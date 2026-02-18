Most van gond, Zelenszkij ebbe beleszédül: Fico nem áll le, brutális csapást vihet be Ukrajnának a Barátság kőolajvezeték miatt – Szlovákia nem elégszik meg a dízelstoppal

Újabb fordulat körvonalazódik a közép-európai energiaellátási vitában: Szlovákia a dízelszállítások után az Ukrajnába irányuló villamosenergia-export leállítását is mérlegelheti. A bejelentést egyenesen Robert Fico szlovák miniszterelnök tette, aki szerint a kormány az Európai Bizottsághoz fordul a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező szállítások megszakadása miatt.

Fico nem áll le, brutális csapást vihet be Ukrajnának a Barátság kőolajvezeték miatt – Szlovákia nem elégszik meg a dízelstoppal / Fotó: Yanosh Nemesh

Fico azt állította, hogy hírszerzési információk szerint a Barátság kőolajvezetéket műszakilag már megjavították, de az ukrán fél – állítása szerint Volodimir Zelenszkij elnök döntése nyomán – nem engedélyezi a tranzit újraindítását. A szlovák kormányfő ezzel összefüggésben vetette fel, hogy

Pozsony válaszlépésként akár az Ukrajnába irányuló áramexportot is felfüggesztheti.

A villamosenergia-szállítás leállítása érzékeny pontot érintene, mivel Ukrajna energiaellátása a háború kezdete óta többször akadozott. Szlovákia – Magyarországhoz hasonlóan – fontos tranzit- és ellátó szerepet tölt be a régióban.

Szlovákia konkrét ellenlépéseket jelentett be a kőolajszállítás leállítása után. Robert Fico miniszterelnök közölte, hogy a pozsonyi Slovnaft finomító azonnali hatállyal leállítja az ukrajnai dízelexportot, és teljes kapacitását a hazai piacra irányítja át. A kormány 250 ezer tonna kőolajat szabadít fel az állami stratégiai készletekből, hogy áthidalja a tengeri szállítmányok beérkezéséig tartó, várhatóan 20-30 napos időszakot. Fico hangsúlyozta: Szlovákiában nem fenyeget üzemanyaghiány, a belső ellátás biztosítva van.

Ukrajna válasza a magyarországi dízelszállítás leállítására: „Pontosan tudják, miért állt le”

A szlovák bejelentések után Ukrajna is reagált. Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő szerint Magyarország pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték azért állt le, mert Oroszország csapást mért rá. A nyilatkozat Szijjártó Péter bejelentésére érkezett válaszként, miután Budapest a dízelszállítás leállítását a kőolajtranzit újraindításához kötötte. Tihij azt mondta,

furcsának tartják, hogy a magyar fél nem nevezi meg egyértelműen Oroszországot a történtek felelőseként.

Az energiaellátási vita így tovább éleződik, miközben a Barátság vezetéken keresztüli szállítás jövője továbbra is bizonytalan.