Két nap, és lejár a világ atomfegyver-egyezménye, Kína máris beintett: „mi nem állunk le” – Európa csak nézhet

Tudtuk, hogy eljön ez a nap is, és már itt is van: már csak kettőt kell aludni, és lejár az atomfegyverkezés féken tartására hivatott egyezmény. Nem tudni, helyette mi lesz: annyi már biztos, hogy ha a két atomszuperhatalom nem is gyorsít rá, a felemelkedő harmadik nem fogja vissza magát – kedden erősítették meg –, az Európai Unió pedig nem rendelkezik saját atomütőkártyával és kilátása sincs rá. Az atomfegyverek ügye ismét függő globális kérdéssé válik, új generációk számára is.

Atomfegyverek – Peking azt üzeni Washingtonnak és Moszkvának: „ne soroljatok bennünket az atomnehézfiúk közé”, pedig... / Fotó: AFP

A világon élő legidősebb generációk alapélménye

az atomfenyegetéssel teli hidegháború,

a fiatalabbaké a Szovjetunió, illetve utódja és az Egyesült Államok közti szerződéses atomegyezmény,

a legfiatalabbak pedig már Kína felemelkedésének tudatába nőttek bele, de viszonylagos biztonságba, ami az elmúlt években megingott.

Az Európai Unió szerepére mindenki ugyanúgy emlékszik: ha a franciáknak és a briteknek van is atomarzenáljuk, erejük nem mérhető a három atomnagyhataloméhoz. A legifjabbak mégis azt hallhatják: európai vezetők az Egyesült Államoktól való katonai függetlenedést pedzegetik, holott nagy háborúban az atomfegyver a végső érv, az pedig nekünk messze kevés van az USA védernyője nélkül.

Atomfegyverek: a két szuperhatalom viszonya Biden alatt mérgezett volt, most nem az – de ott van Csernobil országa

Ha az Új START-egyezmény az amerikaiak és az oroszok közt az előző, Ukrajna háborúját támogató amerikai adminisztráció alatt járt volna le, bizony alakulhatott volna úgy, hogy emiatt kiverje az európaiakat a jeges verejték. Egy új atomfegyverkezési verseny az ukrajnai békekötésre áhítozó Donald Trump elnök alatt sokkal kevésbé valószínű – egy egyezmény nélküli világ azonban mindenképpen félelmetesebb, mint ha van egyezmény.

Az Új START csütörtökön 15 éve lépett életbe, tehát évekkel azelőtt, hogy lezajlott a Moszkva ellen fordult Ukrajna és Oroszország konfliktusának első komoly fordulója: a Krím orosz elfoglalása. Létrehozása óta Európában gyökeresen megváltozott a helyzet katonai értelemben: Oroszország Ukrajna mellett a kardcsörtető, bár hadat nem üzenő, a britekkel kiegészült EU-val áll szemben. Washington vele szemben már nem kifejezetten ellenséges – a szemeit az emelkedő Pekingre veti –, de persze ki tudja, mit hoz a jövő.

Atomhatalmak: napok vannak már csak hátra, és semmi nem fogja vissza többé Amerikát és Oroszországot – Elfogadja Trump Putyin ajánlatát?

Újra a hidegháborús logika felé sodródhat a világ. Az Egyesült Államok és Oroszország között korlátozások nélküli nukleáris fegyverkezési verseny indulhat el, ha napokon belül nem léptetnek érvénybe egy új fegyverzetkorlátozási egyezményt. Megállapodás híján évtizedek óta nem látott bizonytalanság következhet a globális atomegyensúlyban.

Az elmúlt másfél évtizedben hatalmas újabb bizonytalansági faktor jelent meg: az amerikaiakkal egyértelműen rivalizáló, az oroszokkal pedig fraternizáló Kína.