnál is dolgozott, kinevezését „új kezdet napjának” és a DB „új korszakának” nevezte. A Bécsben élő vezető megígérte, hogy a cég működését „alapjaiban” szervezi újjá és teszi hatékonyabbá. Ugyanakkor türelemre is intett:
semmi sem lesz gyors. Ez nem sprint. A vasúti infrastruktúra megújítása maraton.
A kérdés már csak az, hogy a Merz-kormány mennyire tudja felgyorsítani az infrastruktúra átalakítását. Kétségtelen, hogy az elmúlt évtizedek hibáit, elhalasztott felújításait, hiányzó beruházásait nem lehet pár év alatt pótolni. Viszont az is kétségtelen, hogy a németek türelme egyre inkább fogyatkozik, és ennek következménye a kormánykoalíció népszerűségének rohamos csökkenésében mutatkozik meg.
